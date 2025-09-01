„Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl luăm!”. Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de a-l transfera pe titularul de la CFR Cluj

În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj i-a propus lui Gigi Becali, care este interesat de un fundaș central, să-l cumpere pe Leo Bolgado, brazilianul din apărarea „feroviarilor”. Patronul lui FCSB i-a dat răspunsul președintelui clujenilor.

Gigi Becali i-a dat răspunsul lui Cristi Balaj pentru Leo Bolgado: „Să-l lase la 3 milioane!”

În urma meciului cu CFR Cluj din SuperLiga României, încheiat cu scorul de 2-2, Gigi Becali a ajuns la concluzia că mai are nevoie de un fundaș central, mai ales după ce Vlad Chiricheș, unul dintre fotbaliștii ce putea acoperi acest post, a fost scos complet din planurile echipei.

Auzind aceste lucruri, stoperul lui CFR Cluj. Gigi Becali i-a răspuns ironic președintelui „feroviarilor”:

„N-am primit niciun răspuns în legătură cu Louis Munteanu. Imediat, pe loc, îl iau, dacă vor. Bolgado, să vedem: dacă îl lasă cu trei milioane, îl iau (n.r. – râde). Mi-l propune pe Bolgado? Noi nu-l știm sau ce?”, a declarat Gigi Becali la

Gigi Becali nu s-a oprit aici și a înțepat și arbitrajul din meciul de duminică seară: „Propun eu altceva!”

Jucătorii și oficialii de la FCSB sunt de părere că echipa campioană a fost victima unei vicieri de rezultat în urma arbitrajului de la centru al lui Sebastian Colțescu sub supravegherea VAR a lui Ovidiu Hațegan:

„Dar de ce nu dați faza aia cu hențul de care a zis Balaj că i s-a ridicat mâna că a fost mingea prea tare? Propun altceva. Le propun jucătorilor mei la corner să ia câte unul de tricou. Să țină toată lumea pe cineva de tricou să nu mai dea nimeni cu capul”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali a răbufnit la adresa impresarului lui Adrian Rus: „Bă, ești nebun!?”

În căutarea unui fotbalist bun, dar pe care să și-l cunoască, pentru postul de fundaș central, dar s-a lovit de pretențiile impresarului:

„Trebuie să găsim un fundaș central, dar nu unul de care n-am auzit. Le mai convine lor, după ce le-am zis și eu că-s nebuni? Joacă impresarul lui Rus fotbal? E fotbalist el? E sclav ăla? Dacă e sclav, îl iau și nu-i mai dau salariul. Cum adică, tu, impresar, îl pui pe unul să-ți propună jucător, dar să ia și el 100.000?

Bă, ești nebun? După ce negociază salariul și tot, mai spune că vrea 10%. Să zicem că are un milion pe trei ani, vrea și el 10%, adică 100.000. Eu nu iau din banii jucătorului, adică să fie un motiv, nu să ia din banii lui. Prima dată să ia 100.000? Bă, ești nebun? Toți impresarii cer, dar cer cu alt talent. Prima dată negociază transferul și salariul jucătorului”, a declarat Gigi Becali, conform sursei citate anterior.