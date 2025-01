Cuvintele care, de fapt, nu există în limba română. Le folosești în fiecare zi în tot felul de expresii. Puțini știu eroarea uriașă pe care o fac

Limba română este plină de subtilități și reguli care, uneori, pot fi greu de respectat. Mulți dintre noi comit greșeli gramaticale fără să ne dăm seama, folosind cuvinte și expresii care, de fapt, nu există. Deși par corecte, acestea nu sunt acceptate conform normelor lingvistice oficiale.

Cuvintele folosite des, dar care nu există în limba română

Greu de crezut, dar există câteva capcane în care pică inclusiv cei cu studii superioare. Potrivit , trei cuvinte oferă mari bătăi de cap și s-au împământenit eronat în mintea oamenilor. De altfel, acestea sunt folosite în fiecare zi, în diferite situații, dar prea puțini români reușesc să sesizeze greșeala

ADVERTISEMENT

Sunt cuvinte banale, termeni de care ne lovim și expresii pe care le folosim. Acestea dau și mai multă bătaie de cap atunci când le așezăm pe hârtie.

Cuvinte și expresii utilizate greșit în limba română

Una dintre cele mai răspândite formulări greșite este „dragele mele”. Conform regulilor gramaticale, forma corectă a adjectivului „drag” la feminin plural este „dragile”, nu „dragele”.

ADVERTISEMENT

Ca să înțelegem exact despre ce este vorba, ei bine, exemplu corect e reprezentat și de următoarea propoziție: Dragile mele prietene, vă mulțumesc pentru ajutor!

„Dragele mele” – o greșeală des întâlnită

Deși în DEX forma „drage” există, aceasta are sensuri complet diferite, legate de termeni tehnici, cum ar fi aparatura pentru dragare sau pescuit. Așadar, nici vorbă ca drage să însemne ceea ce ne dorim noi atunci când ne adresăm prietenelor, poate chiar rudelor de sex feminin sau colegelor de muncă

ADVERTISEMENT

„Monezi” – forma greșită a pluralului

Un alt exemplu comun este folosirea greșită a formei „monezi” pentru pluralul substantivului „monedă”. În limba română, pluralul corect este „monede”. Și avem ca exemplu corect: Am găsit câteva monede vechi într-o cutie de metal.

Pentru că, ceea ce găsim pe jos sunt, de fapt, monede, nu monezi. Niciodată nu ne vom apleca după monezi de 50 bani, ci o vom face pentru monede de 50 bani.

ADVERTISEMENT

„Deasemenea” – o confuzie frecventă

Când vine vorba de locuțiunea adverbială „de asemenea”, mulți scriu greșit „deasemenea”, alipind cuvintele. Forma corectă presupune despărțirea lor: „de asemenea”.

Și avem și în această situație exemplu corect: M-am bucurat să particip la eveniment și, de asemenea, să întâlnesc oameni noi.

Cum să evităm greșelile gramaticale frecvente?

Pentru a utiliza un limbaj corect și îngrijit nu ezitați să consultați frecvent DEX-ul sau DOOM-ul pentru a verifica forma corectă a cuvintelor. De asemenea (did you see what i did there?), fiți atenți la regulile gramaticale și revizuiți textele înainte de a le transmite. Și evitați automatismul în utilizarea expresiilor și verificați dacă acestea sunt corecte

V-am explicat și care este , dar și