„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali

FCSB a început anul cu două eșecuri, dar apoi a înregistrat trei victorii consecutive, iar în momentul de față s-a apropiat la doar două puncte de U Cluj, echipa aflată pe locul 6. Chiar și în acest context, Dumitru Dragomir e de părere că gruparea patronată de Gigi Becali se află în continuare într-o situație complicată.
Dumitru Dragomir a analizat situația FCSB-ului la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „CFR intră sigur în play-off, dacă nu îi arde Federația acum rău de tot (n.r. după scandalul de la derby-ul cu Universitatea Cluj). E posibil să îi ardă, pentru că au fost organizatori.
FCSB-ul trebuie să bată tot, mă tem că e greu să bată tot. Are și meciuri grele, în primul rând cel cu Craiova. Eu în urmă cu 5 luni am spus că dacă FCSB intră în play-off, să dea șampanie la toată lumea Gigi Becali. E greu să intre în play-off. Să dea șampanie la toată Pipera dacă intră în play-off”, a declarat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
După trei luni și jumătate de „secetă” în Superligă, Daniel Bîrligea a înscris o „dublă” în victoria FCSB-ului cu Oțelul. Mitică Dragomir a analizat prestația atacantului, dar și cea a mijlocașului Joao Paulo, transferat recent de campioana României. „Bîrligea e jucător de 10 milioane de euro, la pas. Când aud că l-au făcut măsurile luate de Gigi să joace bine… astea sunt niște prostii. Dacă nimerești un jucător de pasă finală cum a fost Tănase, imediat zburzi.
(n.r. Joao Paulo cum ți se pare?) Eu cred că au făcut o afacere, pentru că e un jucător care știe cu mingea și atrage jucătorii în jurul lui, nu e speriat de bombe. Jucători de pasă finală are numai doi, Florin Tănase și Octavian Popescu. Și puțin italianul ăla (n.r. Juri Cisotti)”, a afirmat acesta la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune moderată de Horia Ivanovici.
FCSB are nevoie de un parcurs aproape perfect până la finalul sezonului regulat pentru a obține calificarea în play-off, iar programul este unul complicat. În etapa cu numărul 26, gruparea „roș-albastră” va evolua pe terenul celor de la Universitatea Craiova, duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.
Apoi, campioana va primi vizita celor de la Metaloglobus, sâmbătă, 21 februarie, de la 20:30. În ultimele două runde, „roș-albaștrii” vor întâlni formații implicate momentan în lupta pentru play-off. Mai întâi, vor juca la Arad împotriva UTA-ei, iar apoi pe teren propriu contra Universității Cluj.