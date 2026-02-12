Sport

„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali

FCSB s-a apropiat la doar două puncte de zona play-off, dar Mitică Dragomir e de părere că formația patronată de Gigi Becali va avea o misiune foarte dificilă până la finalul sezonului.
Bogdan Mariș
12.02.2026 | 09:00
Daca intran playoff sa dea de baut la tot cartierul Declaratia carel va enerva pe Gigi Becali
EXCLUSIV FANATIK
Dumitru Dragomir e de părere că e dificil ca FCSB să obțină calificarea în play-off. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB a început anul cu două eșecuri, dar apoi a înregistrat trei victorii consecutive, iar în momentul de față s-a apropiat la doar două puncte de U Cluj, echipa aflată pe locul 6. Chiar și în acest context, Dumitru Dragomir e de părere că gruparea patronată de Gigi Becali se află în continuare într-o situație complicată.

Dumitru Dragomir nu o vede pe FCSB în play-off

Dumitru Dragomir a analizat situația FCSB-ului la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „CFR intră sigur în play-off, dacă nu îi arde Federația acum rău de tot (n.r. după scandalul de la derby-ul cu Universitatea Cluj). E posibil să îi ardă, pentru că au fost organizatori.

ADVERTISEMENT

FCSB-ul trebuie să bată tot, mă tem că e greu să bată tot. Are și meciuri grele, în primul rând cel cu Craiova. Eu în urmă cu 5 luni am spus că dacă FCSB intră în play-off, să dea șampanie la toată lumea Gigi Becali. E greu să intre în play-off. Să dea șampanie la toată Pipera dacă intră în play-off”, a declarat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mitică Dragomir s-a pronunțat cu privire la Daniel Bîrligea și Joao Paulo

După trei luni și jumătate de „secetă” în Superligă, Daniel Bîrligea a înscris o „dublă” în victoria FCSB-ului cu Oțelul. Mitică Dragomir a analizat prestația atacantului, dar și cea a mijlocașului Joao Paulo, transferat recent de campioana României. „Bîrligea e jucător de 10 milioane de euro, la pas. Când aud că l-au făcut măsurile luate de Gigi să joace bine… astea sunt niște prostii. Dacă nimerești un jucător de pasă finală cum a fost Tănase, imediat zburzi.

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”

(n.r. Joao Paulo cum ți se pare?) Eu cred că au făcut o afacere, pentru că e un jucător care știe cu mingea și atrage jucătorii în jurul lui, nu e speriat de bombe. Jucători de pasă finală are numai doi, Florin Tănase și Octavian Popescu. Și puțin italianul ăla (n.r. Juri Cisotti), a afirmat acesta la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune moderată de Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Victor Pițurcă a răbufnit:
Digisport.ro
Victor Pițurcă a răbufnit: "Domnul Nimeni nu știe ce vorbește!"

Ce program are FCSB până la finalul sezonului regulat

FCSB are nevoie de un parcurs aproape perfect până la finalul sezonului regulat pentru a obține calificarea în play-off, iar programul este unul complicat. În etapa cu numărul 26, gruparea „roș-albastră” va evolua pe terenul celor de la Universitatea Craiova, duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.

Apoi, campioana va primi vizita celor de la Metaloglobus, sâmbătă, 21 februarie, de la 20:30. În ultimele două runde, „roș-albaștrii” vor întâlni formații implicate momentan în lupta pentru play-off. Mai întâi, vor juca la Arad împotriva UTA-ei, iar apoi pe teren propriu contra Universității Cluj.

ADVERTISEMENT

„SĂ DEA ȘAMPANIE LA TOATĂ PIPERA!”. Mitică Dragomir, AVERTISMENT pentru FCSB în lupta la play-off

Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile...
Fanatik
Decizia luată de Inter Miami, după ce Messi s-a accidentat cu zece zile înaintea startului noului sezon din MLS
Prima reacție din partea conducerii Rapidului după eliminarea din Cupa României Betano: „O...
Fanatik
Prima reacție din partea conducerii Rapidului după eliminarea din Cupa României Betano: „O să avem o discuție”
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut...
Fanatik
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe...
iamsport.ro
Legenda Rapidului se luptă cu dependența de jocuri de noroc: 'E boală pe viață! Nu mai iau eu pensia, o ia soția'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!