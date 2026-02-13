„Dă-i drumul la vestiar!”. Dani Coman l-a oprit din interviu pe un jucător de la FC Argeș după scandalul de la eșecul cu Petrolul

ADVERTISEMENT

Scandalizat de arbitrajul lui Radu Petrescu de la meciul Petrolul – FC Argeș 2-1, Dani Coman a făcut un scandal monstru și, după ce a avut o intervenție în direct la TV în care a cerut sancțiuni fără precedent pentru „central”, a țipat chiar și la propriul jucător.

Dani Coman a întrerupt flash-interviul lui Bettaieb după Petrolul – FC Argeș 2-1 și i-a cerut să plece imediat la vestiar

El a întrerupt în mod extrem de abrupt flash-interviul lui Adel Bettaieb și i-a cerut acestuia să nu declare nimic și să plece imediat la vestiar, pentru a nu risca să fie suspendat în cazul în care ar critica arbitrajul.

„Ce vrei să spună? Să-l suspende și pe el? Dă-i, bă, drumul la vestiar! Nu e normal (n.r. să fie nervos) când își bat joc de munca lor? Du-te tu și vorbește cu el (n.r. cu Radu Petrescu)!”, a transmis Dani Coman la zona de flash-interviuri.

„Nu am înțeles expresia ta că Petrolul a reușit să învingă FC Argeș. Nu! Radu Petrescu a reușit să învingă FC Argeș. Își bat joc de noi și nu e prima oară! Ne mai întrebăm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ganea. Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare! Își bat joc de munca noastră!

Să ne spună că nu avem voie în play-off și gata! Și-a bătut joc Chivulete acasă cu UTA, ăsta și-a bătut joc acum. Nu există nimic, niciun fault. Să ne spună și ne oprim. Radu Petrescu merită să fie suspendat 40 de etape!”.