CV-ul cu studii controversate al lui Ionuț Moșteanu încă bântuie site-ul TAROM. Cum explică șefii companiei dispariția de acum două luni a documentului

CV-ul lui Ionuț Moșteanu a fost eliminat de pe site-ul TAROM, dar în același timp a rămas pe server. Aceasta este, pe scurt, explicația reprezentanților companiei, în contextul scandalului studiilor fostului ministru al Apărării Naționale, încheiat cu demisia acestuia.
În perioada 2015-2016, când Moșteanu era consilier de ministru în Ministerul Transportului, acesta a ocupat o poziție de membru în Consiliul de Administrație al TAROM, iar în CV-ul său postat la acel moment pe site-ul companiei apare ca absolvent al Universității ”Athenaeum”, Facultatea de Management.
Doar că reprezentanții unității de învățământ spun că acesta nu a fost niciodată student acolo. Ulterior, Moșteanu a precizat că a absolvit Facultatea de Inginerie și Management Agroturistic din cadrul Universității Bioterra.
În toiul scandalului, Libertatea a scris că Ionuț Moșteanu a fost eliminat de pe lista foștilor membri ai CA, pe site-ul TAROM. Cu toate acestea, CV-ul lui Moșteanu a rămas pe serverul companiei, însă la o altă adresă URL decât cea inițială și fără posibilitatea ca aceasta să fie accesată din interiorul site-ului.
Practic, CV-ul din 2015 al lui Ionuț Moșteanu, în care acesta apare ca fost student la Athenaeum, mai putea fi vizitată doar cu o adresă URL directă sau printr-un motor de căutare. Modificările de pe site-ul TAROM au născut semne de întrebare în rândul jurnaliștilor, dar și a parlamentarilor opoziției, care au adresat mai multe interpelări către conducerea TAROM și către Ministerul Transporturilor, pentru a afla motivele pentru care compania a operat aceste schimbări.
Ciprian-Constantin Șerban, actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a răspuns recent la o astfel de interpelare, după ce, la rândul lui, a solicitat un punct de vedere din partea conducerii TAROM.
Reprezentanții companiei aeriene susțin, însă, că nu au primit ”ordin” de a elimina CV-ul lui Moșteanu din zona publică a site-ului de prezentare ci că acest lucru s-a produs ca urmare a unei proceduri tehnice.
”Nu a existat o dispoziție punctuală emisă pentru retragerea CV-ului. Eliminarea acestuia din zona publică a website-ului TAROM a avut loc în cadrul unui proces general de actualizare și conformare a conținutului site-ului, în acord cu politica actuală de comunicare a companiei.
CV-ul respectiv nu mai aparținea unei persoane care ocupă o funcție de conducere exercitată în prezent în cadrul companiei. (…)
CV-urile persoanelor care nu mai dețin astfel de funcții nu sunt menționate curent pe site pentru a evita afișarea unor informații depășite sau neconforme cu realitatea organizațională.
Apariția documentului în rezultatele afișate de motoarele de căutare nu este determinată de o acțiune activă sau intenționată a CNTAR TAROM SA, ci reprezintă un efect tehnic al proceselor de indexare realizate independent de operatorii motoarelor de căutare”, se arată în răspunsul TAROM la interpelarea deputatului George Simion.
Reprezentanții au mai explicat că, în realitate, documentul nu a fost șters de pe serverul site-ului, ci au fost modificate structura meniurilor și a paginilor de conținut.
”Eliminarea unui link din meniuri sau din paginile de prezentare (de exemplu din secțiunea de conducere/management) nu echivalează cu ștergerea fizică a fișierului de pe server. (…)
Astfel, fișierul respectiv a rămas stocat pe server ca fișier neasociat structurii actuale de navigare (fișier orfan), ceea ce permite motoarelor de căutare, dacă acesta a fost indexat anterior sau dacă există linku-uri externe active către el, chiar dacă utilizatorii nu pot ajunge la document prin navigare directă pe site-ul TAROM”, se mai arată în răspunsul companiei.
La finalul anului trecut, George Simion a cerut procurorilor să se autosesizeze în legătură cu ”eliminarea de pe site-ul oficial al companiei TAROM” a CV-ului lui Ionuț Moșteanu. Liderul AUR a postat și o imagine cu vechea adresă a CV-ului fostului ministru, cu mesajul ”service unavailable, please try again in 10 seconds” (serviciu indisponibil, reveniți în 10 secunde).
Ionuț Moșteanu și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale la data de 28 noiembrie 2025, aceasta fiind publicată în aceeași zi. El a precizat că face acest gest pentru a nu afecta imaginea Armatei Române și pentru a nu abate atenția de la chestiunile de securitate națională.
Ulterior, premierul Ilie Bolojan l-a propus pe Radu Miruță pentru a asigura interimatul la conducerea Ministerului Apărării.