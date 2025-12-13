Cuvintele pe care Ladislau Boloni n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni este un mare jucător de fotbal, însă ascunde o dramă cumplită. Care sunt cuvintele pe care n-a mai apucat să i le spună niciodată tatălui său, decedat prematur. Părintele s-a prăbușit în tribună și a murit din cauza problemelor medicale.

Ce ar fi vrut să-i spună Ladislau Boloni tatălui său

A copilărit la Târnăveni, unde familia sa se mutase după ce fusese stabilită la Târgu-Mureș. Ladislau Boloni, este strâns legat de această localitate din Mureș, cu toate că îi trezește amintiri neplăcute atunci când o vizitează.

În urmă cu ceva vreme a povestit că îi aduce o mare tristețe pentru că reprezintă locul unde și-a pierdut tatăl. Figura paternă a încetat din viață la doar 52 de ani, în timp ce asista la un meci de fotbal în care juca sportivul.

La momentul respectiv, acesta avea 15 ani. Era rezervă la echipa mare, în Divizia C. A rămas marcat de această tragedie, precizând că ar fi vrut să-i spună figurii paterne câteva cuvinte înainte de a trece la cele veșnice.

„Dacă portarul se accidentează e normal să intre portarul de rezervă, iar eu mă așez din nou pe bancă. Câștigam meciul, după meci, acolo, lângă stadion, se mănâncă, eu sunt cu echipa principală și antrenorul îmi spune că ar fi bine să joc cu juniorii acum.

Se joacă după primul meci, ca să nu strice terenul pentru seniori. Eu mă întorc, fac un meci foarte bun, pentru că marchez două goluri sau poate trei, și este căldură, toamnă, dar căldură mare. Maică-mea lucra de noapte, deci se odihnea.

Mingea iese în out, mă duc acolo să iau mingea să o arunc de la margine și îl văd pe taică-miu. Aș fi vrut să-i spun: «Du-te acasă că e foarte cald, vin și eu imediat ce se termină partida»”, a spus Ladislau Boloni, pentru revista .

Ladislau Boloni: ”Îi plăcea foarte mult fotbalul”

„Dar îi plăcea foarte mult fotbalul, îi plăcea foarte mult copilul lui, dorea ca acesta să devină fotbalist… Până la urmă, nu îndrăznesc să zic nimic. Se termină meciul, câștigăm fără drept de apel, vreo 5-0.

Apoi mi se spune: «Vezi, Loți, vino repede, că taică-tu e beat, e căzut!». Eu nu l-am văzut beat niciodată, sar gardul, taică-miu e la pământ, îl luăm și îl ducem în vestiar. În fine, salvare, eu duc targa cu un asistent.

Taică-miu a suferit o hemoragie cerebrală, după trei zile se duce”, a completat Ladislau Boloni, pentru aceeași sursă. În prezent, tribuna unde părintele fostului fotbalist a murit nu mai există, stadionul a luat locul unui câmp plin cu buruieni și gunoaie.

De fiecare dată când ajunge la Târnăveni, antrenorul român își aduce aminte de aceste clipe neplăcute. Stadionul unde figura paternă a murit se afla la doar 600 de metri de casa în care a copilărit. Între cele două era o piață de fructe și legume.

Ce relație are Ladislau Boloni cu mama sa

Fostul sportiv a mai povestit că mama sa, în vârstă de 101 ani, nu venea niciodată la meciurile sale când soțul trăia. În schimb, după decesul acestuia lucrurile s-au schimbat radical. Reușea să-și facă timp, deși lucra de noapte la Cooperativă.

Femeia a început să-l urmărească pe teren după ce s-a transferat de la Târnăveni la Târgu-Mureș. Ladislau Boloni are parte de o mamă care a fost mereu un suport pentru el. Aceasta l-a certat că a plecat în Franța.

Mai mult decât atât, aceasta s-a arătat deranjată că nu a devenit medic, la fel ca fratele său mai mare. are o relație extrordinară cu figura maternă care îi gătește cu mare drag mâncarea preferată. Aceasta este papricașul de pui.