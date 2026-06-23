”Dacă are asta de la Claudiu Niculescu, se nenorocește”. Diana Munteanu, avertizată de Dan Alexa în legătură cu fiul ei fotbalist

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În cadrul unei emisiuni de televiziune, Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu, a avut un dialog extrem de interesant cu antrenorul Dan Alexa, în prezent analist sportiv pe tema meciurilor de la Cupa Mondială. Acesta din urmă i-a transmis vedetei de televiziune un avertisment legat de viitorul fiului ei, care e fotbalist.

Avertismentul surprinzător al lui Dan Alexa pentru Diana Munteanu, legat de fiul ei și al lui Claudiu Niculescu, care e fotbalist

În urmă cu mai bine de 10 ani, Diana Munteanu (47 de ani) și Claudiu Niculescu (49 de ani) formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Prezentatoare de televiziune și fostul mare atacant din fotbalul intern au fost căsătoriți timp de șapte ani. În 2014, aceștia au decis să se separe. În urma relației lor a rezultat un băiat. E vorba de David, 16 ani. Acesta urmează calea tatăl său și este fotbalist, chiar vârf.

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În prezent, pe perioada Cupei Mondiale de Fotbal 2026, a mai multor emisiuni sportive de la Antena 1. Aici, ea îl are coleg pe Dan Alexa (46 de ani), cel care a jucat la Dinamo în trecut alături de ”Lunetistul” Claudiu Niculescu. Recent, cei doi au intrat într-o discuție interesantă legată de David, băiatul fotbalist al fostului cuplu Niculescu – Munteanu.

La un moment dat, Dan Alexa a vrut să afle cum se descurcă David în prezent, în cariera de fotbalist pe care o urmează. Diana Munteanu a spus că adolescentul este considerat a fi un talent important de către cei care îl urmăresc. Diana Munteanu a răspuns: ”Face 17 ani curând. Lumea zice că e talentat. E foarte muncitor, lumea zice că a luat talentul de la Claudiu. Are determinarea și ambiția mea”, a spus Diana Muneanu, la .

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Imediat, Alexa a intervenit și a ținut să explice care ar fi soluția ideală prin care David să ajungă mare. Antrenorul subliniază faptul că tânărul ar trebui să ia talentul de la Claudiu și ambiția de la mama sa. În caz contrar, cu ambiția lui Niculescu, David s-ar nenoroci: ”O combinație perfectă ar fi să aibă talentul lui taică-su’ și ambiția ta. Dacă are ambiția lui taică-su’, se nenorocește. A fost o putoare mare. În schimb, talent i-a dat Dumnezeu cu carul”, a punctat Alexa.

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Dan Alexa, despre fiul lui Claudiu Niculescu: ”Dacă a luat talentul tatălui, are șanse foarte mari”

David, fiul , are 16 ani. În prezent, evoluează ca atacant la grupele de juniori ale Rapidului. Datorită acestui aspect, Diana Munteanu a devenit apropiată de Rapid. În sezonul trecut, David Niculescu a evoluat la Rapid U15 și a marcat gol la foc automat. A adunat nu mai puțin de 32 de reușite în 22 de partide jucate.

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Dan Alexa este convins că David poate ajunge un mare fotbalist, dacă i-a luat tatălui său din talent. ”David e foarte muncitori și lumea spunea că a luat și de la Claudiu talent”, a spus Diana Munteanu. A venit imediat replica lui Alexa: ”Dacă a luat talentul lui Claudiu, atunci are șanse foarte mari în carieră”, a spus acesta.