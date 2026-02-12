„Dacă intră-n play-off, să dea de băut la tot cartierul”. Declarația care-l va enerva pe Gigi Becali

ADVERTISEMENT

FCSB a început anul cu două eșecuri, dar apoi a înregistrat trei victorii consecutive, iar în momentul de față s-a apropiat la doar două puncte de U Cluj, echipa aflată pe locul 6. Chiar și în acest context, Dumitru Dragomir e de părere că gruparea patronată de Gigi Becali se află în continuare într-o situație complicată.

Dumitru Dragomir nu o vede pe FCSB în play-off

Dumitru Dragomir a analizat situația FCSB-ului la emisiunea PROFEȚIILE LUI MITICĂ. „CFR intră sigur în play-off, dacă nu îi arde Federația acum rău de tot (n.r. după ). E posibil să îi ardă, pentru că au fost organizatori.

FCSB-ul trebuie să bată tot, mă tem că e greu să bată tot. Are și meciuri grele, în primul rând cel cu Craiova. Eu în urmă cu 5 luni am spus că dacă FCSB intră în play-off, să dea șampanie la toată lumea Gigi Becali. E greu să intre în play-off. Să dea șampanie la toată Pipera dacă intră în play-off”, a declarat fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mitică Dragomir s-a pronunțat cu privire la Daniel Bîrligea și Joao Paulo

După trei luni și jumătate de „secetă” în Superligă, . Mitică Dragomir a analizat prestația atacantului, dar și cea a mijlocașului Joao Paulo, transferat recent de campioana României. „Bîrligea e jucător de 10 milioane de euro, la pas. Când aud că l-au făcut măsurile luate de Gigi să joace bine… astea sunt niște prostii. Dacă nimerești un jucător de pasă finală cum a fost Tănase, imediat zburzi.

(n.r. Joao Paulo cum ți se pare?) Eu cred că au făcut o afacere, pentru că e un jucător care știe cu mingea și atrage jucătorii în jurul lui, nu e speriat de bombe. Jucători de pasă finală are numai doi, Florin Tănase și Octavian Popescu. Și puțin italianul ăla (n.r. Juri Cisotti)”, a afirmat acesta la PROFEȚIILE LUI MITICĂ, emisiune moderată de Horia Ivanovici.

Ce program are FCSB până la finalul sezonului regulat

FCSB are nevoie de un parcurs aproape perfect până la finalul sezonului regulat pentru a obține calificarea în play-off, iar programul este unul complicat. În etapa cu numărul 26, gruparea „roș-albastră” va evolua pe terenul celor de la Universitatea Craiova, duminică, 15 februarie, de la ora 20:00.

Apoi, campioana va primi vizita celor de la Metaloglobus, sâmbătă, 21 februarie, de la 20:30. În ultimele două runde, „roș-albaștrii” vor întâlni formații implicate momentan în lupta pentru play-off. Mai întâi, vor juca la Arad împotriva UTA-ei, iar apoi pe teren propriu contra Universității Cluj.

