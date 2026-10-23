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„Dacă mă las, mă las”. Cosmin Contra, noi explicații după ce a dat vestea-șoc

Adrian Baciu
23.10.2026 | 11:42
Daca ma las ma las Cosmin Contra noi explicatii dupa ce a dat vesteasoc
EXCLUSIV FANATIK
Cosmin Contra vine cu noi declarații despre posibila retragere din antrenorat. Sursa foto: colaj Fanatik
Cosmin Contra, în prezent tehnician în Qatar, vine cu noi declarații legate de o posibilă retragere a sa din antrenorat. Ce ar sta la baza unei astfel de decizii radicale.
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De mai bine de un deceniu și jumătate, Cosmin Contra a devenit un antrenor extrem de important din fotbalul românesc. Acesta a pregătit atât formații de primă ligă, cât și echipa națională. Acum, „Guriță” a șocat pe toată lumea când a spus că se gândește la retragere. La FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul a venit cu noi explicații în acest sens.

Ce spune Cosmin Contra despre posibila retragere. Noi explicații de la fostul selecționer

După aventura pe banca „tricolorilor”, apoi un scurt popas la Dinamo, club pentru care a și jucat în anii ’90, pentru Cosmin Contra (50 de ani) a început o aventură în zona arabă. „Guriță” a antrenat mai multe formații din Arabia Saudită și Qatar. Din 2025, tehnicianul român îi pregătește pe qatarezii de la Al Arabi.

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În urmă cu câteva zile, Contra a dat de înțeles că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ar putea să renunțe la meseria de antrenor, pe care o practică din 2010 încoace. De notat că fostul selecționer al României a mai vorbit despre această posibilitate într-un interviul pentru FANATIK în luna martie. Acum, în direct la FANATIK SUPERLIGA, tehnicianul care activează în Qatar a venit cu noi explicații.

Cosmin Contra este sincer și spune că ar vrea să pună familia pe primul plan. Admite că nu s-a decis în totalitate, însă analizează posibilitatea de a spune stop carierei sale. „Mă bate gândul de o perioadă să-mi dedic mai mult timp familiei. Atât tot. Să fac o pauză și de aceea am zis că este o posibilitate. Nu am zis că este 100%. Este un gând care mă bate pentru că am lipsit foarte mult din sânul familiei și am făcut multe sacrificii. Mi-aș dori un pic să petrec mai mult timp cu familia”, spune Contra.

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S-ar putea răzgândi Cosmin Contra cu gândul retragerii dacă ar reveni în Europa? „Dacă mă las, mă las”

După aventura la Dinamo din 2020, pentru Cosmin Contra a urmat un „exil” de mai bine de o jumătate de deceniu în fotbalul din zona arabă. Întrebat dacă și-ar putea prelungi „ședere” în antrenorat în cazul unei reveniri în Europa, tehnicianul român a răspuns ferm. „(n.r. Dacă te-ai întoarce în Europa, gândul acesta, al retragerii, s-ar duce undeva mai mult în timp?) Nu! Dacă mă las, mă las”, a mai explicat, la FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer.

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În octombrie anul trecut, Cosmin Contra a fost instalat pe banca formației Al Arabi, din prima ligă de fotbal din Qatar. În sezonul trecut, echipa românului a încheiat campionatul intern pe locul 6. În prezent, după șase meciuri jucate în sezonul 2026 – 2027, Al Arabi ocupă poziția a 3-a în QSL, cu 12 puncte acumulate din 3 victorii și 3 remize. În etapa recentă de vineri, 16 octombrie, echipa lui Cosmin Contra a câștigat la scor de tenis, 6-0, pe terenul celor de la Al Shahaniya.

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„Dacă mă las, mă las”. Cosmin Contra, noi explicații după ce a dat vestea-șoc

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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