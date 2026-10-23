„Dacă mă las, mă las”. Cosmin Contra, noi explicații după ce a dat vestea-șoc

De mai bine de un deceniu și jumătate, Cosmin Contra a devenit un antrenor extrem de important din fotbalul românesc. Acesta a pregătit atât formații de primă ligă, cât și echipa națională. Acum, „Guriță” a șocat pe toată lumea când a spus că se gândește la retragere. La FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a venit cu noi explicații în acest sens.
După aventura pe banca „tricolorilor”, apoi un scurt popas la Dinamo, club pentru care a și jucat în anii ’90, pentru Cosmin Contra (50 de ani) a început o aventură în zona arabă. „Guriță” a antrenat mai multe formații din Arabia Saudită și Qatar. Din 2025, tehnicianul român îi pregătește pe qatarezii de la Al Arabi.
În urmă cu câteva zile, Contra a dat de înțeles că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ar putea să renunțe la meseria de antrenor, pe care o practică din 2010 încoace. De notat că fostul selecționer al României a mai vorbit despre această posibilitate într-un interviul pentru FANATIK în luna martie. Acum, în direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul care activează în Qatar a venit cu noi explicații.
Cosmin Contra este sincer și spune că ar vrea să pună familia pe primul plan. Admite că nu s-a decis în totalitate, însă analizează posibilitatea de a spune stop carierei sale. „Mă bate gândul de o perioadă să-mi dedic mai mult timp familiei. Atât tot. Să fac o pauză și de aceea am zis că este o posibilitate. Nu am zis că este 100%. Este un gând care mă bate pentru că am lipsit foarte mult din sânul familiei și am făcut multe sacrificii. Mi-aș dori un pic să petrec mai mult timp cu familia”, spune Contra.
După aventura la Dinamo din 2020, pentru Cosmin Contra a urmat un „exil” de mai bine de o jumătate de deceniu în fotbalul din zona arabă. Întrebat dacă și-ar putea prelungi „ședere” în antrenorat în cazul unei reveniri în Europa, tehnicianul român a răspuns ferm. „(n.r. Dacă te-ai întoarce în Europa, gândul acesta, al retragerii, s-ar duce undeva mai mult în timp?) Nu! Dacă mă las, mă las”, a mai explicat, la FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer.
În octombrie anul trecut, Cosmin Contra a fost instalat pe banca formației Al Arabi, din prima ligă de fotbal din Qatar. În sezonul trecut, echipa românului a încheiat campionatul intern pe locul 6. În prezent, după șase meciuri jucate în sezonul 2026 – 2027, Al Arabi ocupă poziția a 3-a în QSL, cu 12 puncte acumulate din 3 victorii și 3 remize. În etapa recentă de vineri, 16 octombrie, echipa lui Cosmin Contra a câștigat la scor de tenis, 6-0, pe terenul celor de la Al Shahaniya.