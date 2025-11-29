Sport

„Dacă-i duce în cupele europene, e ca și cum ar lua titlul”. Marele pariu al lui Giovanni Becali în SuperLiga. Exclusiv

Giovanni Becali a vorbit despre un antrenor din Superliga, care a redresat echipa după un start nefast. Celebrul agent a afirmat că tehnicianul ar produce „un miracol” dacă ar califica echipa în cupele europene.
Bogdan Mariș
29.11.2025 | 10:30
Dacai duce in cupele europene e ca si cum ar lua titlul Marele pariu al lui Giovanni Becali in SuperLiga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce antrenor din Superliga e marele pariu al lui Giovanni Becali. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini pe banca lui CFR Cluj, iar fostul selecționer al naționalei de tineret are un start perfect de mandat, cu două victorii importante, 1-0 cu Unirea Slobozia și 3-0 cu Rapid. Giovanni Becali e de părere că tehnicianul ar produce un miracol dacă ar reuși să îi califice pe „feroviari” în preliminariile cupelor europene.

Daniel Pancu, marele pariu al lui Giovanni Becali din SuperLiga

Chiar și după cele două succese obținute sub comanda lui Daniel Pancu, CFR Cluj e în continuare pe locul 11, la 8 puncte distanță de play-off. Până la finalul anului, „feroviarii” au un program dificil, cu trei deplasări la echipe aflate momentan în top 6, FC Argeș, Universitatea Craiova și FC Botoșani, plus un duel pe teren propriu cu Csikszereda.

ADVERTISEMENT

„M-aș bucura ca Pancu să bată la Pitești. E bine deocamdată, s-au mai dat niște salarii, Neluțu e bine acolo unde știm că e. E o liniște bună. A zis că joacă acum la Pitești și apoi cu Craiova. Mi-a zis ‘Pe mine mă interesează să-i bat pe Argeș, că vreau să ajung și eu la play-off. Craiova e dusă, sus, ce treabă mai am?’. E liniște, sper să ia 3 puncte și să ajungă la 9 puncte în mandatul lui”, a afirmat Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW, moderată de Horia Ivanovici.

Se califică CFR Cluj în cupele europene sub comanda lui Daniel Pancu?

Celebrul agent e de părere că o calificare a lui CFR Cluj în preliminariile cupelor europene ar fi comparabilă cu câștigarea titlului, ținând cont de locul pe care îl ocupa echipa în momentul în care Daniel Pancu a fost numit pe bancă. „Dacă îi duce în cupele europene, e un miracol, ca și cum ar lua titlul.

ADVERTISEMENT
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între...
Digi24.ro
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu

Și dacă ia Cupa, e un miracol. Un succes extraordinar ar fi să ducă echipa în play-off, dacă ajunge în cupele europene e un miracol”, a afirmat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK. Impresarul a vorbit în cadrul emisiunii și despre eșecul suferit de FCSB la Belgrad în Europa League.

ADVERTISEMENT
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce...
Digisport.ro
A ”pierdut” 25.000.000€! Circulă cu metrolul prin București și a spus de ce n-a renunțat la clubul de fotbal

Absență importantă pentru CFR Cluj în luna decembrie

Daniel Pancu nu se va putea baza în următoarea perioadă pe atacantul algerian Islam Slimani, deoarece acesta a fost convocat la naționala Algeriei pentru Cupa Arabiei, competiție organizată de FIFA, care va avea loc în perioada 1-18 decembrie, în Qatar. În cazul în care experimentatul atacant va fi inclus și în lotul pentru Cupa Africii, acesta va lipsi până în ianuarie.

MAREA SCHIMBARE de la U Craiova după ÎNLOCUIREA lui Mirel Rădoi cu Filipe Coelho. ANALIZĂ LA SÂNGE

Simona Halep a atras privirile în Dubai! Cum a apărut la un eveniment...
Fanatik
Simona Halep a atras privirile în Dubai! Cum a apărut la un eveniment alături de Paula Badosa
Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător pe care Șut l-a făcut în...
Fanatik
Marius Șumudică a remarcat un gest surprinzător pe care Șut l-a făcut în Steaua Roșie – FCSB. „Ați observat asta?”. Exclusiv
Scandal monstruos după meciul din Champions League! Ce acuză Newcastle după deplasarea la Marseille
Fanatik
Scandal monstruos după meciul din Champions League! Ce acuză Newcastle după deplasarea la Marseille
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce...
iamsport.ro
Valentin Ceaușescu l-a distrus pe Lucescu: 'Nu îmi place omul ăsta!'. De ce s-a rupt prietenia dintre ei, de fapt
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!