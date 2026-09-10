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FCSB a avut un nou start complicat de sezon, marcat de eliminarea prematură din Conference League și de rezultate inconstante în campionat. Dispuși să aducă un nou antrenor, bucureștenii au primit speranțe de la Dan Petrescu. Mihai Stoica a oferit ultimele detalii după anunțul patronului Gigi Becali.

Mihai Stoica a spus totul despre Dan Petrescu

Gigi Becali a explicat recent, în cadrul unei emisiuni online, că începând cu vara anului 2027. Experimentatul tehnician și-a manifestat dorința de a câștiga chiar titlul în România cu formația „roș-albastră”. Chestionat despre subiectul unei eventuale numiri a „Bursucului” la FCSB, Mihai Stoica a oferit un răspuns cât se poate de ferm.

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„Eu trebuie să fiu foarte atent când vorbesc, Dan Petrescu e atent la ce spun și mă ceartă de mă rupe. Nu comentez, îl voi întreba dacă pot. Dacă Gigi a zis ceva, înseamnă că așa este. Dan Petrescu și Ilie Dumitrescu au fost crescuți în Ghencea. Au debutat, nu are importantă unde au fost împrumutați, pentru că au ajuns jucători foarte mari fiind crescuți acolo. Dan e supărăcios, nu vorbesc. M-a certat de m-a rupt, mai ales în anii când eram adversari”, a spus Mihai Stoica la .

Mihai Stoica, categoric în privința lui Marius Șumudică la FCSB. Ce alte nume de antrenori a mai rostit

Cum Marius Baciu a primit ultimatum din partea conducerii FCSB, mai multe nume de antrenori au fost legate de o posibilă instalare pe banca bucureștenilor. Marius Șumudică (55 de ani) este în prezent antrenorul celor de la CFR Cluj, însă în ultimele zile au apărut noi zvonuri despre o mutare la formația din Capitală. acest aspect, iar Mihai Stoica a subliniat încă o dată de ce un asemenea scenariu este irealizabil.

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„Șumudică nu urmează să vină la FCSB. Cineva i-a trimis un fake news. Nu e credibilă sursa. Nimeni nu-i contestă calitățile lui Șumudică. Și nu zic doar de titlul cu Astra… a eliminat West Ham de două ori, nimeni nu contestă asta. Dar ne vânăm total. Nu ai cum, nu se poate. Am avut discuții cu suporterii. Am zis de Claudiu Niculescu că nu aveam vreo problemă să vină să ne antreneze. Nu am înțeles de ce Peluza Nord era pornită așa cu Zicu. Dar a fost un episod când era el la Parma, iar el, fiind dinamovist, ai noștii l-au admonestat. El, în loc să se abțină, i-a provocat, iar suporterii au aruncat cu torțe în el. Eu nu l-am identificat cu Rapid sau Dinamo. Claudiu nu cred că a făcut vreodată vreun gest contra suporterilor noștri.

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Șumudică nu doar că i-a provocat… Ei i-au făcut 1000 de japoneze împotriva lui. Sunt convins că, Răzvan Lucescu, când era jucător, când a zis că dedica egalul în numele toți antisteliștilor, acum, dacă ar fi să vină, ar ieși cu 99% cu da din partea suporterilor noștri după ultimele sale poziții la adresa noastră. Olăroiu nu s-ar duce nici pentru 12 milioane de euro la Rapid”, a mai spus MM Stoica, conform sursei citate.

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Ultimul antrenor străin de la FCSB a fost Elias Charalambous, care a câștigat 4 trofee cu bucureștenii. Ultimul tehnician român al „roș-albaștrilor”, înainte de Marius Baciu, a fost Mirel Rădoi, care a bifat doar 6 săptămâni în al doilea mandat la echipa nașului său.