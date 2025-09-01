”Dă-mi mâcarea sau te ucid”. Adolescent ieșean condamnat după ce a jefuit un livrator pakistanez cu pistolul de airsoft

Atacurile asupra livratorilor asiatici nu reprezintă un fenomen nou, noutatea fiind că acestea sunt acum potențate de anumite declarații ale unor oameni politici. În realitate, coșmarul angajaților străini ai firmelor de livrări este mult mai vechi, trăit în tăcere. Fie că vorbim despre cetățeni din Nepal, Bangladesh, Pakistan sau Sri Lanka, aceștia sunt lăsați să se descurce fără apărare și fără repere într-un oraș străin.

Livrator pakistanez, amenințat cu pistolul la Iași: ”A fost o joacă”

Estimările arată că peste lucrează cu forme legale în România. Majoritatea au ocupații necalificate: manipulare marfă, curierat, construcții, bucătărie sau alte servicii generale.

Un studiu realizat de în 2023 indica faptul că, în ultimii ani, au devenit vizibili migranți asiatici (în special nepalezi și sri lankezi) care lucrează ca livratori de mâncare în București. Mulți vin în regim part-time (uneori pe viză de student) și ajung apoi să presteze activități operate “gray-area”, uneori nefiind protejați corespunzător.

La mijlocul lunii iulie, Judecătoria Iași a condamnat un adolescent de 15 ani din Iași la măsura educativă neprivativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni, după ce . Infracțiunea s-a făcut sub amenințarea unui pistol neletal, iar adolescentul purta o cagulă pe figură. Audiat de polițiști, băiatul s-a declarat surprins de faptul că livratorul a sesizat autoritățile pentru că ”totul a fost o joacă” și că a fost inspirat de ”o cunoștință care a făcut același lucru în trecut”.

Cum a fost tâlhărit livratorul Glovo: ”Give me the food or I’ll kill you”

Incidentul s-a produs în seara zilei de 24 februarie 2024, în jurul orei 24, când cetățeanul pakistanez a ajuns în fața unui imobil din strada Cicoarei, pentru a livra o comandă de mâncare, în valoare de 205 de lei.

La data de 24.02.2024, persoana vătămată Almas S., cetățean pakistanez, angajat în cadrul societății Aby Group ca livrator Glovo și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 11:00-23:00. În jurul orei 22:10, numitul Almas S. a primit o notificare prin intermediul aplicației Glovo privind livrarea unei comenzi în cuantum total de 205 lei de la magazinul tip fast-food Mc Donalds.

În jurul orei 22:50, imediat ce persoana vătămată Armas S. a ajuns pe str. Cicoarei, întrucât nu reușea să identifice imobilului situat la nr. (…), a efectuat un apel telefonic către inculpatul Sebastian R. pentru a-i solicita acestuia să coboare în vederea preluării comenzii în valoare totală de aproximativ 205 lei.

Având în vedere solicitarea inculpatului Sebastian R, persoana vătămată Armas S. i-a înmânat acestuia cele două pungi cu mâncare, spunându-i totodată să-i remită suma de 205 lei, reprezentând contravaloarea comenzii, moment în care inculpatul Sebastian R. i-a comunicat faptul că nu deține nicio sumă de bani însă îl va suna pe fratele său pentru a-i aduce banii, simulând în acest sens un apel telefonic.

S-a dus după bani și s-a întors cu cagula pe cap

Imediat după încheierea presupusului apel telefonic, tânărul de 15 ani i-a cerut livratorului pakistanez să-l aștepte câteva minute pentru a merge în casă să ia banii. În loc de bani, acesta a ieșit afară cu un pistol cu bile și cu o cagulă pe cap. Cu toate că era întuneric, cetățeanul pakistanez și-a dat seama că cel care îl amenință este chiar clientul său, pentru că acea aceeași constituție și purta aceleași haine.

La scurt timp, inculpatul Sebastian R având fața acoperită cu cagula de culoare neagră și aflându-se poziționat la o distanță de aproximativ 2 metri față de persoana vătămată, a îndreptat pistolul către aceasta, adresându-i-se în limba engleză și spunându-i pe un ton imperativ „Give me the food or I’ll kill you” (Dă-mi mâncarea sau te ucid).

În continuare, inculpatul Sebastian R. a armat pistolul tip airsoft pe care acesta îl avea în mână, după care a lovit cu el de sol pentru a se auzi sunetul metalic al acestuia, aspecte de natură a-i crea o stare de temere victimei Armas S.

Având în vedere în vedere cele de mai sus, tonul ridicat, precum și atitudinea agresivă manifestată de către inculpatul Sebastian R., fiind sub imperiul stării de temere, persoana vătămată Armas S. a luat decizia de a-i înmâna cele două pungi cu mâncare inculpatului Sebastian S. fără ca acesta din urmă să-i remită suma de 205 lei, respectiv banii reprezentând contravalorea comenzii.

Cum a explicat tâlhăria adolescentul de 15 ani

Pakistanezul și-a sunat șeful, care l-a sfătuit să sune urgent la numărul de urgență 112. Câteva minute mai târziu, un echipaj al poliției s-a deplasat la fața locului și a stat de vorbă cu victima, care a relatat întâmplarea. Ulterior, polițiștii au mers acasă la tânărul de 15 ani și l-au găsit în timp ce consuma produsele de fast-food. Oamenii legii au identificat în apartament nu doar pistolul cu bile și cagula ci și alte arme albe, respectiv două cuțite și două macete.

Audiat în calitate de suspect, adolescentul a recunoscut comiterea faptei și a declarat că a plasat comanda de mâncare cu toate că știa că nu are bani să o achite. S-a gândit că nu se poate întâmpla nimic rău dacă îi ia livratorului cu forța, însă nu se aștepta ca acesta să se opună.

”Am făcut asta pentru a-l păcăli și am vrut să văd dacă pot să iau comanda fără să plătesc. Am sesizat că planul nu a funcționat, așa că am revenit în cameră și am luat o cagulă de culoare neagră și un pistol airsoft pe care le țineam în lada patului, cu scopul de a merge din nou la livrator pentru a-l speria”, a declarat băiatul. Acesta susține că pistolul nu era încărcat și că l-a ținut orientat către zona abdomenului.

Tânărul care a jefuit un livrator asiatic încasa și taxă de protecție de la alți copii

Minorul a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte de tâlhărie. Procurorii arată că, în cursul lunii martie, el și-a deposedat un coleg de telefonul iPhone 14, pe care nu i l-a mai înapoiat. Ulterior, el a determinat prin constrângere un alt minor să-i achite sume de bani (între 30 de lei și 700 de lei) cu titlul de taxă de protecție.

Magistrații de la Judecătoria Iași au notat în motivare că adolescentul provine dintr-o familie dezorganizată, care a fost ”marcat de certurile părinților cauzate de consumul de alcool al tatălui”. Ulterior, mama băiatului a plecat în străinătate la muncă și și-a refăcut viața. După o perioadă petrecută cu tatăl său biologic, acesta a ajuns în grija bunicilor.

Situația de acasă și-a pus amprenta și asupra activității școlare. La 14 ani, Sebastian repetă clasa a VII-a, iar profesorii spun că acesta ”nu manifestă respect față de cadrele didactice și personalul auxiliar al școlii, are dezinteres față de activitatea școlară și tulburări de comportament”.

Livratorul din Pakistan nu a vrut bani de la agresorul său

Astfel judecătorii au considerat că parcurgerea unui proces penal și nopțile petrecute în arest preventiv sunt suficiente pentru ca tânărul să conștientizeze gravitatea faptelor sale.

Chiar dacă acesta nu a fost închis sau internat într-o instituție, minorul trebuie să se prezinte zilnic la o instituție specială sau la un centru de asistență socială unde va primi consiliere, supraveghere și va participa la activități educative. El nu mai are voie să se apropie de livratorul asiatic la mai puțin de 100 de metri. Pakistanezul a declarat în instanță că nu are pretenții financiare de la agresorul său.