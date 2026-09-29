„Dacă eram selecționer, azi trimiteam 10 jucători acasă!”. Dezamăgirile serii după România – Bosnia: „Băi, băiatule, ești și laș! Nu ai cum să râzi ca Ion Iliescu”

ADVERTISEMENT

România a fost învinsă cu 4-2 de Bosnia și Herțegovina, iar prestația „tricolorilor” a provocat reacții extrem de dure la FANATIK SUPERLIGA. Horia Ivanovici și Marius Șumudică au analizat jocul de pe Arena Națională, dar și deciziile lui Gică Hagi, de la alcătuirea echipei până la modul în care este gestionat lotul naționalei.

Horia Ivanovici, nemulțumit de alegerile lui Gică Hagi după România – Bosnia

Horia Ivanovici a identificat . Moderatorul FANATIK SUPERLIGA a pus sub semnul întrebării inclusiv titularizarea lui Ionuț Radu, utilizarea lui Vladimir Screciu la mijlocul terenului și alegerea lui Mihăilă ca al doilea vârf. Ivanovici a criticat și faptul că Ionuț Radu nu a mers la interviurile de după partida cu Bosnia, considerând că un astfel de gest este nepotrivit după o asemenea înfrângere.

ADVERTISEMENT

„Ce ne-a mirat pe toți, lăsând la o parte faptul că a fost o echipă care a dezamăgit o țară întreagă, sunt carențele pe care Gică Hagi le-a făcut la valoarea și experiența lui, pe care le-a demonstrat la Farul și așa mai departe. Începi cu Ionuț Radu. Am zis chiar și eu, nu ne dă siguranță, asta am zis trei ore la emisiune, dă-i șansă și lui Hindrich. El începe cu Radu care, apropos, refuză să vină la interviuri. A refuzat. Adică mai e și laș, îmi pare rău că spun vorbele astea, dar înseamnă că e și un fricos“, a declarat Horia Ivanovici, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Screciu, din nou în centrul discuției: fundaș la Craiova, mijlocaș la națională

O altă decizie analizată de Horia Ivanovici a fost folosirea lui Vladimir Screciu la mijlocul terenului. Fotbalistul Universității Craiova a dat randament în ultima perioadă ca fundaș central în Bănie, în timp ce la națională a fost utilizat într-un rol diferit. Directorul FANATIK a remarcat și alcătuirea defensivei României, considerând că echipa a ajuns să aibă foarte mulți jucători cu profil defensiv pe teren.

ADVERTISEMENT

„După, joacă cu patru fundași centrali, ai un Borza totuși. Cu Screciu ai cinci fundași, că el se mai retrăgea. Joci cu Screciu la mijloc, când el dă randament în formula de fundaș central, câștigă tot cu Craiova în defensivă, nu la mijloc. Eu nu zic, poate Hagi are altă viziune, dar nu a jucat nimic. Apoi joci cu Mihăilă al doilea vârf, n-am înțeles nimic“, a mai spus Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici, deranjat de reacția lui Coubiș după fluierul final

a fost reacția lui Alex Coubiș după fluierul final. Fundașul a fost remarcat de Gică Hagi după partidă, însă moderatorul FANATIK SUPERLIGA nu a înțeles de ce selecționerul a ales să îl evidențieze și a criticat atitudinea fotbalistului după înfrângere. Ivanovici a insistat asupra imaginilor în care Coubiș a fost surprins zâmbind și discutând cu Lukic, fostul său coleg.

ADVERTISEMENT

„După partidă, nici asta n-am înțeles, tu îl remarci pe Coubiș, cel care nu-mi spune nimic. E un jucător solid, de viitor, un băiat zdravăn, dar cu carențe multe de tot din punct de vedere tehnic. Îl scoți în evidență pe Coubiș pentru ce? La un moment dat era o miuță în care atacanții se distrau cu el“, a continuat moderatorul emisiunii.

Horia Ivanovici a avut apoi o reacție dură la adresa modului în care Coubiș s-a comportat după meci. El consideră că un jucător al echipei naționale ar trebui să resimtă diferit o înfrângere cu 4-2 pe teren propriu, indiferent de relația pe care o are cu adversarii.

ADVERTISEMENT

„Ce m-a deranjat foarte tare a fost modul în care Coubiș râdea cu gura până la urechi când s-a terminat meciul. Deci m-a deranjat enorm. Nu vreau să fac pe patriotul, deontologul, dar ok, vorbeai cu Lukic, fostul coleg, dar nu poți să râzi cu așa poftă. Ți-au dat ăia patru goluri, au râs de tine, te-au pasat de ne sunase apa-n cap. Era Coubiș de zici că terminase un antrenament, iar aici e vina lui Gică Hagi pentru că a transformat aceste meciuri în unele amicale. Asta le-a indus și jucătorilor, pentru că Coubiș n-ar fi râs așa la o glumă bună după ce am fost poligon în fața Bosniei dacă meciul ar fi fost tratat ca unul oficial.

Dacă era presiune pe el din aia mare, nu mai râdea așa. Tu, ca jucător cu mentalitate, n-ai cum să râzi cu gura până la urechi indiferent de glumă. Vă spun eu de ce a râs așa, pentru că meciurile ăstea au fost tratate ca două amicale. Nu poți să fii cu zâmbetul ca Ion Iliescu. Coubiș ziceai că e Ion Iliescu“, a mai adăugat Horia Ivanovici.

Șumudică pune sub semnul întrebării modul în care este construit lotul României

Marius Șumudică a avut, la rândul său, o reacție puternică după înfrângerea României. Antrenorul lui CFR Cluj a pus accentul pe modul în care este construit și gestionat lotul echipei naționale și consideră că România trebuie să își concentreze atenția asupra unui grup mai restrâns de jucători.

„Noi trebuie să înțelegem că aici nu ești punctat doar pentru că ai fost prezent. Nu poți tu, antrenorul echipei naționale, să vii în fața presei, a națiunii și să spui în continuare că ne gândim la primul loc. Mai bine joci cu echipa asta în Suedia, unde zici că ai cele mai puține șanse și joacă cu echipa bună acasă, cu Bosnia, să poți câștiga. Eu n-am înțeles strategia și nu o înțeleg“, a spus și Marius Șumudică.

Șumudică cere revoluție în lotul României: „Dacă eram selecționer, acum trimiteam 10 jucători acasă!”

Antrenorul lui CFR Cluj a mers și mai departe și a vorbit despre necesitatea unei selecții mai restrânse. Șumudică susține că, în locul lui Gică Hagi, ar reduce lotul și ar construi în jurul unui grup de 20 și ceva de fotbaliști.

„Dacă eram selecționer, acum trimiteam 10 jucători acasă. Canalizam totul pe un lot de 20 și ceva de jucători și porneam la drum. Dacă până acum am avut meciuri amicale, una-alta, gata, băi, treziți-vă! O să jucăm în urna 4 și vom da peste Gibraltar, Andorra. Nu pot contesta valoarea lui Hagi, dar strategia… Nu există echipă națională cu 30 și ceva de jucători. Cum îi antrenezi? Mie mi-e greu cu 26“, a încheiat și Marius Șumudică.