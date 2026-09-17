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Dacă Gică Hagi ar fi fost Jurgen Klopp! Cum ar fi arătat cele două loturi ale „tricolorilor” pentru duelurile din Liga Națiunilor

Gică Hagi și Jurgen Klopp au de gestionat câte patru meciuri în doar 11 zile. Cum ar arăta România dacă „Regele” ar copia experimentul germanului: 44 de jucători, două loturi și 16 debutanți.
Alex Bodnariu
17.09.2026 | 20:20
Daca Gica Hagi ar fi fost Jurgen Klopp Cum ar fi aratat cele doua loturi ale tricolorilor pentru duelurile din Liga Natiunilor
SPECIAL FANATIK
Experiment total la națională! Cum ar arăta România dacă Gică Hagi ar copia planul spectaculos al lui Jürgen Klopp
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Gică Hagi și Jurgen Klopp se află în situații aproape identice înaintea startului în Liga Națiunilor. Ambii sunt la început de mandat și trebuie să gestioneze o fereastră internațională total ieșită din comun. România și Germania vor disputa câte patru meciuri oficiale într-un interval de numai 11 zile. Cei doi selecționeri au ales însă să gestioneze această perioadă în mod complet diferit.

48 de jucători pe lista lui Hagi înainte de debutul în Nations League. Pe cine lasă acasă!?

Pentru România urmează un adevărat maraton. „Tricolorii” debutează pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Trei zile mai târziu, pe 28 septembrie, primesc vizita Bosniei și Herțegovinei, pe Arena Națională, într-un meci care se va disputa fără spectatori. Urmează apoi deplasarea de la Varșovia, pentru duelul cu Polonia, pe 2 octombrie. Prima fereastră din Liga Națiunilor se încheie pe 5 octombrie, cu România – Suedia, la București.

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Hagi s-a pregătit pentru această situație. Selecționerul a anunțat o listă preliminară uriașă, cu 48 de fotbaliști. Sunt cinci portari, 14 fundași, 12 mijlocași și 17 jucători trecuți în compartimentul ofensiv. Lotul final va fi stabilit vineri, înaintea reunirii, așa cum selecționerul a anunțat la conferința de presă.

„Regele” se pregătește să facă rotații masive. A explicat că România poate ajunge în situația în care la un meci să evolueze o echipă, iar la următorul o formulă aproape complet diferită. Hagi nu va apela însă, cel puțin conform planului prezentat până acum, la metoda radicală aleasă de Klopp: două loturi distincte pentru cele două jumătăți ale ferestrei internaționale.

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Regulamentul UEFA ar permite însă un asemenea scenariu. În Nations League, fiecare federație trebuie să transmită pentru fiecare partidă o listă de 23 de jucători, dintre care trei portari. Lista se închide la ora 23:59 în ziua dinaintea fiecărui meci. Așadar, lotul nu este „înghețat” pentru toate cele patru etape. Selecționerul poate lucra cu grupuri diferite de la un joc la altul.

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Jurgen Klopp a împărțit Germania în două

Jurgen Klopp a mers până la capăt cu această idee. Noul selecționer al Germaniei a convocat nu mai puțin de 44 de fotbaliști și i-a împărțit în două grupuri. Primul lot, cu 24 de jucători, va pregăti meciurile cu Olanda, din 24 septembrie, și Grecia, din 27 septembrie. Cei mai mulți dintre acești fotbaliști vor reveni apoi la cluburile lor.

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Pentru partea a doua a acțiunii va intra în scenă un alt grup, format din 20 de jucători. Aceștia vor pregăti Germania – Serbia, din 1 octombrie, și Grecia – Germania, din 4 octombrie. Klopp a insistat că nu este vorba despre o echipă A și una B. Ideea este să reducă încărcarea fizică într-un calendar extrem de comprimat și, în același timp, să vadă cât mai mulți fotbaliști la lucru. Dintre cei 44 de jucători chemați, 16 sunt fără selecție la naționala mare.

Dacă Hagi ar fi procedat precum Klopp: lotul pentru Suedia și Bosnia

Aplicând modelul german asupra listei extinse anunțate de Hagi, România ar putea fi împărțită în două loturi cât mai apropiate valoric. Primul ar merge la Solna pentru duelul cu Suedia și ar reveni în țară pentru partida cu Bosnia și Herțegovina. Pentru că debutul în competiție este dificil, nucleul ar putea fi format din jucători cu o experiență internațională ceva mai mare, dar fără ca toate „piesele grele” să fie folosite într-o singură garnitură.

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LOTUL 1 – Suedia – România (25 septembrie) și România – Bosnia și Herțegovina (28 septembrie)

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru.
  • Fundași: Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Tony Strata, Lisav Eissat.
  • Mijlocași: Răzvan Marin, Marius Marin, Cătălin Cîrjan, Tudor Băluță, David Matei, Constantin Grameni.
  • Atacanți: Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguș, Ianis Stoica, Ștefan Baiaram, Alexandru Dobre, David Miculescu.

Schimbare totală pentru Polonia și returul cu Suedia

După partida cu Bosnia, jucătorii care au fost incluși pe foaie la primele două jocuri din Nations League ar trebui să revină la echipele de club. La Mogoșoaia ar ajunge ceilalți fotbaliști de pe lista preliminară. Hagi ar avea astfel jucători proaspeți pentru deplasarea extrem de dificilă din Polonia și pentru returul cu Suedia. În acest grup ar exista, la rândul său, suficientă experiență. Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Florin Tănase, Denis Alibec sau Alexandru Cicâldău au multe meciuri la prima reprezentativă.

LOTUL 2 – Polonia – România (2 octombrie) și România – Suedia (5 octombrie)

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu.
  • Fundași: Andrei Burcă, Andrei Coubiș, Alexandru Pașcanu, Matei Ilie, Andrei Borza, Raul Opruț, Deian Sorescu.
  • Mijlocași: Nicolae Stanciu, Vladimir Screciu, Alexandru Cicâldău, Vlad Dragomir, Andrei Mărginean, Marius Corbu.
  • Atacanți: Darius Olaru, Olimpiu Moruțan, Florin Tănase, Florinel Coman, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Rareș Ilie, Alexandru Musi.

Cum ar arăta România dacă Hagi ar copia pas cu pas experimentul lui Klopp

Dar cum ar arăta România dacă Gică Hagi ar copia, pas cu pas, experimentul lui Jurgen Klopp? FANATIK a aplicat modelul selecționerului Germaniei asupra „tricolorilor”. Ar fi nevoie de 44 de jucători, două loturi pentru câte două partide și nu mai puțin de 16 fotbaliști fără nicio selecție la prima reprezentativă.

România nu are însă 16 debutanți disponibili între cei 48 de fotbaliști de pe lista inițială. Din acest motiv, experimentul presupune promovarea mai multor jucători aflați în circuitul naționalelor de tineret. Mai mult, Alexandru Musi, care ar fi fost unul dintre candidații evidenți, nu va juca în această toamnă pentru tricolori. Fotbalistul lui Dinamo nu are nicio selecție la prima reprezentativă și apare pe lista preliminară a lui Hagi. Accidentarea îl scoate însă din calcule.

LOTUL 1 – pentru Suedia și Bosnia. 24 de jucători

  • Portari: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru (debutant).
  • Fundași: Andrei Rațiu, Mark Țuțu (debutant), Radu Drăgușin, Bogdan Racovițan, Virgil Ghiță, Nicușor Bancu, Lisav Eissat, Ricardo Pădurariu (debutant).
  • Mijlocași: Răzvan Marin, Marius Marin, Cătălin Cîrjan, Tudor Băluță, Andrei Mărginean (debutant), Cătălin Vulturar (debutant).
  • Atacanți: Dennis Man, Ianis Hagi, Valentin Mihăilă, Denis Drăguș, Ștefan Baiaram, Ianis Stoica (debutant), Alexandru Mățan (debutant), Lorenzo Biliboc (debutant).

LOTUL 2 – pentru Polonia și Suedia. 21 de jucători

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu (debutant).
  • Fundași: Andrei Burcă, Deian Sorescu, Andrei Coubiș, Andrei Borza, Raul Opruț, Mario Tudose (debutant).
  • Mijlocași: Nicolae Stanciu, Alexandru Cicâldău, Vladimir Screciu, Darius Olaru, Marius Corbu (debutant), Constantin Grameni (debutant).
  • Atacanți: Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Louis Munteanu, Sebastian Mailat (debutant), Rareș Ilie (debutant), Iustin Doicaru (debutant), Ioan Vermeșan (debutant).

Germania își permite să experimenteze. România poate ajunge la EURO prin Nations League

Este adevărat că miza celor două echipe naționale în Nations League diferă. Germania își permite să trateze această competiție UEFA și ca pe o oportunitate de a experimenta, în timp ce pentru România un parcurs bun ar putea deveni extrem de important în tentativa de calificare la EURO 2028. Jurgen Klopp își permite să testeze formule diferite și să vadă la lucru cât mai mulți jucători într-un interval foarte scurt.

Și Gică Hagi și-ar dori, cu siguranță, luxul de a putea folosi peste 40 de fotbaliști în cele patru partide. România nu își permite însă să trateze cu lejeritate Nations League. Competiția poate avea un rol important în drumul spre EURO 2028, iar campania de calificare se anunță cel puțin la fel de complicată precum cea precedentă.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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