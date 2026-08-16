Sport

„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv

Marius Șumudică a semnat cu CFR Cluj, însă Mitică Dragomir nu crede că patronul Ioan Varga mai are un viitor strălucit în oraș. Motivul? S-ar fi certat cu temutul Ioan Rus.
Flaviu Popa
16.08.2026 | 08:03
Daca esti in razboi cu Rus pleci de pe planeta nu din Cluj De ce are probleme Nelutu Varga la CFR Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ioan Rus și Neluțu Varga ar fi în conflict. De aceea Varga ar avea probleme
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Marius Șumudică este noul antrenor al lui CFR Cluj, chiar dacă clubul din Gruia trece prin momenete foarte delicate din punct de vedere financiar. Dacă Horia Ivanovici îl sfătuiese clar pe antrenor să își vadă de treabă să și nu meargă la fosta campioanaă a României, Mitică Dragomir pare mai împăciuitor.

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„E unul dintre bunii antrenori ai acestei țări. Problema este că s-a dus undeva unde s-ar putea să câștige vreo 2-3 lei în decursul unui an. E foamete mare la Cluj. La fotbal e un semn de întrebare cum de s-a retras Mureșan, care e unul dintre bunii conducători pe care-i are țara.

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Sunt probleme pentru că Neluțu am înțeles că are niște probleme. El și-a revenit în permanență a avut căderi, a luat bani împrumut și i-a dat”, a declarat Mitică Dragomir la Profețiile lui MITICĂ.

Horia Ivanovici a dezvăluit că Neluțu Varga nu ar mai fi în grațiile grupului de la Cluj, condus de Ioan „Ucu” Rus și Vasile Dîncu. Mai mult, ar fi la cuțite cu Ioan Rus, fost ministru de interne și cel care zeci de ani ar fi condus din umbră destinele orașului.

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Horia Ivanovici dezvăluie că Neluțu Varga ar fi în conflict cu temutul Ioan „Ucu” Rus

„E relația proastă cu Rus. Nu întâmplător a zis că pleacă la Arad”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii Profețiile lui MITICĂ„Îi doare pe ăia la bască de el. Cu ăla nu e nimeni în război. Când ești în război cu ăla trebuie să fugi de pe planetă. Nu din Cluj, de pe planetă. Eu zic că are o mare problemă.

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Fratele meu, Rus, președintele Băncii nu te pui niciodată. Dacă suflă așa către tine dispari. Șumudică în permanență s-a dus la riscuri. Șumudică se duce și revitalizează echipa. Fără risc nu poți să ai valoare în viață. De ce academicienii nu sunt miliardari? Ei nu riscă niciodată. Au riscat, au dat chix, intră”, a concluzionat Dragomir.

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„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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