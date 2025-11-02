“Dacă-l tunzi pe Nicușor Dan, zici că e Colea Răutu!”. Comparație epocală a președintelui României cu vestitul actor

ADVERTISEMENT

Asemănările fizice dintre oameni au dus deseori la ironii, confuzii, sau chiar laude. Dumitru Dragomir l-a asemănat pe Nicușor Dan, președintele României, cu marele Colea Răutu. Ce a spus, de fapt, despre cei doi.

Nicușor Dan, asemănat de Dumitru Dragomir cu marele Colea Răutu. „Poate să joace în locul lui!”

Nicușor Dan, președintele României, a fost analizat atent de Dumitru Dragomir. Fostul șef LPF este convins că șeful statului seamănă izbitor cu actorul Colea Răutu, care nu se mai află astăzi printre noi.

ADVERTISEMENT

„Nicușor Dan joacă mai bine decât Colea Răutu. Seamănă puțin cu Colea Răutu, știi? Dacă îl tunzi, e la fel Colea Răutu. Poate să joace în locul lui. Nicușor Tânăr era la fel ca și Colea Răutu.

Dacă își dă părul puțin într-o parte… E el întreg! La vârsta lui Nicușor Dan, Colea Răutu e la fel. Sunt la fel!”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

Cine a fost, de fapt, Colea Răutu

Colea Răutu s-a născut pe 28 noiembrie 1912, în Bălți, Basarabia și El a fost un actor român de teatru, film, radio și televiziune, din secolul trecut.

ADVERTISEMENT

Talentul său actoricesc precum și carisma sa i-au adus faimă în timpul carierei. A devenit cunoscut pentru rolurile sale puternice, adesea interpretând personaje negative, haiduci, soldați, sau figuri autoritare, dar cu o prezență scenică impunătoare și voce memorabilă.

Cele mai cunoscute filme cu Colea Răutu

Colea Răutu a jucat în mai multe filme, colaborând cu regizori uriași precum Sergiu Nicolaescu, Liviu Ciulei, Mircea Drăgan și Victor Iliu. Cele mai importante filme în care a jucat au fost următoarele:

ADVERTISEMENT