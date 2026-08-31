Sport

Soția lui Gabi Enache, în formă maximă la 38 de ani. De ce a ales să aibă un stil de viață sănătos

Lena, partenera de viață a lui Gabi Enache, are o siluetă de invidiat. A dezvăluit motivul pentru care a decis să aibă un plan alimentar curat și echilibrat.
Alexa Serdan
31.08.2026 | 07:00
Sotia lui Gabi Enache in forma maxima la 38 de ani De ce a ales sa aiba un stil de viata sanatos
Lena Enache are o siluetă de vis la 38 de ani. Sursa foto: Instagram.com
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Soția lui Gabi Enache a explicat de ce a ales să aibă un stil de viață sănătos. Ajunsă la vârsta de 38 de ani Lena, supranumită cea mai frumoasă nevastă de fotbalist, a dat cărțile pe față. Cine o motivează, în realitate, pe vedetă.

Motivul pentru care Lena Enache a adoptat tabieturi bune

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme partenera lui Gabi Enache (36 ani) a făcut dezvăluiri de senzație. Lena a punctat faptul că reprezintă „mai mult decât o simplă etichetă sau ambalaj”. A făcut această afirmație în contextul în care este independentă din punct de vedere financiar de multă vreme.

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E pasionată de cozonaci și chiar are propria afacere în acest domeniu. Stă în laborator ore întregi, dar nu este o persoană pofticioasă. Dimpotrivă, dă dovadă de echilibru în planul alimentar, deși nu este adepta dietelor restrictive. Reușește să aibă o siluetă trasă prin inel pentru că în trecut a practicat atletismul. Sportul a ajutat-o enorm.

În prezent, se menține în formă maximă datorită alegerilor pe care le face zilnic în bucătărie. Adoră fructele și băuturile pe care și le prepară singură. Recunoaște că motivul pentru care are aceste tabieturi este pentru că-și dorește să fie un exemplu. Așadar, vrea să le insufle acest stil de viață copiilor săi, Sofia și Edan.

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„De ce am ales acest stil de viață sănătos?! Pentru mine în primul rând! Dacă eu sunt o mamă sănătoasă, copiii mei sunt fericiți… iar ei vor face fix ce văd acasă, pe viitor și ca viitori adulți”, a notat Lena Enache, pe contul oficial de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor imagini cu fiul său și al lui Gabi Enache.

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Lena Enache, detalii despre fiica sa adolescentă

Lena Enache are numai aprecieri pentru fetița sa, Sofia, care este o adolescentă în toată regula. Fata nu-i cere absolut nimic mamei sale, având o personalitate modestă și lipsită de pretenții. În schimb, soția lui Gabi Enache susține că are un stil vestimentar care nu este tocmai pe placul său, dar speră că îl va schimba la un moment dat.

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„Fiica este mare și minunată. Mereu o întreb: «Sofia, tu ce mai vrei? De ce ai nevoie?» și ea îmi spune: «Mamă, am tot, nu vreau nimic». Mă enervează uneori, pentru că vreau să-i cumpăr ceva frumos și nu știu ce să aleg, fiindcă ea chiar nu cere nimic. Mai vine și-mi fură câte un ruj, dar atât. Nu ne potrivim ca stil, însă dacă ar vrea să ia altceva de la mine, ar găsi.

Nu ține de mine – i-aș da orice cu drag, dar ea nu vrea. Da, are un stil mai masculin. Mai are momente în care tinde spre feminitate, dar 90% e «lălâie», cum zic eu. Încerc să o duc spre feminitate, avem discuții pe tema asta, însă la momentul potrivit va alege singură. Și cred că e mai bine așa”, a povestit Lena Enache, conform Antena Stars.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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