„Dacă FCSB mai are șanse de calificare, i se datorează lui Târnovanu!”. Verdict clar după turul din Macedonia

după înfrângerea cu 0-1 împotriva campioanei Macedoniei de Nord, Shkendija, o echipă fără performanțe în Europa.

FCSB poate să treacă de Shkendija? Analiză după meciul de la Skopje

Horia Ivanovici a avut un discurs extrem de acid la adresa campioanei României: „O înfrângere jenantă a FCSB-ului, care începe îngrozitor de slab acest sezon, mai ales în Europa. Shkendija în Macedonia de Nord este pe locul 230 în clasamentul coeficienților UEFA. FCSB este cea mai galonată echipă pe care au bătut-o în toată istoria lor. Au pus trofeul la loc de cinste cu FCSB-ul”.

Moderatorul emisiunii e de părere că FCSB pur și simplu s-a prăbușit în partea secundă: „O primă repriză să zicem în regulă, deși nu e OK că primele 10-15 minute ei au fost mai agresivi și FCSB-ul a intrat foarte greu în joc, dar să spunem că a fost în regulă. A doua repriză însă a fost absolut haotică.

Cea mai slabă a doua repriză pe care am văzut-o în istoria recentă a FCSB-ului. Un haos total la nivelul jocului și la nivelul băncii tehnice. Am văzut un Charalambous care pur și simplu n-a avut reacție”.

Horia Ivanovici: „Este pentru prima dată când îl văd pe Charalambous depășit total”

Horia Ivanovici a pus tunurile și pe antrenorul principal al echipei: „Lucrurile mergeau din rău în mai rău prin minutul 60 după acea dublă ratare a lui Olaru și bara lui Tănase. Este pentru prima dată când îl văd pe Charalambous depășit total. Ca niciodată, era pur și simplu blocat.

Haosul total din punct de vedere tehnico-tactic și din mințile jucătorilor eu nu l-am mai văzut la FCSB de când această echipă a început să se formeze și e o echipă frumoasă. Sunt convins că ne vom califica pentru că am văzut multe slăbiciuni și la macedoneni”.

Jurnalistul a remarcat un singur jucător la meciul cu Shkendija: „Au fost multe momente în care FCSB-ul a arătat clar că este o echipă mai bună, dar dacă FCSB-ul are o șansă de calificare i se datorează lui Târnovanu, fotbalistul pus la zis, dar care a avut câteva intervenții absolut fabuloase.

Acum au o șansă că nu s-a terminat meciul 2 sau 3-0 și asta i se datorează lui Târnovanu, care rămâne un portar formidabil. Este unul dintre stâlpii de bază ai FCSB-ului și trebuit avută mai multă grijă de el.

Dacă nu era Târnovanu, putea să fie chiar un incredibil și cu adevărat rușinos 3-0 cu litere mari cât Casa Poporului. Pe macedoneni i-am văzut subțiri și cred că la București cu 40.000 de oameni o să ne jucăm cu ei”.

Vivi Răchită și Marius Mitran, ironii la adresa FCSB: „În România, Shkendija se bate la retrogradare” / „Au lotul evaluat sub Unirea Slobozia”

Vivi Răchită e convins de valoarea celor de la Shkendija: „În România se bat la retrogradare. Au început bine, apoi și-au dat seama de valoarea lor și s-au retras. Au jucat ce au știut. FCSB-ul a pasat lateral. Nu poți să joci cu 4-2-4”.

Fostul fotbalist știe care a fost marea problemă: „FCSB-ul joacă fără vârf. Nici Tănase, nici Miculescu nu e vârf, nici Cisotti, nici Stoian. Nu poți să schimbi mereu căpitanii de echipă. Căpitanul trebuie să rămână mereu în teren orice s-ar întâmpla. L-ai pus pe Șut și îl schimbi și pe el.

Marius Mitran a ținut să compare valoarea cotelor jucătorilor: „E o echipă care are lotul evaluat sub Unirea Slobozia. FCSB nu mai are absolut deloc apărarea de anul trecut”.

Horia Ivanovici îi dă dreptate lui : „Au fost două schimbări total neinspirate și s-a văzut imediat în economia jocului. Mai ales că jucătorii care au fost de pe bancă au fost zero barat. Să mă ierte și Perianu și Ștefănescu. M-am hotărât să fiu mai echilibrat, să nu mai lovesc așa în jucători. Are dreptatea lui și Gigi Becali. Perianu chiar nu are ce căuta la FCSB”.

Vivi Răchită vorbește despre tensiunile de la FCSB: „Cred că sunt ceva frustrări în echipă”

Vivi Răchită a adus aminte de un episod de la partida cu Petrolul: „La meciul de la Ploiești, o fază în minutul 80 și ceva petrecută în dreptul tribunei a doua. Tănase l-a certat pe Șut 30 de secunde, care avea banderola pe mână pentru o greșeală de poziționare. Dar rău de tot. Cred că sunt și ceva frustrări în echipă. S-a văzut neputință la Tănase”.

Marius Șumudică a ținut să sublinieze un lucru: „M-am uitat la foarte multe comentarii după meci și am rămas puțin surprins de unii care spuneau că FCSB merita să câștige datorită ocaziilor pe care le-a avut. Păi dacă luăm ocaziile clare de unu contra unu, cred că cei din Macedonia au avut cel puțin trei șanse în care Târnovanu scoate incredibil. La un moment dat a părut un portar de handbal.

Eu am vrut să spun de declarațiile unora, dar noi trebuie să fim obiectivi și să spunem ceea ce am văzut. Mi-a plăcut și Meme că a spus că au fost lamentabili. Eu spun că din punct de vedere al portarului, Târnovanu ar trebui felicitat pentru meciul ăsta fiindcă ține FCSB-ul în viață”.

Cu toate acestea, tehnicianul e convins că jucătorii lui Elias Charalambous pot întoarce soarta calificării: „Eu nu spun că FCSB-ul nu putea întoarce un rezultat de 2, 3 goluri aici, fiindcă macedonenii sunt o echipă modestă, dar noi trebuie să analizăm ce se întâmplă per ansamblu în jocul FCSB-ului”.