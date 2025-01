Dă moda la FCSB! Noua senzație din „lotul” campioanei a atras deja toate privirile. Foto

Portarul ceh vine la pachet cu una dintre cele mai frumoase partenere din fotbalul românesc. Simona este stylistă și a lucrat cu cele mai importante personalități din lumea modei.

Lukas Zima face senzație la FCSB cu Simona, superba lui soție

Lukaz Zima e un familist convins așa cum îi place lui Gigi Becali și are deja un băiețel cu frumoasa Simona Pechal. Cehoaica a îmbrăcat cele mai mari vedete și modele din lumea modei, chiar și la Miss Universe.

a cerut-o în căsătorie pe 16 iunie 2023, într-un cadru superb, pe celebra insulă Santorini și cei doi pare că au o viață aproape perfectă împreună.

Înlocuitorul lui Andrei Vlad și concurentul lui Ștefan Târnovanu va face cu siguranță impresie bună în vestiarul FCSB și mai ales în rândul iubitelor jucătorilor lui Elias Charalambous, care pot primi o sumedenie de sfaturi vestimentare din partea Simonei Pechal.

Lukas Zima și Simona Pechal sunt împreună de aproape 5 ani

Lukas Zima și Simona Pechal au relație de aproximativ 5 ani, iar superba brunetă se poate întreține singură din job-ul ei, care îi aduce nu mai puțin de 500 de euro pe zi.

Simona are studii de fashion în capitala modei, Milano, însă are doar 4.500 de urmăritori. Ea lucrează ca personal shoper în Cehia, precum și în Milano sau Paris, adică alege cele mai bune ținute pentru clienții ei.

Noul portar al FCSB a vorbit într-un interviu pentru Fanatik: „O să fiu gata să joc oricând”

Lukas Zima a oferit un : „Sunt fericit pentru această nouă oportunitate la FCSB. Am acceptat această provocare și aștept să merg acolo. Sunt foarte fericit pentru asta și o să încerc să dau tot ce mai bun.

Când am început să vorbesc cu Mihai Stoica de la FCSB, mi-a spus situația și care o să fie poziția mea acolo. Ne-am înțeles contractual foarte repede și sunt fericit să merg la un club așa mare ca FCSB și să lucrez cu un portar așa bun cum e Târnovanu. FCSB are unul dintre cei mai bun portari din campionatul românesc. Cred că are un viitor măreț înaintea sa și depinde de club ce ofertă o să accepte sau nu pentru el, dacă vor să îl vândă sau nu. Eu o să fiu gata să joc oricând”.

Goalkeeper-ul în vârstă de 30 de ani a avut și un mesaj pentru suporterii FCSB-ului: „Să ajute echipa să devină din nou campioană în România și să termine cât mai sus în Europa League. Să susțină echipa ca până acum și să ajute echipe.

Când joci cu stadionul plin, fiecare jucător dă maximul pe teren și ăsta e cel mai important lucru. Anul viitor am o nouă provocare în fața mea și vreau să fiu un jucător important pentru FCSB. Vreau să ajut echipa în Europa League și în campionat, acolo unde îmi doresc să câștigăm titlul”.