„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește". Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. Exclusiv

Dumitru Dragomir a vorbit la superlativ despre unul dintre cei mai potenți financiar oameni din România. Acesta din urmă ar fi în stare să îi dea instant lui Cristi Borcea 1.000.000 de euro pentru Dinamo
Cristian Măciucă
08.02.2026 | 10:30
Daca Borcea are nevoie de un milion de euro intro ora il primeste Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul sef al lui Dinamo Exclusiv
„Dacă Borcea are nevoie de un milion de euro, într-o oră îl primește”. Cine este omul care face acest gest instant pentru fostul șef al lui Dinamo. FOTO: Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri tari despre Nicolae Dumitru, supranumit „Niro”. Fostul președinte LPF a dezvăluit de ce afaceristul nu s-a implicat încă în fotbal și ce gest ar face pentru Cristi Borcea, fostul boss de la Dinamo.

Cine e omul care i-ar da instant 1 milion de euro lui Cristi Borcea

Nicolae Dumitru este proprietarul și controlorul grupului de firme Niro. El a dezvoltat proiecte mari în București, cum ar fi complexul comercial „Dragonul Roșu”, ansambluri rezidențiale și alte investiții imobiliare majore. Compania sa, Niro Investment Group, controlează un proiect important în Maldive, un resort de lux denumit „Corinthia Maldives”.

Proiectul include construcţia (reclamarea) a patru insule în aceeaşi lagună, pe o suprafaţă de aproape 27 de hectare și va fi operat sub brandul hotelier de lux Corinthia, unul dintre lanțurile hoteliere internaționale de cinci stele.

(n.r. – Niro a mai făcut insula aia în Maldive?) Lucrează la ea. Niro e un uriaș și băiat bun. Niro are o clădire la care lucrează de 2-3 ani, lângă expoziție, cred că e hotel, nu știu ce e. De o frumusețe rară. Cred că are 60-80 de mii de metri pătrați. Pusă bine, va fi un hotel de mare lux.

Bagă 1 miliard în Maldive? Nu știu ce împrumuturi dau ăia. Să știi că e scump și acolo mâna de lucru. Nu e așa ușor. Eu mă uitam la Mazăre. Și a lui Mazăre costă 10-15 milioane de euro. Unde are Mazăre cică e minunea de la Maglavit. Se va dezvolta acolo de va fi una din minunile lumii.

De ce nu s-a implicat Nicolae Dumitru, deocamdată, în fotbal

(n.r. – De ce nu s-a băgat Niro în fotbal?) Să știi că a ajutat fotbalul, i-a ajutat pe mai mulți cu lovele. Niro e un băiat excepțional.

Lui Niro, dacă Borcea îi cere 1 milion de euro acum, într-o oră sunt banii la Borcea. Niro e un om prietenos. Să îți povestească Victor Becali și ăștia care au fost cu el. Un domn din toate punctele de vedere”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

TOATE SECRETELE miliardarului roman care construieste O INSULA DE VIS in Maldive. DEZVALUIRI TARI

