Cuvinte grele după Metz – CSM București! Bojana Popovic: „Așteptările au fost prea mari”

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CSM București a fost eliminată în semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin. Echipa antrenată de Bojana Popovic nu a avut nicio șansă în duelul cu Metz, disputat în MVM Dome din Budapesta. Franțuzoaicele au făcut un joc simplu, dar extrem de eficient. Scorul final a fost 32-27.

CSM București, fără șansă în semifinala cu Metz!

Speranțele erau mari înainte de debutul Final Four-ului de la Budapesta. CSM București arătase foarte bine în cupele europene după venirea Bojanei Popovic pe banca tehnică, iar fanii visau la o finală cu învingătoarea celeilalte semifinale, dintre Győr și Brest.

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Jucătoarele de la CSM București nu au reușit să lege jocul. S-au comis numeroase greșeli în faza de construcție, iar finalizarea nu a funcționat nici ea. Franțuzoaicele au jucat simplu și au lovit aproape de fiecare dată pe contraatac.

De ce a pierdut CSM București cu Metz? Explicațiile oferite de Bojana Popovic

La finalul jocului, antrenoarea celor de la CSM București și-a lăudat adversarele și a recunoscut că, în această seară, Metz a fost echipa mai bună. Bojana Popovic a explicat ce nu a funcționat în jocul formației sale și a declarat că își dorește medalia de bronz în finala mică de duminică.

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„Vreau să le felicit pe cele de la Metz, cu siguranță merită să meargă în finală astăzi. Le mulțumesc pentru un meci bun și o luptă bună. S-au întâmplat multe lucruri în acele 60 de minute. Am început OK, dar nu am simțit acel spirit pe care îl aștept de la echipa mea, să se bucure puțin mai mult, pentru că au fost oarecum rigide. Am încercat să scot asta din ele, că trebuie să se relaxeze și să se bucure de meci. Este un Final Four.

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Să nu se gândească prea mult, pentru că vedeam că gândesc prea mult, iar lucrurile nu pot funcționa dacă nu ești relaxat și nu te bucuri de handbal, pentru că ești acolo pentru că iubești asta, nu ca să îți pui presiune. Cred că așteptările au fost prea mari, iar când am început să trimitem mingea în bară, iar apoi Bundsen a început să ne apere șuturile, am putut vedea cum atitudinea echipei a scăzut puțin.

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Ce a dezamăgit-o pe Bojana Popovic la echipa ei

Acesta a fost un element cheie și sunt puțin dezamăgită de modul în care au reacționat astăzi. Sunt dezamăgită doar din acest punct de vedere, nu pentru că au ratat. Sigur, în timpul jocului faci greșeli, dar la final atitudinea ar fi trebuit să fie puțin mai bună. Totuși, CSM a fost la ani distanță de a ajunge aici. Acum suntem aici și vrem să ne bucurăm de fiecare secundă. Așa că mâine vom fi, sper, mult mai pregătite pentru un meci mai bun.

Cred că, în mod normal, ele se mișcă mult mai bine în atac și am putut simți asta. Atunci când nu te miști așa cum o faci în mod normal, simți o presiune în picioare. Asta vine din minte și am trăit asta de multe ori în cariera mea, când pur și simplu nu mă simțeam confortabil pe teren. În anumite perioade ale jocului au reușit să își regăsească ritmul și totul a început să funcționeze, dar astăzi nu au putut găsi acea fluiditate constantă. Șansele ratate ne-au făcut din ce în ce mai greoaie. Apoi, în apărare, când te gândești la acele ratări, apar și greșelile. Totuși, și meciul s-ar fi putut îndrepta într-o altă direcție. Nu s-a întâmplat asta pentru că Bundsen a fost grozavă în poartă. Așa a fost astăzi”, s declarat Bojana Popovici la conferința de presă.

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