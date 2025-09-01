”Dă-mi mâcarea sau te ucid”. Adolescent ieșean condamnat după ce a jefuit un livrator pakistanez cu pistolul de airsoft

Atacurile asupra livratorilor asiatici nu reprezintă un fenomen nou, noutatea fiind că acestea sunt acum potențate de anumite declarații ale unor oameni politici. În realitate, coșmarul angajaților străini ai firmelor de livrări este mult mai vechi, trăit în tăcere. Fie că vorbim despre cetățeni din Nepal, Bangladesh, Pakistan sau Sri Lanka, aceștia sunt lăsați să se descurce fără apărare și fără repere într-un oraș străin.
Estimările arată că peste 100.000 de lucrători extracomunitari lucrează cu forme legale în România. Majoritatea au ocupații necalificate: manipulare marfă, curierat, construcții, bucătărie sau alte servicii generale.
Un studiu realizat de Al Jazeera în 2023 indica faptul că, în ultimii ani, au devenit vizibili migranți asiatici (în special nepalezi și sri lankezi) care lucrează ca livratori de mâncare în București. Mulți vin în regim part-time (uneori pe viză de student) și ajung apoi să presteze activități operate “gray-area”, uneori nefiind protejați corespunzător.
La mijlocul lunii iulie, Judecătoria Iași a condamnat un adolescent de 15 ani din Iași la măsura educativă neprivativă a asistării zilnice pentru o perioadă de 6 luni, după ce a tâlhărit un livrator Glovo din Pakistan. Infracțiunea s-a făcut sub amenințarea unui pistol neletal, iar adolescentul purta o cagulă pe figură. Audiat de polițiști, băiatul s-a declarat surprins de faptul că livratorul a sesizat autoritățile pentru că ”totul a fost o joacă” și că a fost inspirat de ”o cunoștință care a făcut același lucru în trecut”.
Incidentul s-a produs în seara zilei de 24 februarie 2024, în jurul orei 24, când cetățeanul pakistanez a ajuns în fața unui imobil din strada Cicoarei, pentru a livra o comandă de mâncare, în valoare de 205 de lei.
Imediat după încheierea presupusului apel telefonic, tânărul de 15 ani i-a cerut livratorului pakistanez să-l aștepte câteva minute pentru a merge în casă să ia banii. În loc de bani, acesta a ieșit afară cu un pistol cu bile și cu o cagulă pe cap. Cu toate că era întuneric, cetățeanul pakistanez și-a dat seama că cel care îl amenință este chiar clientul său, pentru că acea aceeași constituție și purta aceleași haine.
Pakistanezul și-a sunat șeful, care l-a sfătuit să sune urgent la numărul de urgență 112. Câteva minute mai târziu, un echipaj al poliției s-a deplasat la fața locului și a stat de vorbă cu victima, care a relatat întâmplarea. Ulterior, polițiștii au mers acasă la tânărul de 15 ani și l-au găsit în timp ce consuma produsele de fast-food. Oamenii legii au identificat în apartament nu doar pistolul cu bile și cagula ci și alte arme albe, respectiv două cuțite și două macete.
Audiat în calitate de suspect, adolescentul a recunoscut comiterea faptei și a declarat că a plasat comanda de mâncare cu toate că știa că nu are bani să o achite. S-a gândit că nu se poate întâmpla nimic rău dacă îi ia livratorului cu forța, însă nu se aștepta ca acesta să se opună.
”Am făcut asta pentru a-l păcăli și am vrut să văd dacă pot să iau comanda fără să plătesc. Am sesizat că planul nu a funcționat, așa că am revenit în cameră și am luat o cagulă de culoare neagră și un pistol airsoft pe care le țineam în lada patului, cu scopul de a merge din nou la livrator pentru a-l speria”, a declarat băiatul. Acesta susține că pistolul nu era încărcat și că l-a ținut orientat către zona abdomenului.
Minorul a fost trimis în judecată pentru mai multe fapte de tâlhărie. Procurorii arată că, în cursul lunii martie, el și-a deposedat un coleg de telefonul iPhone 14, pe care nu i l-a mai înapoiat. Ulterior, el a determinat prin constrângere un alt minor să-i achite sume de bani (între 30 de lei și 700 de lei) cu titlul de taxă de protecție.
Magistrații de la Judecătoria Iași au notat în motivare că adolescentul provine dintr-o familie dezorganizată, care a fost ”marcat de certurile părinților cauzate de consumul de alcool al tatălui”. Ulterior, mama băiatului a plecat în străinătate la muncă și și-a refăcut viața. După o perioadă petrecută cu tatăl său biologic, acesta a ajuns în grija bunicilor.
Situația de acasă și-a pus amprenta și asupra activității școlare. La 14 ani, Sebastian repetă clasa a VII-a, iar profesorii spun că acesta ”nu manifestă respect față de cadrele didactice și personalul auxiliar al școlii, are dezinteres față de activitatea școlară și tulburări de comportament”.
Astfel judecătorii au considerat că parcurgerea unui proces penal și nopțile petrecute în arest preventiv sunt suficiente pentru ca tânărul să conștientizeze gravitatea faptelor sale.
Chiar dacă acesta nu a fost închis sau internat într-o instituție, minorul trebuie să se prezinte zilnic la o instituție specială sau la un centru de asistență socială unde va primi consiliere, supraveghere și va participa la activități educative. El nu mai are voie să se apropie de livratorul asiatic la mai puțin de 100 de metri. Pakistanezul a declarat în instanță că nu are pretenții financiare de la agresorul său.