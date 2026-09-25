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Denis Drăguș este, momentan, la ani lumină distanță de toți ceilalți jucători din SuperLiga atunci când vorbim de salariul său anual. Atacantul primește, la FCSB, 1 milion de euro. Ar putea crea această discrepanță financiară o ruptură în vestiarul roș-albaștrilor? Daniel Pancu a oferit un verdict în acest sens.

Va dăuna în vestiarul lui FCSB salariul uriaș al lui Drăguș? Pancu: „Câștigă enorm pentru România!”

Gigi Becali a rezolvat în urmă cu trei săptămâni trei transferuri importante la FCSB. Printre acestea s-a numărat și înregimentarea jucătorului de națională Denis Drăguș. Ultima dată la gruparea turcă Trabzon, fotbalistul a acceptat să joace în România pentru un salariu astronomic: 1 milion de euro pe an.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu a comentat , dar și salariul acestuia. „Câștigă enorm pentru România. În mod normal ar trebui să facă diferența, dar nu poate singur să facă diferența, în niciun caz. Chiar sunt curios să văd cum va decurge acest experiment. E clar că a fost dorința mare a patronului, care, când i se pune pata pe un jucător face tot posibilul să îl aducă”, spune tehnicianul de la Rapid.

Pancu nu crede că venitul uriaș al lui Drăguș ar putea zdruncina liniștea în vestiarul FCSB. „(n.r. S-ar putea crea o ruptură în vestiar din cauza salariului uriaș al lui Drăguș?) Dacă dă goluri nu se strică atmosfera în vestiar. Nu văd de ce s-ar strica. (n.r. Ar putea să comenteze ceilalți jucători?) Asta e treaba patronului, nu e treaba ta ca jucător. Dacă sunt nemulțumiți, să meargă la patron să le facă și lor salariul mai mare. Dar, repet, chiar nu cred în varianta asta (n.r. că se strică vestiarul)”, punctează Pancu.

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Ce obstacole ar putea avea Denis Drăguș în campionatul intern: „Dacă nu te pregătești 100%, ai probleme mari”

Daniel Pancu este sincer și are numai . Îl caracterizează ca fiind un jucător cu o explozie pe care rar o întâlnești în fotbalul nostru. Cu toate acestea, „Pancone” îi dă o veste proastă fotbalistului, dar și celor de la FCSB, spunând că nu știe unde ar putea Drăguș să găsească aceste spații pe care le caută mereu.

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Pancu se dă pe sine exemplu, în 2006, când revenea în țară de la Beșiktaș și spera să rupă norii, însă a dat doar două goluri chinuite. „Mie îmi place mult ca jucător. Explozia aia rar o găsești. Rar. Nu prea știu unde o să aibă spațiile astea de explozie, chiar dacă el e foarte bun și pe spații mici, pentru că România așa pare un campionat în care…

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Îmi amintesc cum am venit eu în 2006, adică veneam de la nivel de Beșiktaș, unde am jucat patru ani, mi se părea România (n.r. campionat ușor)… Și, cu chiu, cu vai, am dat două goluri. Pentru că, dacă nu tratezi serios campionatul, dacă nu-l respecți, dacă nu te pregătești sută la sută, mie la sută pentru meciuri, ai probleme mari. Echipele în România se organizează bine defensiv, aglomerează spații, zone, sunt agresive, au jucători puternici”, spune „Pancone”.

Antrenorul Rapidului are un mesaj indirect pentru Drăguș: să trateze serios SuperLiga. „(n.r. Nu îi va fi ușor lui Drăguș?) Dacă consideră că îi va fi ușor, atunci îi va fi foarte greu. Dacă are puterea să trateze competiția la cel mai serios mod, atunci va fi cu siguranță un jucător care va face diferența”.

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