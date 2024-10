Cuvintele lui Gheorghe Hagi despre Marius Șumudică. Câți absenți are Farul înaintea meciului cu Rapid

Gheorghe Hagi l-a lăudat pe Marius Șumudică înaintea confruntării directe dintre Rapid și Farul. Cele două echipe se vor întâlni luni, pe 21 octombrie, începând cu ora 21:00, în ultimul joc al etapei a 13-a din Superligă.

Gheorghe Hagi, despre Marius Șumudică: ”Are tot respectul meu”

Antrenorul și patronul ”marinarilor” a spus despre tehnicianul giuleștenilor că este foarte bun și experimentat în meseria pe care o practică. ”Regele” fotbalului românesc a afirmat că Marius Șumudică se bucură de tot respectul său.

ADVERTISEMENT

”Șumudică e un antrenor foarte, foarte experimentat. A antrenat și afară, s-a descurcat bine și afară. Are tot respectul meu. Știu că mă așteaptă un meci unde trebuie să analizez, să văd multe jocuri.

Antrenorul e foarte bun, experimentat. Clubul a făcut sacrificii, a investit mult. Dar și noi suntem buni, și noi avem echipă bună, și noi avem internaționali mulți. Sunt jucători valoroși pe care i-am crescut. Sper să facem un meci bun și să fim mai buni ca ei”, a declarat Gheorghe Hagi înaintea duelului dintre Rapid și Farul.

ADVERTISEMENT

Trei absenți pentru Farul

Hagi a menționat că Farul Constanța are înaintea partidei cu Rapid trei absenți: Ionuț Larie, Ionuț Cojocaru și Gabriel Iancu. Rivaldinho este în continuare incert, chiar dacă semnalele sunt pozitive. , Hagi a transmis că echipa sa trebuie să câștige luni. Mijlocașul ofensiv Eduard Radaslavescu

”Jucăm un meci în deplasare contra unui adversar cu care ne cunoaștem. Am jucat de mai multe ori contra lor. Am făcut și meciuri bune, și meciuri mai puțin bune. Știm că ne așteaptă un meci greu, suntem pregătiți. Cred că am avut timp să ne pregătim în această pauză. Suntem gata să facem un meci foarte bun.

ADVERTISEMENT

Jucăm în deplasare, trebuie să ne adaptăm la tot ce înseamnă stadionul, suporterii, echipa, clubul, jucătorii, toate detaliile care sunt importante. Trebuie să facem un meci foarte bun pe ambele faze. Așa putem să aspirăm la tot ce ne dorim cu toții, să câștigăm toate cele trei puncte.

Mergem cu acest gând, să ne luptăm, să facem un meci foarte bun și să ne întoarcem cu un rezultat foarte bun. Nimic nu e ușor, totul e greu în fotbal. Există presiune, avem nevoie de puncte atât noi, cât și ei. Va fi un meci foarte interesant.

ADVERTISEMENT

Hagi: ”Sperăm să facem un meci complet pe ambele faze ca să obținem un rezultat foarte bun”

(n.r.- despre jucătorii accidentați) Larie și Iancu sunt indisponibili, plus Cojocaru. Riva a făcut mai puțin (n.r.- la antrenamente), dar se pare că e bine. Vom vedea dacă va fi apt la meci. Cei care au venit la lot nu sunt probleme.

Avem trei, patru zile ca să pregătim meciul. Sperăm să facem un meci complet pe ambele faze ca să obținem un rezultat foarte bun”, a spus Gheorghe Hagi, la conferința de presă premergătoare meciului Rapid București – Farul Constanța.

Rapid (locul 12) – Farul (locul 11) sunt vecine de clasament. Giuleștenii și dobrogenii au câte 13 puncte și un golaveraj de 12-15! Farul este echipa poziționată mai sus, deoarece are trei victorii față de două ale Rapidului.