”Dacă mi-au micșorat pensia, mă duc peste ei”. Foștii artiști așteaptă ca poștașul să sune cu decizia de indexare

Anca Pandrea se numără printre actorii care au primit deja decizia privind recalcularea pensiilor. Alți foști colegi de-ai acesteia, precum Marinela Chelaru și Florin Zamfirescu, așteaptă încă plicul… În aceeași situație se află și Aurel Pădureanu și Irinel Columbeanu.

Anca Pandrea: „Au mărit-o puțin”

și nu are copii care să o ajute, actrița spune că se mulțumește cu ceea ce are. Chiar dacă pensia nu-i una deloc mare şi nici mărirea n-a fost una semnificativă.

„Am primit decizia. Dar am deschis-o peste o oră, că nu am fost așa curioasă. Mi-au mărit-o puțin, nu contează cu cât. Bine că nu mi-au micșorat-o. Important că nu am rate la bancă, atunci era o problemă.

Eu nu ies din casă. Și nici cheltuieli prea mari nu am. Nu mă plâng, pentru că atunci chiar nu o să am și atrag răul. Așa că mai bine, ce-o fi o fi. Mă descurc cum pot, mă gospodăresc”, a declarat aceasta în exclusivitate pentru Fanatik.

Cum au primit foştii artiști recalcularea pensiilor

În schimb, , dat fiind faptul că trebuie să-și cumpere, lunar, medicamente destul de costisitoare, tot așteaptă ca poștașul să-i bată la ușă. Aceasta speră ca pensia să-i fie mărită măcar cu 200 de lei.

„N-a venit nimic. Aștept! Ar fi bine dacă o recalculează, să-mi mai pună și mie acolo o sutică, două. Eu am pensie mică, 2000. Iar medicamentele costă, lunar 7-800 lei. Noroc cu soțul, el are grijă de mine.

Unora le-a scăzut. Păi dacă mi s-ar întâmpla asta, atunci chiar mă duc peste ei, așa cum sunt. Norocul lor e că nu pot eu să mă mișc,

Nu mi-am mai bătut capul. Tot ca ei fac. Să-și umple ei buzunarul, să-și cumpere lumânări. E posibil așa ceva, să-ți bați joc de un om. Și așa nu am avut salarii mari. Uneori ne duceam și fără bani, sau munceam pe un pachet de țigări”, a declarat actrița în exclusivitate pentru Fanatik.

Aurel Pădureanu: ”Depășește o regulă a bunului simț”

Aurel Pădureanu, văduvul Corneliei Catanga, are și el o pensie asemănătoare cu cea a Marinelei Chelaru. Artistul e revoltat de situația în care se află nu doar el, ci și mulți colegi de scenă de-ai săi.

„Nu am primit nicio decizie. La noi trebuie să umbli. Majoritatea pensionarilor sunt nemulțumiți. Oamenii au muncit, mulți au cotizat. Ca să trăiască și să nu-și pună problema zilei de mâine, să ai un trai cât de cât decent, ai nevoie de 5000 lei pe lună.

Eu n-am mai mult de 2000 de lei. Nu e corect să trăiești cu 2-3000 de lei. 100 de lei nu mai valorează nimic. Toți guvernanții ar trebui să caute să ajute oamenii. Ce se întâmplă, depășește o regulă a bunului simț

Mi-e milă de ceilalți. E greu să supraviețuiești, dacă nu ai familia să te ajute”, ne-a spus acesta.

Florin Zamfirescu: „Sunt relaxat, stau liniștit”

La rându-i, fostul mare actor Florin Zamfirescu spune că personal nu-și face griji și nici vreo iluzie, privind majorarea pensiei. Are în jur de 50 de ani vechime și stabilitate la locul de muncă, motiv pentru care pensia sa depășește pragul de 5000 de lei:

„Am sunat la poștăriță, care mi-a zis că decizia vine în ordine alfabetică. Eu mai am de așteptat până în septembrie. Dar sunt relaxat, stau liniștit.

Am înțeles că dacă la recalculări e mai mică, o lasă așa. La mine e ok. Am fost și actor la teatru, și profesor universitar la facultate și am mai avut și angajamente la vreo trei teatre din țară.

Eu am avut stabilitate, m-am mutat doar legal, prin transfer. Am aproape 50 de ani vechime. Nu-mi fac iluzii de niciun fel, nici de mărire nici de micșorare”, a declarat Florin Zamfirescu pentru FANATIK.



Ce spune Irinel Columbeanu

Aflat la un azil de bătrâni, Irinel Columbeanu nu a împlinit nici măcar un an de când a intrat și el în rândul pensionarilor. Acesta consideră că noua lege a pensiilor este bine-venită.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probail și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”, ne-a sus Irinel Columbeanu.