„Dacă joacă așa, ca-n Giulești, U Cluj câștigă titlul fără să-i doară capul!”. Robert Niță dezvăluie cum fanii Rapidului i-au aplaudat pe Nistor și Chipciu

Universitatea Cluj a defilat în Giulești, . Pe primul loc în SuperLiga, echipa lui Ioan Ovidiu Sabău este văzută drept o serioasă pretendentă la titlu.

Câștigă U Cluj primul titlu din istorie?

Un singur trofeu a cucerit Universitatea Cluj în 104 ani de istorie. „Șepcile roșii” au luat Cupa României în sezonul 1964-1965. La 60 de ani distanță, cu Sabău pe bancă, „U” ar putea câștiga și primul titlu.

„Vorba lui Săndoi. Rapid nu avea nicio șansă aseară la cum au jucat cei de la U Cluj. Dacă stăm să ne gândim, Neluțu are deja vreo 2-3 ani de când joacă cu aceeași formulă. E normal când joci 2-3 ani cu aceeași echipă.

Nu m-ar mira Clujul să fie o pretendentă la câștigarea campionatului”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Univeristatea Cluj este pe locul 1 în SuperLiga, cu 21 de puncte, cinci mai multe decât ocupanta locului 2, Oțelul Galați. „Dacă joacă ca aseară, U Cluj câștigă campionatul. Câștigă campionatul fără să îi doară capul. Cu toată înjumătățirea care o să fie.

Câștigă campionatul! Eu nu am văzut niciodată așa ceva în Giulești. Uite, meciul cu Sepsi. Am avut posesie 30%, toată lumea a zis că ne-au dominat. Dar am câștigat un punct. Chinuit, dar îl câștigi. Aseară ai posesie la 53%. Te-au rupt.

Dacă a ajuns lumea să îi aplaude? În fața la tunel acolo. Barcelona, direct. Tiki-taka. Pac-pac-pac. Schimbau direcția. Nistor, în minutul 90, vine la primire între băncile de rezerve și nu i-o dă Chipciu. Până s-a terminat meciul l-a certat întruna pe Chipciu.

Băi, personalitate! Eu am mai zis de Nistor. E sculă. Nistor e piesă grea. Alerga cât toată echipa Rapidului la un loc și nu a pierdut nicio minge. Să nu pierzi nicio minge, tu, mijlocaș? Vine la primire și la 20 de metri, ajunge la finalizare, știe când să accelereze, știe când să o întoarcă. M-a impresionat.

Chipciu, ce travaliu! Păi pleacă la primul gol, zici că are 18 ani”, a spus

„Cred că și Rapid putea face ceva”

În schimb, Rapidul o duce rău. Are doar o victorie în acest campionat și este pe locul 12, cu nouă puncte. „Știu foarte bine cum pregătește Neluțu jocul și mă așteptam să îi bată pe Rapid. Dar cred că și Rapid putea face ceva.

Analizăm și joi jocul Rapidului la pauză. Dar Rapid iese repriza a doua mai prost ca în prima”, a declarat Adrian Ilie.

