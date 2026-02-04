CV-ul cu studii controversate al lui Ionuț Moșteanu încă bântuie site-ul TAROM. Cum explică șefii companiei dispariția de acum două luni a documentului

ADVERTISEMENT

CV-ul lui Ionuț Moșteanu a fost eliminat de pe site-ul TAROM, dar în același timp a rămas pe server. Aceasta este, pe scurt, explicația reprezentanților companiei, în contextul scandalului studiilor fostului ministru al Apărării Naționale, încheiat cu demisia acestuia.

CV-ul buclucaș al lui Ionuț Moșteanu. Cum s-a pierdut fostul ministru printre diplome

În perioada 2015-2016, când Moșteanu era consilier de ministru în Ministerul Transportului, acesta a ocupat o poziție de membru în Consiliul de Administrație al TAROM, iar în CV-ul său postat la acel moment pe site-ul companiei apare ca .

Doar că reprezentanții unității de învățământ spun că acesta nu a fost niciodată student acolo. Ulterior, Moșteanu a precizat că a absolvit Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic din cadrul Universității Bioterra.

Documentul care a provocat demisia fostului ministru, mutat pe site-ul TAROM, în plin scandal

În toiul scandalului, a scris că Ionuț Moșteanu de pe lista foștilor membri ai CA, pe site-ul TAROM. Cu toate acestea, CV-ul lui Moșteanu a rămas pe serverul companiei, decât cea inițială și fără posibilitatea ca aceasta să fie accesată din interiorul site-ului.

Practic, CV-ul din 2015 al lui Ionuț Moșteanu, în care acesta apare ca fost student la Athenaeum, mai putea fi vizitată doar cu o adresă URL directă sau printr-un motor de căutare. Modificările de pe site-ul TAROM au născut semne de întrebare în rândul jurnaliștilor, dar și a parlamentarilor opoziției, care au adresat mai multe interpelări către conducerea TAROM , pentru a afla motivele pentru care compania a operat aceste schimbări.

Ciprian-Constantin Șerban, actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a răspuns recent la o astfel de interpelare, după ce, la rândul lui, a solicitat un punct de vedere din partea conducerii TAROM.

CV-ul lui Moșteanu, eliminat la ordin? Explicația TAROM

Reprezentanții companiei aeriene susțin, însă, că nu au primit ”ordin” de a elimina CV-ul lui Moșteanu din zona publică a site-ului de prezentare ci că acest lucru s-a produs ca urmare a unei proceduri tehnice.

”Nu a existat o dispoziție punctuală emisă pentru retragerea CV-ului. Eliminarea acestuia din zona publică a website-ului TAROM a avut loc în cadrul unui proces general de actualizare și conformare a conținutului site-ului, în acord cu politica actuală de comunicare a companiei.

CV-ul respectiv nu mai aparținea unei persoane care ocupă o funcție de conducere exercitată în prezent în cadrul companiei. (…)

TAROM invocă ”un efect tehnic”

CV-urile persoanelor care nu mai dețin astfel de funcții nu sunt menționate curent pe site pentru a evita afișarea unor informații depășite sau neconforme cu realitatea organizațională.

Apariția documentului în rezultatele afișate de motoarele de căutare nu este determinată de o acțiune activă sau intenționată a CNTAR TAROM SA, ci reprezintă un efect tehnic al proceselor de indexare realizate independent de operatorii motoarelor de căutare”, se arată în răspunsul TAROM la interpelarea deputatului George Simion.

Cum a fost s-a rătăcit CV-ul lui Moșteanu pe site-ul TAROM, dar totuși a rămas pe server

Reprezentanții au mai explicat că, în realitate, documentul nu a fost șters de pe serverul site-ului, ci au fost modificate structura meniurilor și a paginilor de conținut.

”Eliminarea unui link din meniuri sau din paginile de prezentare (de exemplu din secțiunea de conducere/management) nu echivalează cu ștergerea fizică a fișierului de pe server. (…)

Astfel, fișierul respectiv a rămas stocat pe server ca fișier neasociat structurii actuale de navigare (fișier orfan), ceea ce permite motoarelor de căutare, dacă acesta a fost indexat anterior sau dacă există linku-uri externe active către el, chiar dacă utilizatorii nu pot ajunge la document prin navigare directă pe site-ul TAROM”, se mai arată în răspunsul companiei.

George Simion a cerut ”autosesizarea procurorilor” pentru a găsi CV-ul pierdut

La finalul anului trecut, George Simion a cerut procurorilor să se autosesizeze în legătură cu ”eliminarea de pe site-ul oficial al companiei TAROM” a CV-ului lui Ionuț Moșteanu. Liderul AUR a postat și o imagine cu vechea adresă a CV-ului fostului ministru, cu mesajul ”service unavailable, please try again in 10 seconds” (serviciu indisponibil, reveniți în 10 secunde).

Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale la data de 28 noiembrie 2025, aceasta fiind publicată în aceeași zi. El a precizat că face acest gest pentru a nu afecta imaginea Armatei Române și pentru a nu abate atenția de la chestiunile de securitate națională.

Ulterior, premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruță pentru a asigura interimatul la conducerea Ministerului Apărării.