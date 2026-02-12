Dă de pământ cu liga Arabiei Saudite după conflictul cu Cristiano Ronaldo: „Fără el, nimeni nu s-ar uita la campionat!”

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo, cel care a împlinit recent vârsta de 41 de ani, nu are de gând să se retragă. Superstarul portughez a intrat de curând într-un conflict cu Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), organismul care finanțează cluburile din fotbal din această țară. Un fost campion mondial, cu care a jucat împreună, i-a luat apărarea.

Toni Kroos a pus la punct liga Arabiei Saudite după conflictul cu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este o adevărată legendă a fotbalului mondial care continuă să joace. Lusitanul se află la Al Nassr de la finalul anului 2022, însă relația sa cu saudiții a intrat în declin la începutul acestui an.

ADVERTISEMENT

Mai exact, , existând clar o discrepanță față de restul echipelor din campionat.

În consecință, Toni Kroos, fostul său coleg de la Real Madrid, a reacționat în urma celor întâmplate și i-a luat apărarea.

ADVERTISEMENT

„Liga din Arabia Saudită este un fenomen ciudat. Nimeni nu auzise de ea înainte să se transfere Cristiano Ronaldo acolo, iar acum îl tratează cu lipsă de respect pe omul care i-a pus pe harta lumii. Dacă Ronaldo pleacă mâine, liga își pierde tot farmecul. Fără Ronaldo, nimeni nu s-ar uita la campionat”, a declarat cel care câștiga Cupa Mondială în 2014 cu Germania, citat de către

ADVERTISEMENT

Unde ar putea ajunge Cristiano Ronaldo după scandalul din Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo a bifat deja echipe mari în cariera sa, evoluând pentru formații precum Manchester United, Real Madrid sau Juventus. Potrivit , Sporting, clubul la care el și-a început cariera în fotbalul mare, vrea să dea lovitura. Portughezii și-ar dori să profite acum de cearta dintre jucător și saudiți și să îl aducă astfel înapoi, pentru un final de carieră cu adevărat împlinit.