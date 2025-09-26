Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

“Dacă îl vând pe Bîrligea, imediat îl transfer pe Louis Munteanu!” Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga

Gigi Becali a spus totul despre combinația pe care o pune la cale în fereastra de transferuri din iarnă. Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.
Mihai Dragomir
26.09.2025 | 16:11
Gigi Becali face afacerea secolului în fotbalul românesc. Planul pus la cale cu Bîrligea și Louis Munteanu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Gigi Becali a vorbit despre atacul de la FCSB. Patronul bucureștenilor a spus ce urmează, în cazul în care îl va vinde pe Daniel Bîrligea. Cum poate rezolva transferul lui Louis Munteanu de la CFR Cluj.

Gigi Becali face cea mai tare afacere din fotbalul românesc

Daniel Bîrligea a fost monitorizat de scouterii lui Ajax la meciul Go Ahead Eagles – FCSB. Gigi Becali a vorbit despre posibila mutare a atacantului său la echipa din Eridivisie în fereastra de mercato din iarnă.

Patronul „roș-albaștrilor” nu renunță nici la transferul lui Louis Munteanu, jucător aflat de asemenea în vizorul olandezilor. Latifundiarul din Pipera a explicat cum vrea să îl facă pe Neluțu Varga să i-l cedeze pe golgheterul sezonului trecut din campionat.

„Așa trebuie să fie!”

„M-am gândit la combinația asta. Dacă îl dau pe Bîrligea, imediat îl iau pe Munteanu. Dacă îl dau pe 15 milioane, ia și Neluțu Varga 2 milioane de euro de pe Bîrligea. Dar eu nu îi dau banii, stau la judecată cu el ca să mil-dea pe Louis.

Nu-i dau banii până nu mi-l dă pe Louis. Dacă mi-l dă, îi dau banii și de la Bîrligea și pe Louis. Nu îi dau niciun ban de la Bîrligea până nu mi-l dă pe Louis. Așa trebuie să fie (n.r. – Bîrligea la Ajax și Munteanu la FCSB).

Nu mai dau 500.000 în plus, nu mai merge. Nici nu discutăm acum, Bîrligea nu poate pleca acum. În iarnă da, putem discuta, atunci poate să plece”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali vrea să facă afacerea deceniului în SuperLiga

