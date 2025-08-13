„Dacă ies acum de la guvernare, îi arestează pe toți!” Declarația momentului în România are legătură cu PSD

La începutul acestei săptămâni, PSD a avut o şedinţă crucială legată de ieşirea de la guvernare, după mai bine de două ore de discuţii concluzia fiind aceea de a rămâne în Executiv, cu anumite condiţii.

„Olguţa e favorita organizaţiilor locale să preia partidul”

din coaliţie în cadrul emisiunii „Profeţiile lui DON Mitică” şi consideră că PSD şi-ar asuma un risc enorm dacă ar părăsi guvernul Bolojan. „Dacă iese de la guvernare acum, îi arestează ăştia imediat!”, este convins Dragomir.

Fostul politician şi om de fotbal a comentat în continuare luptele interne din PSD şi disputa pentru şefia partidului, care ar urma să fie tranşată în urma congresului din această toamnă. „Ciolacu a jucat foarte bine. N-a jucat în campanie pe cât a jucat după campania electorală. În precampanie a jucat prost, după campanie a jucat foarte bine, a ţinut partidul strâns. Dar acum sunt – ca să fiu elegant – dezbateri mari în interiorul partidului. Titus Corlăţean are o echipă foarte puternică.

Olguţa este însă favorita organizaţiilor locale să preia partidul. Organizaţiile din ţară doresc pe unul care a avut succes cu partidul, iar PSD-ul este numărul unu în România la Craiova. E o fată deşteaptă. Eu spun, partidul ăsta ar trebui să fie condus de Olguţa şi de doamna Firea, de două doamne. Pe Olguţa toată lumea o vrea, dar nu ştiu dacă vrea ea”, a mai spus Oracolul de la Bălceşti.

„Bolojan execută nişte ordine de la Uniunea Europeană”

Fost deputat PRM în perioada 2000-2008, în favoarea susţinerii sale pentru primarul Craiovei. „Eu mă întâlnesc cu preşedinţi de Consilii Judeţene, cu primari, pe unul nu l-am auzit vorbind urât despre ea. Iar ca om politic a fost colega mea de partid. Îl punea la punct şi pe Vadim. N-am cunoscut până acum multe femei cu sânge în instalaţie, ca ea. Te obligă prin comportament să o respecţi, şi ea şi doamna Firea. Oricât ai fi de al dracului sau de vulgar, când eşti în prezenţa lor ai o rezervă”, a mai declarat el.

Cât despre viitorul coaliţiei, fostul şef al LPF prevede turbulenţe mari în cazul în care social-democraţii vor părăsi guvernarea. „Convingerea mea este că ne întoarcem la epoca arestărilor dacă iese PSD-ul de la guvernare”, a mai spus fostul politician.

„Bolojan este carne de tun. El nu vrea răul poporului, dar el execută nişte ordine de la Uniunea Europeană. Dacă sistemul subjugă justiţia s-a terminat cu România. Judecătorii sunt singurii care mai ţin România un pic în picioare”, a avertizat Dragomir, la „Profeţiile lui DON Mitică”.

