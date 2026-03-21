„Dacă-mi dădeam drumul la gură…”. Adi Mihalcea a vorbit despre misterul declarației de după FCSB – UTA 1-0. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea (49 de ani) a fost foc și pară la finalul meciului pe care UTA l-a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1, cu FCSB. La flash-interviu, antrenorul arădenilor Tehnicianul „textiliștilor” a făcut lumină la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a vrut să spună, de fapt, Adi Mihalcea, după FCSB – UTA 1-0

UTA Arad n-a reușit să o bată în acest sezon de SuperLiga pe FCSB. În sezonul regulat, roș-albaștrii s-au impus cu 4-0 pe Arena Națională și 4-2 la Arad. . „(n.r. – Dezamăgit?) Da, da. Dar încercăm să trecem peste că nu e cazul să rămânem la ce a fost aseară. Acum ne gândim la ce va fi în meciurile următoare. Dar dezamăgiți pentru că aveam speranțe că se poate mai mult. Nu am făcut un meci bun, n-am făcut o prestație solidă, temători.

ADVERTISEMENT

De lucrul acesta am fost și eu supărat și surprins. Vorbisem și făcusem altceva toată săptămâna, dar acum e tardiv. Doar să rămânem cu amărăciunea că nu am reușit să luăm un punct și să avem o altă atitudine la meciurile viitoare. Play-out-ul e dur. Oricând se poate întâmpla ceva.

Am spus că sunt supărat și că nu aș vrea să vorbesc de meci și de echipa mea după. Aici a fost punctul la care m-am abținut de a nu vorbi despre ce s-a întâmplat pe teren și atât. Va fi o discuție internă, în vestiar, cu jucătorii mei. Nu a fost deloc o declarație ciudată. Nu am făcut referire decât la echipa mea, la jucătorii mei, la ce se întâmplă în vestiar. Am o legătură foarte bună cu conducerea, nu a fost cazul de ceva.

ADVERTISEMENT

M-au întrebat de meci și dacă mi-aș fi dat drumul la gură aș fi spus rele despre unul sau altul. Despre jucători. Pe mine mă interesează doar vestiarul și munca pe care o ducem noi. Cunosc de anul trecut lupta în play-out și dacă avem astfel de comportamente și atitudini nu e ok și vom suferi. Tocmai de aceea nu am vrut să vorbesc. O să mă întâlnesc cu ei și vom clarifica. Fiind la cald și surescitat, poate aș fi zis ceva ce aș fi regretat. D-aia m-am abținut”, a declarat Adrian Mihalcea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT