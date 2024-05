Cuvintele lui Mircea Lucescu care l-au emoționat în noapte pe Răzvan Lucescu: „Gata, de acum asta voi face. Cum ai făcut și tu când erai mic”

Răzvan Lucescu a scris istorie la PAOK Salonic, după ce a cucerit al patrulea titlu de campioană a Greciei din istoria clubului, iar printre cei care i-au fost alături în aceste momente extraordinare s-a numărat și tatăl său Mircea Lucescu.

Răzvan Lucescu, emoționat de cuvintele lui Mircea Lucescu după ce a devenit campion cu PAOK

Mircea Lucescu nu putea să rateze meciul care a adus titlul lui PAOK Salonic și a suferit alături de fiul său Răzvan din tribunele stadionului lui Aris. de rivala locală, dar și emoțiile pe care le-a trăit de-a lungul întregii partide.

ADVERTISEMENT

„L-ai văzut vreodată mai emoționat pe tatăl tău decât a fost duminică seara?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe la emisiune transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu știe ce să răspund. Fiecare moment… Atunci când am câștigat primul titlu sau prima cupă, prin 2005/2006 Cupa cu Rapid, a fost primul meu trofeu, crezi că ăla se uită ușor? Și atunci tata a venit cu mine la petrecere, a fost foarte emoționat. La titlul cu PAOK din 2019 a fost aici.

ADVERTISEMENT

Dar, într-adevăr, duminică seara cred că a fost ceva special și pentru el. Nu știu de ce, că nu sunt la primul trofeu, dar am simțit ceva special. Și prin modul cum mi-a spus «Gata, am luat decizia. Așa cum tu ai venit după mine când erai mic, de acum nu mai fac nimic altceva decât să vin după tine».

Felul cum a spus-o, cu entuziasm, emoționat, nu știu… a fost ceva special, nu doar o simplă afirmație «voi veni după tine»”, a dezvăluit Răzvan Lucescu discuția emoționantă, care i-a stors câteva lacrimi, avută cu tatăl său Mircea după ce a luat titlul în Grecia cu PAOK Salonic.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu, aruncat pe brațe de jucătorii lui PAOK

Triumful lui PAOK a provocat o explozie de bucurie printre jucători și staff chiar pe gazon, imediat după terminarea meciului care a a dus titlul, în timp ce

„S-a respectat obiceiul, te-au luat băieții pe brațe și te-au aruncat în sus?”, a vrut să știe Horia Ivanovici cum a sărbătorit pe gazon Răzvan Lucescu performanța uriașă obținută cu PAOK Salonic.

ADVERTISEMENT

„Da, da… Imediat după premiere, acolo pe podium. Și m-am lăsat fericit și, cum să spun, așa, descătușat, ușurat, am și ridicat brațele în sus… Nu am avut niciun moment de stres sau de jenă, pur și simplu am acceptat cu cea mai mare ușurare”, a răspuns, vizibil emoționat, Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune disponibilă și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30.

MOMENTUL EMOTIONANT Mircea Lucescu si FIUL SAU, Razvan, dupa TITLUL din Grecia