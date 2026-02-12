Sport

Dă de pământ cu liga Arabiei Saudite după conflictul cu Cristiano Ronaldo: „Fără el, nimeni nu s-ar uita la campionat!”

Cristiano Ronaldo a fost în plin război cu liga Arabiei Saudite și chiar a amenințat cu plecarea de la Al Nassr. Un fost campion mondial a sărit în apărarea sa și a spus totul despre campionat.
Mihai Dragomir
12.02.2026 | 07:00
Cristiano Ronaldo, apărat de un fost campion mondial. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cristiano Ronaldo, cel care a împlinit recent vârsta de 41 de ani, nu are de gând să se retragă. Superstarul portughez a intrat de curând într-un conflict cu Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF), organismul care finanțează cluburile din fotbal din această țară. Un fost campion mondial, cu care a jucat împreună, i-a luat apărarea.

Toni Kroos a pus la punct liga Arabiei Saudite după conflictul cu Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo este o adevărată legendă a fotbalului mondial care continuă să joace. Lusitanul se află la Al Nassr de la finalul anului 2022, însă relația sa cu saudiții a intrat în declin la începutul acestui an.

Mai exact, fotbalistul a fost iritat de transferul lui Karim Benzema de la Al-Ittihad la Al-Hilal, mărturisind public că Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită (PIF) îi favorizează pe cei de la Al-Hilal, existând clar o discrepanță față de restul echipelor din campionat.

În consecință, jucătorul de 41 de ani a fost scos din lotul lui Al Nassr, ratând chiar și cel mai recent meci, cel cu Al Ittihad. Toni Kroos, fostul său coleg de la Real Madrid, a reacționat în urma celor întâmplate și i-a luat apărarea.

„Liga din Arabia Saudită este un fenomen ciudat. Nimeni nu auzise de ea înainte să se transfere Cristiano Ronaldo acolo, iar acum îl tratează cu lipsă de respect pe omul care i-a pus pe harta lumii. Dacă Ronaldo pleacă mâine, liga își pierde tot farmecul. Fără Ronaldo, nimeni nu s-ar uita la campionat”, a declarat cel care câștiga Cupa Mondială în 2014 cu Germania, citat de către Goal. 

Unde ar putea ajunge Cristiano Ronaldo după scandalul din Arabia Saudită

Cristiano Ronaldo a bifat deja echipe mari în cariera sa, evoluând pentru formații precum Manchester United, Real Madrid sau Juventus. Potrivit The Sun, Sporting, clubul la care el și-a început cariera în fotbalul mare, vrea să dea lovitura. Portughezii și-ar dori să profite acum de cearta dintre jucător și saudiți și să îl aducă astfel înapoi, pentru un final de carieră cu adevărat împlinit.

  • 12 milioane de euro valorează în prezent Cristiano Ronaldo
  • 31 de jocuri a strâns în primul său mandat la Sporting
