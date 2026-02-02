„Dacă mașina merge bine iarna, de ce-i pui cauciucuri de vară?”. Costel Gâlcă, înțepat după Rapid – U Cluj 0-2. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Rapidiștii sunt extrem de dezamăgiți după ce echipa lor favorită a ratat șansa de a trece pe locul 1. Echipa lui Costel Gâlcă a pierdut cu 0-2 meciul cu U Cluj, iar antrenorul giuleștenilor este arătat cu degetul pentru acest rezultat.

Costel Gâlcă, criticat pentru eșecul din Rapid – U Cluj 0-2

Strategia lui Costel Gâlcă de la Rapid – U Cluj 0-2 a fost aspru criticată. și a fost utilizat extremă dreapta, postul lui Alexandru Dobre. Căpitanul Rapidului a trecut în flancul stâng al atacului, dar nu a dat cel mai bun randament.

„Dezamăgire, supărare. Știam rezultatul Petrolului, care a reușit să încurce pe Dinamo. Jucai acasă, chiar dacă împotriva unei echipe care tot timpul a pus probleme Rapidului, cu un antrenor care știa ce înseamnă Giuleștiul. Poate și cu dorința de revanșă, mă refer la domnul Bergodi”, a declarat Robert Niță, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

cu 45 de puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova. „Eu nu l-am înțeles pe Costel. Dacă ai o mașină care îți merge bine, cu cauciucuri de iarnă, că e iarnă acum, tu de ce îi pui cauciucuri de vară? Ca să aluneci? Cum a făcut nea Mircea. A luat echipa de la Edi Iordănescu, care mergea, a câștigat toate meciurile din Liga Națiunilor. Nu a făcut nicio schimbare. Că pe urmă au venit accidentări, s-a întâmplat.

Eu nu am înțeles ce a vrut Costel, iar fotbalul nu te iartă. Dobre era golgheter, a jucat acolo, l-ai mutat în cealaltă parte. Ca să îi faci loc lui Moruțan. Uite că ai stricat un angrenaj”, a declarat Vivi Răchită.

U Cluj, 7 meciuri la rând fără înfrângere cu Rapid

Prezent la meciul din Grant, Robert Niță a dezvăluit care a fost atmosfera pe Giulești.

„(n.r. – Care a fost atmosfera?) Apăsătoare. Cu încredere înainte de meci. Toată lumea se aștepta să câștigi meciul ăsta. Sunt momentele alea când te aștepți să îți consolidezi poziția și nu reușești. U Cluj devine o sperietoare pentru Rapid. E clar că nu se aștepta nimeni la o înfrângere. Puteai să treci pe primul loc și să aștepți rezultatul Craiovei. E timpul de meci care aduce presiunea clasamentului, a rezultatului. Din păcate Rapid nu câștigă. Mai departe… Sunt alegerile lui Costel.

(n.r. – Ce nu ți-a plăcut la Rapid?) Rezultatul nu mi-a plăcut. E un test de anduranță și contează etapă de etapă să aduni puncte. Era un meci important. Mai puțin important era cum joacă echipa. Importante erau cele 3 puncte. Din păcate pentru Rapid, U Cluj face un joc solid. E o victorie meritată. E dezamăgirea rezultatului și faptul că pe atac pozițional sunt probleme.

Ok, ai o posesie, dar o posesie fără progresie, fără să ajungi în poziție de finalizare. Asta e un pic îngrijorător. Pentru că marți joci la Sibiu, cu o altă sperietoare. Acolo tot timpul au fost probleme. Și anul trecut, semifinala de cupă, meciul de campionat. Apoi vine Primvs Derby, cu Petrolul, care a arătat foarte bine cu Dinamo”, a mai spus Niță.

Urmează Hermannstadt – Rapid

Pentru Rapid urmează un nou meci dificil. Vineri, 3 februarie, de la ora 20:00, va juca la Sibiu, împotriva lui Hermannstadt. Alb-vișiniii au trei eșecuri consecutive cu echipa lui Dorinel Munteanu.

„Referitor la alegerile lui Gâlcă. Vivi spunea de cauciucurile de iarnă, de sistemul care funcționează. Trebuie să ținem cont că într-un timp foarte scurt sunt 4 meciuri”, a continuat Robert Niță.

„Știi ce, Robert? Mi s-a părut un meci slab al antrenorului Gâlcă. Treaba ta este ca în alea câteva zile, între meciuri, tu să faci ca la următorul meci să fie bine, nu mai prost.

Știi când m-am gândit că nu e ok? Nu mă așteptam să piardă Rapid, dar mă gândeam să nu câștige. Când am văzut că nu joacă Manea”, a intervenit Horia Ivanovici.