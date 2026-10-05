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„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România – Suedia. Exclusiv

România are un început horror în Liga Naţiunilor. Gheorghe Hagi este din ce în ce mai contestat, iar dacă lucrurile vor merge rău împotriva Suediei, selecţionerul ar putea să renunţe.
Marian Popovici
05.10.2026 | 13:22
Daca fanii vor fluiera Hagi isi va da demisia de la nationala Verdict tare inainte de Romania Suedia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Dacă fanii vor fluiera, Hagi își va da demisia de la națională”. Verdict tare înainte de România - Suedia. Sursa: colaj Fanatik
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Naţionala României are zero puncte şi golaveraj 3-12 după primele trei etape din Liga Naţiunilor. „Tricolorii” joacă împotriva Suediei, luni, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, într-un meci cu o presiune uriaşă, având în vedere rezultatele dezastruoase.

Eugen Neagoe, înainte de România – Suedia: „Dacă vor fi fluieraţi, Hagi o să îşi dea demisia”

Eugen Neagoe a declarat la FANATIK SUPERLIGA că este foarte posibil ca Gică Hagi să renunţe la echipa naţională dacă România va fi fluierată de cei 50.000 de oameni care vor umple Arena Naţională:

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La început, stadionul îl va susţine, fanii vor fi lângă echipa naţională. Dacă vom avea un joc solid, lumea o să îi aplaude şi Gică Hagi va continua la echipa naţională. Dar dacă vom pierde şi se vor marca mai multe goluri, să luăm 2, 3-0, cred că vor fi fluieraţi şi Gică Hagi o să îşi dea demisia de la echipa naţională.

Nu trebuie să fie fluierat el neapărat, ci echipa, în general. Cred că nu va continua la echipa naţională în acest scenariu. Nu poţi să îţi faci o strategie pe patru ani. Campionatul European este peste doi ani”, a spus Neagoe.

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Gică Hagi, despre demisie: „Am venit la echipa naţională să o fac să joace”

Gheorghe Hagi a vorbit despre demisie la conferinţa de presă premergătoare meciului cu Suedia. Selecţionerul a declarat că el va decide când pleacă şi speră să facă această echipă să joace mai bine în perioada imediat următoare:

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 „Asta voi decide eu. Când o să cred eu. Eu sper să rămân cât mai mult. Sper să… Am venit la echipa națională să o fac să joace. Și sper să rămân cât mai mult, să aduc cât mai multe… E atât de simplu tot ce faceți.

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E nevoie de victorie. Ea aduce încredere, ea aduce fericire, practic aici se joacă totul. Vom vedea. Dar momentul ăla sper să fie cât mai târziu. Lucrurile să meargă și să schimbăm lucrul ăsta”, a spus Hagi.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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