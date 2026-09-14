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Inter Milano este o echipă care primește multe goluri, însă are grijă să înscrie cu cel puțin un gol în plus pentru a obține victoria. A demonstrat acest lucru și cu Udinese, când elevii lui Cristi Chivu au înscris 5 goluri, chiar dacă au primit trei. Antrenorul român nu este îngrijorat de această situație.

Cristi Chivu recunoaște că este îngrijorat după ce a primit 3 goluri de la Udinese

„Am făcut ceea ce știm să facem. și avem o identitate. În afară de primele 25 de minute, când am avut puțină energie, iar adversarii au profitat de superficialitatea noastră, am fost în meci.

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Am reacționat cu orgoliu și asta mă bucură, dar trebuie să înțeleg și ce nu a funcționat și ce nu am reușit eu să transmit echipei în această săptămână. Mă așteptam oarecum la așa ceva, Champions League îți consumă multă energie”, a declarat Chivu imediat după meci,

Cristi Chivu se pregătește de marele duel cu AS Roma, echipa cu punctaj perfect în Serie A

Chivu recunoaște că este îngrijorat pentru că echipa sa a primit o căruță de goluri, însă crede că Inter este pe drumul cel bun. Așteaptă cu nerăbdare meciul contra celor de la AS Roma, însă le transmite fanilor că nu există echipă perfectă și joc perfect, pentru a nu avea așteptările prea mari.

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Fotbalul de astăzi este așa. Adversarii au jucat deschis împotriva noastră. Ne asumăm anumite riscuri pentru că suntem obligați să jucăm astfel: urcăm mulți oameni când avem posesia și facem mai multe rotații. Mi-a plăcut pressingul imediat după pierderea mingii la 2-2, am lucrat la asta în vară.

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Nu suntem perfecți și nici nu vrem să fim. Trebuie să continuăm să muncim. Sezonul este lung și, slavă Domnului, avem lucruri de îmbunătățit. Încă nu am văzut o echipă perfectă în toată viața mea”, a punctat Chivu.