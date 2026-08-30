„Dacă Marian Copilu rezolvă transferul, înseamnă că e șmecher”. Șumi confirmă lovitura de imagine pe care o poate da CFR Cluj

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Intrată în insolvență, CFR Cluj încearcă să își închege un lot competitiv, pe care Marius Șumudică să se bazeze în cursul acestui sezon. Antrenorul din Gruia a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre lovitura de imagine la care „lucrează” oficialul celor de la CFR, Marian Copilu. Transferul important pe care Șumi îl așteaptă în Gruia.

Marius Șumudică, despre transferul pe care CFR Cluj îl poate realiza: „Dacă rezolvă mutarea, Marian Copilu e șmecher”

După ce a învins pe FCSB, în mod surprinzător (scor 1-0) , CFR Cluj a legat o a doua victorie în SuperLiga în acest sezon. Ardelenii, sub comanda lui Marius Șumudică (55 de ani), au plecat cu toate cele 3 puncte de la Miercurea Ciuc, cu Csikszereda (scor 2-3), într-un meci spectaculos, în care echilibrul s-a menținut până în ultimele minute ale disputei.

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În ciuda celor două victorii consecutive, Șumi recunoaște că încă are un lot extrem de subțire. Conducerea clubului din Gruia lucrează în aceste zile la o serie de transferuri menite să consolideze clubul din Cluj. În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a confirmat informația oferită în urmă cu două zile de FANATIK. E vorba de . Cristian Perea (21 de ani), ar putea ajunge sub bagheta lui Șumudică.

„(n.r. Te-a surprins acest posibil transfer, al lui Cristian Perea, format de Real Madrid?) E ceva incredibil. Dacă va putea să ajungă aici, dacă Marian rezolvă acest transfer, înseamnă că e șmecher. Eu știu că acest jucător mai are două oferte din Turcia. E greu, dar dacă Marian va reuși… L-am urmărit, l-am văzut, știu ce jucător este. Cred că ar fi un jucător foarte, foarte util. E și o lovitură de imagine. Să fii campion mondial (n.r. cu Spania U20), să joci în echipa națională a Spaniei…”, a spus Șumudică.

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Detaliile posibilului transfer al lui Cristian Perea la CFR Cluj

FANATIK a oferit, la finalul săptămânii trecute, informații în exclusivitatea despre . Cei de la Real Madrid, club de care aparține mijlocașul, nu renunță complet la Perea. Dacă transferul se va materializa, cele două cluburi vor împărți în mod egal procentele dintr-un eventual transfer viitor. CFR va avea 50%, iar celelalte 50 de procente vor rămâne la iberici.

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Pe numele său complet Cristian David Perea Cajiao, fotbalistul de la Madrid joacă pe postul de mijlocaș defensiv. „Șumi” îl va putea utiliza și în centrul apărării, nu doar în linia mediană. În scurta sa carieră, Cristian Perea a bifat meciuri la echipele Infantil B, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil C, Juvenil B și Juvenil A.

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Grație talentului său, acesta a fost convocat și la naționalele de copii și tineret ale Spaniei. Astfel, în 2024, a fost component al ibericilor la Campionatul European U19. A fost unul dintre oamenii de bază folosiți de selecționerul Jose Lana. A jucat titular în marea finală câștigată de Spania în fața Franței. După aceea a făcut pasul către naționala U20 a Spaniei și a fost inclus în lotul iberic pentru Campionatul Mondial U20 din 2025. Perea fost titular în partida cu Maroc și a mai intrat pe teren împotriva Columbiei, la turneul final din Chile.