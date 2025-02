Partida dintre . Pe finalul duelului, mai exact în , însă arbitrul Adrian Cojocaru a lăsat jocul să continue. Robert Niță a criticat dur faptul că nu s-a mers la camera VAR pentru a se verifica faza de joc.

„Dacă ar trăi, Jean Pădureanu s-ar minuna”. Robert Niță îi distruge pe arbitri după U Cluj – Rapid 2-1: „Favoruri făcute fără rușine!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a vorbit despre faza controversată din meciul disputat pe „Cluj Arena”. Fostul jucător de la Rapid consideră că a fost un fault clar la Cristi Manea și critică dur maniera în care arbitrii nu au intervenit din camera VAR pentru a se analiza din nou contactul din careul advers.

ADVERTISEMENT

„Ca să începem în forță, dacă ar trăi domnul Jean Păduraru, Dumnezeu să îl odihnească, s-ar minuna! Pe vremea aia măcar aveau bunul simț să nu televizeze meciurile, să nu se dea reluările. Acum degeaba sunt înconjurați de monitoare, degeaba arbitrii sunt la 6-7 metri de fază, degeaba îl auzi 25 de secunde și îl vezi urlând pe Manea!

Vezi că un jucător bagă alunecare, vezi că unul cade de la echipa adversă, iar tu te faci că plouă! Se vede din filmare că cei doi jucători au căzut, însă cei de acolo au spus că ‘nu prea ne dăm seama’. Faceți zoom! În etapa aceasta au fost două derby-uri, FCSB – CFR și Universitatea Cluj – Rapid, iar tu ai un arbitru care a avut de-a lungul timpului doar ecuson de pionier, în rest mai nimic!

ADVERTISEMENT

Dă un arbitru cum trebuie, dă un om în camera VAR, în tir, care are personalitate! Nu ne da niște debutanți, niște copii, care s-au trezit acolo și erau ca la Disneyland, erau uimiți de atâtea lumini în jurul lor! Nu poți să-ți bați joc de un campionat așa, indiferent de cine este vorba.”, a transmis Robert Niță.

„Nu știu dacă e forța lui Emil Boc, dar e clar că U Cluj are forță”

Robert Niță a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a recunoscut că are impresia că U Cluj este în mod evident ajutată de arbitrii. Fostul jucător dezminte implicarea lui Emil Boc, e , însă consideră că totul e făcut „pe față”.

ADVERTISEMENT

„Acum vreo două etape, la meciul cu Buzău, au căutat vreo 7 minute să găsească ceva și au găsit până la urmă! L-au chemat pe băiețelul acela, un alt debutant, în camera VAR și acela de frică a zis ‘că nu mă pun contra curentului’. Sunt puternici oamenii, bravo lor!

Dacă U Cluj a ratat anul trecut intrarea în play-off la Voluntari, probabil că anul acesta nu o să mai rateze nimic! În loc să aibă un punct, au vreo 6, păi să le dați și FCSB-ului vreo 6 puncte, să îi dați și lui Dan Petrescu 6, să îi dați și lui Șumudică 6, iar apoi să vedem unde sunt echipele astea. E vorba de 1-2 puncte la înjumătățire, iar astea fac diferența.

ADVERTISEMENT

3 puncte la înjumătățire înseamnă un meci! Nu cred că are nevoie nici Neluțu, nici Clujul de niște favori făcute fără rușine. Neluțu Sabău nu are nicio vină, antrenează echipa și am spus-o după meciul din Giulești că au jucat de parcă erau Barcelona. Nu poți să ai cu Buzăul două penalty-uri de cascadorii râsului, iar acum, la faultul ăla clar, să se facă arbitrul că nu vede.

(n.r. – Este forța lui Emil Boc?) Nu știu a cui e forța, dar e clar că au forță. Spune bine Neluțu Sabău că ‘lumea ne respectă’, da, așa este, dar și arbitrii îi respectă, poate chiar prea mult”, a completat Robert Niță.

Robert Niță, dezlănțuit după U Cluj - Rapid