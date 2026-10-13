Dă Cristi Chivu lovitura la Inter? Cum a fost surprins puștiul-minune de la Manchester United, dorit de Real Madrid, Barcelona, PSG și Bayern

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(45 de ani) și ar putea să dea o lovitură de impact pe piața transferurilor. JJ Gabriel (16 ani), „puștiul minune” de la Manchester United, a fost surprins într-un șort al echipei de pe „Giuseppe Meazza” în timpul unui antrenament în sala de forță, ceea ce ar putea duce cu gândul spre faptul că mijlocașul ofensiv ar fi tentat de o mutare la campioana din Serie A.

Puștiul-minune de la Manchester United care a provocat „telenovela” toamnei în Premier League pare că ar vrea la Interul lui Cristi Chivu

Tânărul fotbalist s-a aflat în centrul unui adevărate „telenovele” în această toamnă la clubul de pe „Old Trafford”. Luna trecută, el i-a informat pe șefii „diavolilor roșii” că ar dori să plece de la echipă, chiar când multă lume se aștepta ca el să fie folosit de antrenorul Michael Carrick în meciul de Cupa Ligii contra celor de la Brighton.

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La acea vreme, JJ Gabriel avea încă 15 ani și astfel ar fi urmat să devină cel mai tânăr jucător din istoria celor de la United. Acest lucru nu s-a mai întâmplat însă în cele din urmă, iar în prezent toate semnele conduc către ideea că el ar urma să plece în scurt timp de la echipă. În acest context, potrivit , în ultima perioadă s-a zvonit că mijlocașul ar fi dorit de echipe uriașe din Europa, precum Real Madrid, FC Barcelona, PSG sau Bayern Munchen.

În condițiile în care el este încă doar un junior, cei de la Manchester United nu s-ar putea opune unei plecări a jucătorului, ci în schimb ar fi nevoiți să se mulțumească doar cu despăgubiri financiare dinspre clubul la care se va duce tânărul fotbalist. Astfel, în cazul unui transfer în afara Angliei, ar fi vorba despre compensații în valoare de doar aproximativ 350.000 de lire sterline, echivalentul în euro bineînțeles.

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Cine este JJ Gabriel, în vârstă de doar 16 ani

Dacă însă Gabriel decide să plece la un alt club din Premier League, atunci suma care ar trebui achitată ar fi substanțial mai mare, respectiv de cel puțin 3 milioane de lire sterline. Suma exactă pentru echipele de Premier League ar urma să fie stabilită de către Comisia pentru Compensații din Fotbalul Profesionist. Așadar, în cazul celor de la Inter Milano ar fi vorba despre o sumă extrem de accesibilă. După cum s-a notat anterior, pare că JJ Gabriel ar fi tentat într-o anumită măsură de un eventual transfer pe „Giuseppe Meazza”.

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Asta pentru că recent el a postat pe rețelele de socializare un clip video cu el în sala de forță și astfel s-a putut observa că în momentele respective tânărul fotbalist purta un șort al celor de la Inter, în contextul în care el are un contract cu cei de la Nike, firmă care este sponsor tehnic la echipa lui Cristi Chivu. Mijlocașul ofensiv englez a fost în lotul lui Manchester United pentru cantonamentul de dinainte de startul acestui sezon. Recent însă, în încercarea lui de a pleca de la echipă în această lună, și-a șters contul de Instagram.

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După ceva timp l-a reactivat, dar a renunțat la postările despre actuala echipă. De asemenea, a șters din biografie faptul că evoluează pentru „diavolii roșii”. Până acum, JJ Gabriel a jucat la echipele de juniori de la United și se poate lăuda cu un hattrick semnat în UEFA Youth League contra celor de la Sabah Baku.