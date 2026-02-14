Dacă el nu nu e, nimic nu e! S-a descoperit cauza înfrângerii drastice suferite de FC Barcelona în Cupa Spaniei

ADVERTISEMENT

FC Barcelona a suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani. A pierdut cu 0-4 în fața celor de la Atletico Madrid, în manșa tur a semifinalelor Cupei Spaniei, iar returul programat pe 3 martie se anunță infernal.

FC Barcelona pierde când nu joacă Rafinha

După ce au întors pe toate fețele cea mai slabă prestație a echipei din era Hansi Flick, analiștii spanioli au tras concluzia: dacă Rafinha nu e, nimic nu e! De fiecare dată când brazilianul lipsește din echipă, Barcelona are mari probleme.

Raphinha nu a jucat deloc în aproape toate înfrângerile din acest sezon. El a lipsit cu Atletico Madrid 0-4, Real Sociedad 1-2, Paris Saint-Germain 1-2, Real Madrid 1-2 și Sevilla 4-1. Singura lui prezență într-o înfrângere a fost în meciul cu Chelsea, unde a intrat de pe bancă, în ultima jumătate de oră, când scorul era deja 2-0 și echipa lui juca cu un jucător mai puțin.

Spaniolii cred că Rafinha este decisiv pentru Barcelona, nu doar prin goluri și pase decisive, ci și prin energia și leadershipul pe care îl oferă coechipierilor săi, acționând adesea ca un căpitan pe teren.

Brazilianul are 13 goluri și 5 pase decisive în 22 de etape

El are 13 goluri și 5 pase decisive în acest sezon pentru catalani, în toate competițiile, în 22 de partide. Rafinha, care are o accidentare la coapsă, are tot atâtea goluri cât Robert Lewandowski, care a a jucat însă 29 de meciuri.

La finalul meciului cu Atletico, antrenorul catalanilor, Hansi Flick, a contestat arbitrajul. Furia sa a pornit de la faza din minutul 52, când Pau Cubarsi a reușit să înscrie, dar golul a fost anulat de VAR pentru că fundașul se afla în ofsaid.

Barca și Real sunt despărțite de un punct în campionat

„Ce să spun, ce să spun? La prima acțiune cu un fault asupra lui Balde, este un cartonaș galben (n.r. – pentru Giuliano Simeone). Apoi, totul este diferit, dar el (n.r. – arbitrul Martinez Munuera) i-a invitat să joace așa (n.r. – pe jucători).

Al doilea cartonaș galben este total diferit (n.r. – încasat de Llorente). Pentru mine e o mizerie și ei (n.r. – arbitrii) trebuie să aștepte nu știu câte minute, șapte minute au fost.

Găsesc ceva în aceste șapte minute. Pentru mine e clar, nu era ofsaid. Poate ei au văzut ceva diferit, dar să ne spună. Ei nu comunică și asta e foarte rău”, a tunat neamțul la conferința de presă.

Catalanii joacă, în acest weekend, în deplasare, la Girona, în vrme ce Real întâlnește acasă pe Real Sociedad.