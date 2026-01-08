Cuvinte mari de la Aryna Sabalenka pentru Sorana Cîrstea! Cum s-a terminat disputa lor de la Brisbane

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea n-a avut nicio șansă în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, în turul al treilea al turneului de la Brisbane, turneu din categoria WTA 500, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Aryna Sabalenka a învins-o pe Sorana Cîrstea în 80 de minute

Jucătoarea din Belarus și-a confirmat atât valoarea cât și statutul de mare favorită și s-a impus cu 6-3, 6-3. Ea a avut nevoie de numai o oră și 20 de minute pentru a o elimina pe sportiva din România. Scorul întâlnirilor directe este acum 2-1 pentru Sabalenka.

Bielorusa a avut un procentaj superior la primul serviciu (67% față de 51%) și a câștigat 78% dintre punctele jucate cu prima minge (25/32), în timp ce Cîrstea s-a oprit la 57%. Sabalenka a fost mai bună și pe serviciul al doilea, unde a câștigat jumătate dintre puncte (8/16).

La finalul meciului, Aryna a lăudat-o pe Sorana Cîrstea. “Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea ei.

Sunt super fericită că am reușit să închei acest meci în seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu, pe a intra în acest meci și pe lucrurile pe care a trebuiut să le fac pentru a obține victoria”, a spus cea mai bună jucătoare de tenis a lumii.

Românca se apropie de 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Calificarea în optimile de finală de la Brisbane, după ce le-a învins pe Anastasia Pavlyucenkova și Jelena Ostapenko, i-a adus

Cîrstea a ajuns la câștiguri totale de 10,84 milioane de dolari din premiile obținute de-a lungul carierei. Sori este a doua jucătoare din România, după Simona Halep, cu cele mai mari câștiguri din tenis.

Pentru Sorana urmează turneul de la Adelaide și apoi Australian Open. România are trei sportive în primul tur, iar în virtutea acestei situații Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au asigurat un premiu de 150.000 dolari australieni (100.750 dolari americani).

Câștiguri mai mari la Australian Open 2026

Adică aproximativ 75 milioane dolari americani

Ce premii se dau la Australian Open 2026

Câștigători: 4.15 milioane AUD (+19% față de 2025)

Finaliști 2.15 milioan AUD (+13%)

Semifinaliști: 1.25 milioane AUD (+14%)

Sfert-finaliști: 750.000 AUD (+13%)

Optimi: 480.000 AUD (+14%)

Turul III: 327.750 AUD (+13%)

Turul II: 225.000 AUD (+13%)

Turul I: 150.000 AUD (+14%)

1 AUD (dolar australian) = 0,67 USD (dolar american)=0,57 euro