Sport

Marius Croitoru și-a distrus fotbalistul U21 după CFR Cluj – FC Botoșani 3-1: „Dacă el crede că regula îl face fotbalist, se înșală”

Marius Croitoru nu și-a menajat fotbalistul U21 după CFR Cluj - FC Botoșani. Ce a spus antrenorul moldovenilor după ce Răzvan Creț a văzut cartonașul roșu în minutul 9
Ciprian Păvăleanu
19.09.2026 | 20:15
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Marius Croitoru l-a criticat dur pe Răzvan Creț după CFR Cluj - FC Botoșani 3-1. Foto: Colaj FANATIK
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FC Botoșani a pierdut la două goluri diferență în fața lui CFR Cluj, o echipă care se confruntă cu mari probleme din punct de vedere financiar, dar pe care Marius Șumudică a adus-o cumva pe drumul cel bun. Moldovenii au avut un handicap considerabil în acest meci, după ce au evoluat cu un om mai puțin încă din minutul 9, după un fault dur al tânărului Răzvan Creț, la adresa căruia Marius Croitoru a avut un discurs dur.

Marius Croitoru a pus tunurile pe tânărul Răzvan Creț. Ce i-a transmis după CFR Cluj – FC Botoșani 3-1

FC Botoșani a avut șanse minime să obțină un rezultat pozitiv în „Gruia”, după ce Răzvan Creț și-a lăsat echipa în inferioritate numerică încă din minutul 9. La finalul partidei, Marius Croitoru nu l-a menajat, ba chiar l-a avertizat că aceasta nu este prima sa greșeală și că regula U21 nu-i garantează postul de titular sau statutul de fotbalist.

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„Este roşu clar nu am ce sa comentez, nu ştiu cum poți să faci două greşeli de genul în 5 secunde. Dar din păcate dacă ei consideră că regula îi face fotbaliști sau titulari, se înșală, nu e prima dată când el greşeşte. Să joci împotriva CFR-ului în 10 oameni e dificil.

Fault clar la primul gol al lor din punctul meu de vedere când duci cotul în spate e fault. Am jucat fotbal, am încercat, de asta au apărut şi ocaziile astea pentru că noi jucăm fotbal. Din păcate nu am putut azi, vedem ce o să fie pe viitor. Din ce am înţeles lucrurile se vor schimba la Botoșani, patronii vor să aibă o altă abordare, dar cel mai în măsură ar fi să vorbească domnul Iftime. E clar că şi noi putem să creştem în paralel şi să avem identitate”, a declarat Marius Croitoru, la Prima Sport 1.

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Este al doilea meci în care moldovenii evoluează în inferioritate numerică

Pentru Marius Croitoru va fi foarte greu să obțină puncte la FC Botoșani atât timp cât fotbaliștii săi sunt eliminați pe bandă rulantă. În ultimele două partide de campionat, formația patronată de Valeriu Iftime a fost de fiecare dată dezavantajată numeric.

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În partida de la FC Argeș, Ilaș, un alt fotbalist eligibil U21, a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 68, însă FC Botoșani a reușit să revină pe tabelă printr-un gol în minutul 86. Și de această dată Botoșani a marcat în repriza secundă, însă nu a fost de ajuns pentru a o egala pe CFR Cluj, care deja conducea cu 2-0.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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