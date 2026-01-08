Sport

Cuvinte mari de la Aryna Sabalenka pentru Sorana Cîrstea! Cum s-a terminat disputa lor de la Brisbane

Liderul mondial WTA și jucătoarea din România, care va împlini 36 de ani în aprilie, s-au întâlnit pentru a treia oară în cariera lor, în optimile turneului australian
Catalin Oprea
08.01.2026 | 06:40
Cuvinte mari de la Aryna Sabalenka pentru Sorana Cirstea Cum sa terminat disputa lor de la Brisbane
ULTIMA ORĂ
Sorana Cirstea a fost învinsă de Aryna Sabalenka FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea n-a avut nicio șansă în fața liderului mondial Aryna Sabalenka, în turul al treilea al turneului de la Brisbane, turneu din categoria WTA 500, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Aryna Sabalenka a învins-o pe Sorana Cîrstea în 80 de minute

Jucătoarea din Belarus și-a confirmat atât valoarea cât și statutul de mare favorită și s-a impus cu 6-3, 6-3. Ea a avut nevoie de numai o oră și 20 de minute pentru a o elimina pe sportiva din România. Scorul întâlnirilor directe este acum 2-1 pentru Sabalenka.

ADVERTISEMENT

Bielorusa a avut un procentaj superior la primul serviciu (67% față de 51%) și a câștigat 78% dintre punctele jucate cu prima minge (25/32), în timp ce Cîrstea s-a oprit la 57%. Sabalenka a fost mai bună și pe serviciul al doilea, unde a câștigat jumătate dintre puncte (8/16).

La finalul meciului, Aryna a lăudat-o pe Sorana Cîrstea. “Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Mai ales în setul al doilea, a fost cu adevărat grozav ce a venit din partea ei.

ADVERTISEMENT
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA...
Digi24.ro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin

Sunt super fericită că am reușit să închei acest meci în seturi. Am încercam doar să mă concentrez pe jocul meu, pe a intra în acest meci și pe lucrurile pe care a trebuiut să le fac pentru a obține victoria”, a spus cea mai bună jucătoare de tenis a lumii.

ADVERTISEMENT
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și...
Digisport.ro
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”

Românca se apropie de 11 milioane de dolari câștigați din tenis

Calificarea în optimile de finală de la Brisbane, după ce le-a învins pe Anastasia Pavlyucenkova și Jelena Ostapenko, i-a adus Soranei Cîrstea un premiu în valoare de 19.909 dolari, precum și 60 de puncte în clasamentul WTA.

Cîrstea a ajuns la câștiguri totale de 10,84 milioane de dolari din premiile obținute de-a lungul carierei. Sori este a doua jucătoare din România, după Simona Halep, cu cele mai mari câștiguri din tenis.

ADVERTISEMENT

Pentru Sorana urmează turneul de la Adelaide și apoi Australian Open. România are trei sportive în primul tur, iar în virtutea acestei situații Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse au asigurat un premiu de 150.000 dolari australieni (100.750 dolari americani).

Câștiguri mai mari la Australian Open 2026

Acest lucru se datorează unei creșteri cu 16% a fondului total de premiere al turneului, care ajunge astfel la 111,5 milioane dolari australieni. Adică aproximativ 75 milioane dolari americani

Ce premii se dau la Australian Open 2026

Câștigători: 4.15 milioane AUD (+19% față de 2025)

Finaliști 2.15 milioan AUD (+13%)

Semifinaliști: 1.25 milioane AUD (+14%)

Sfert-finaliști: 750.000 AUD (+13%)

Optimi: 480.000 AUD (+14%)

Turul III: 327.750 AUD (+13%)

Turul II: 225.000 AUD (+13%)

Turul I: 150.000 AUD (+14%)

1 AUD (dolar australian) = 0,67 USD (dolar american)=0,57 euro

Tatăl lui Lisav Eissat vorbește despre interesul lui Dinamo pentru internaționalul român: „Este...
Fanatik
Tatăl lui Lisav Eissat vorbește despre interesul lui Dinamo pentru internaționalul român: „Este jucătorul celui mai mare club din Israel”. Exclusiv
Denis Drăguș a ajuns în Antalya și va fi coleg cu alți doi...
Fanatik
Denis Drăguș a ajuns în Antalya și va fi coleg cu alți doi români: „Mă bucur că s-a rezolvat!”. Video
Remarcații lui Cristi Chivu după Parma – Inter 0-2: „A făcut un meci...
Fanatik
Remarcații lui Cristi Chivu după Parma – Inter 0-2: „A făcut un meci mare”. Antrenorul român, premiat de un jurnalist: „Lumea are nevoie de asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău...
iamsport.ro
Fostul mare fotbalist român care ar fi fost 'lucrat' de Ioan Ovidiu Sabău la club
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți...
gsp.ro
Prima ofertă primită de Ciprian Deac, exclus din lot de Daniel Pancu: „Îți garantăm postul”
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii:
Antena3 CNN
Cum am rămas blocat cu Nicușor Dan pe aeroport, în Paris. Francezii: "Nu am mai văzut de mult așa ceva". Eu: "Niciodată"
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Digisport.ro
Revenire spectaculoasă: Denis Drăguș semnează și poate debuta cu FC Argeș!
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste...
gsp.ro
Moștenitoarea imperiului Lamborghini a provocat controverse în Italia: „Ce faci, le dai peste nas?”
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la...
Libertatea.ro
Cât plătește Ilie Bolojan impozit pentru apartamentul din Oradea și casa de la țară
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
Clever Media
Cel mai mare trădător din istoria CIA a decedat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!