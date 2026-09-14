Sport

Cristi Chivu, îngrijorat după Inter – Udinese 5-3, meciul serii în Europa: „Nu suntem perfecți”

Inter Milano a învins spectaculos pe Udinese cu 5-3, după ce a fost condusă cu 0-2. Cristi Chivu a recunoscut imediat după meci că jucătorii săi au fost obosiți după meciul greu cu Real Madrid.
Flaviu Popa
15.09.2026 | 01:04
Cristi Chivu ingrijorat dupa Inter Udinese 53 meciul serii in Europa Nu suntem perfecti
ULTIMA ORĂ
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter Milano
ADVERTISEMENT

Inter Milano este o echipă care primește multe goluri, însă are grijă să înscrie cu cel puțin un gol în plus pentru a obține victoria. A demonstrat acest lucru și cu Udinese, când elevii lui Cristi Chivu au înscris 5 goluri, chiar dacă au primit trei. Antrenorul român nu este îngrijorat de această situație.

Cristi Chivu recunoaște că este îngrijorat după ce a primit 3 goluri de la Udinese

„Am făcut ceea ce știm să facem. Avem un lot care ne permite să jucăm într-un anumit fel și avem o identitate. În afară de primele 25 de minute, când am avut puțină energie, iar adversarii au profitat de superficialitatea noastră, am fost în meci.

ADVERTISEMENT

Am reacționat cu orgoliu și asta mă bucură, dar trebuie să înțeleg și ce nu a funcționat și ce nu am reușit eu să transmit echipei în această săptămână. Mă așteptam oarecum la așa ceva, Champions League îți consumă multă energie”, a declarat Chivu imediat după meci, conform presei din Italia.

Cristi Chivu se pregătește de marele duel cu AS Roma, echipa cu punctaj perfect în Serie A

Chivu recunoaște că este îngrijorat pentru că echipa sa a primit o căruță de goluri, însă crede că Inter este pe drumul cel bun. Așteaptă cu nerăbdare meciul contra celor de la AS Roma, însă le transmite fanilor că nu există echipă perfectă și joc perfect, pentru a nu avea așteptările prea mari.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu...
Digi24.ro
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia

„Dacă aș spune că nu sunt îngrijorat, n-aș mai fi antrenor. Fotbalul de astăzi este așa. Adversarii au jucat deschis împotriva noastră. Ne asumăm anumite riscuri pentru că suntem obligați să jucăm astfel: urcăm mulți oameni când avem posesia și facem mai multe rotații. Mi-a plăcut pressingul imediat după pierderea mingii la 2-2, am lucrat la asta în vară.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să...
Digisport.ro
FOTO ”Femeia perfectă” a apărut nud și a declanșat ”uraganul”: ”Nu pot să tac” / ”E mult mai rău decât îmi imaginam!”

Nu suntem perfecți și nici nu vrem să fim. Trebuie să continuăm să muncim. Sezonul este lung și, slavă Domnului, avem lucruri de îmbunătățit. Încă nu am văzut o echipă perfectă în toată viața mea”, a punctat Chivu.

ADVERTISEMENT
Ce a spus Marius Baciu după ce a primit un nou ultimatum de...
Fanatik
Ce a spus Marius Baciu după ce a primit un nou ultimatum de la Gigi Becali. De ce a fost schimbat Muhar
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu...
Fanatik
Karlo Muhar aruncă „bomba” după debutul la FCSB! Îl vede pe Dan Petrescu pe banca roș-albaștrilor: „Poate că va fi antrenor aici”
Ricardo Sousa a spus cum a reușit să încurce FCSB pe Arena Națională:...
Fanatik
Ricardo Sousa a spus cum a reușit să încurce FCSB pe Arena Națională: „Le-am spus jucătorilor!”
Tags:
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu:...
iamsport.ro
Banciu a numit atacantul român care 'a fost mai fotbalist' decât Adi Mutu: 'Era sculă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!