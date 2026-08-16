„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv

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Marius Șumudică este noul antrenor al lui CFR Cluj, chiar dacă clubul din Gruia trece prin momenete foarte delicate din punct de vedere financiar. Dacă Horia Ivanovici îl sfătuiese clar pe antrenor să își vadă de treabă să și nu meargă la fosta campioanaă a României, Mitică Dragomir pare mai împăciuitor.

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„E unul dintre bunii antrenori ai acestei țări. Problema este că s-a dus undeva unde s-ar putea să câștige vreo 2-3 lei în decursul unui an. E foamete mare la Cluj. La fotbal e un semn de întrebare cum de s-a retras Mureșan, care e unul dintre bunii conducători pe care-i are țara.

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Sunt probleme pentru că Neluțu am înțeles că are niște probleme. El și-a revenit în permanență a avut căderi, a luat bani împrumut și i-a dat”, a declarat Mitică Dragomir la Profețiile lui MITICĂ.

condus de Ioan „Ucu” Rus și Vasile Dîncu. Mai mult, ar fi la cuțite cu Ioan Rus, fost ministru de interne și cel care zeci de ani ar fi condus din umbră destinele orașului.

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„E relația proastă cu Rus. Nu întâmplător a zis că pleacă la Arad”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui MITICĂ. „Îi doare pe ăia la bască de el. Cu ăla nu e nimeni în război. Când ești în război cu ăla trebuie să fugi de pe planetă. Nu din Cluj, de pe planetă. Eu zic că are o mare problemă.

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Fratele meu, Rus, președintele Băncii nu te pui niciodată. Dacă suflă așa către tine dispari. Șumudică se duce și revitalizează echipa. Fără risc nu poți să ai valoare în viață. De ce academicienii nu sunt miliardari? Ei nu riscă niciodată. Au riscat, au dat chix, intră”, a concluzionat Dragomir.

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