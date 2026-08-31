ADVERTISEMENT

Soția lui Gabi Enache a explicat de ce a ales să aibă un stil de viață sănătos. Ajunsă la vârsta de 38 de ani Lena, supranumită cea mai frumoasă nevastă de fotbalist, a dat cărțile pe față. Cine o motivează, în realitate, pe vedetă.

Motivul pentru care Lena Enache a adoptat tabieturi bune

Într-un interviu pe care l-a acordat în urmă cu ceva vreme partenera lui Gabi Enache (36 ani) a făcut dezvăluiri de senzație. Lena a punctat faptul că . A făcut această afirmație în contextul în care este independentă din punct de vedere financiar de multă vreme.

ADVERTISEMENT

E pasionată de cozonaci și chiar are propria afacere în acest domeniu. Stă în laborator ore întregi, dar nu este o persoană pofticioasă. Dimpotrivă, dă dovadă de echilibru în planul alimentar, deși nu este adepta dietelor restrictive. Reușește să aibă o siluetă trasă prin inel pentru că în trecut a practicat atletismul. Sportul a ajutat-o enorm.

În prezent, se menține în formă maximă datorită alegerilor pe care le face zilnic în bucătărie. Adoră fructele și băuturile pe care și le prepară singură. Recunoaște că motivul pentru care are aceste tabieturi este pentru că-și dorește să fie un exemplu. Așadar, vrea să le insufle acest stil de viață copiilor săi, Sofia și Edan.

ADVERTISEMENT

„De ce am ales acest stil de viață sănătos?! Pentru mine în primul rând! Dacă eu sunt o mamă sănătoasă, copiii mei sunt fericiți… iar ei vor face fix ce văd acasă, pe viitor și ca viitori adulți”, a notat Lena Enache, pe contul oficial de Instagram. Descrierea apare în dreptul unor imagini cu fiul său și al lui Gabi Enache.

ADVERTISEMENT

Lena Enache, detalii despre fiica sa adolescentă

Lena Enache are numai aprecieri pentru fetița sa, Sofia, care este o adolescentă în toată regula. Fata nu-i cere absolut nimic mamei sale, având o personalitate modestă și lipsită de pretenții. În schimb, susține că are un stil vestimentar care nu este tocmai pe placul său, dar speră că îl va schimba la un moment dat.

ADVERTISEMENT

„Fiica este mare și minunată. Mereu o întreb: «Sofia, tu ce mai vrei? De ce ai nevoie?» și ea îmi spune: «Mamă, am tot, nu vreau nimic». Mă enervează uneori, pentru că vreau să-i cumpăr ceva frumos și nu știu ce să aleg, fiindcă ea chiar nu cere nimic. Mai vine și-mi fură câte un ruj, dar atât. Nu ne potrivim ca stil, însă dacă ar vrea să ia altceva de la mine, ar găsi.

Nu ține de mine – i-aș da orice cu drag, dar ea nu vrea. Da, are un stil mai masculin. Mai are momente în care tinde spre feminitate, dar 90% e «lălâie», cum zic eu. Încerc să o duc spre feminitate, avem discuții pe tema asta, însă la momentul potrivit va alege singură. Și cred că e mai bine așa”, a povestit Lena Enache, conform .