Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Dacă-mi dădeam drumul la gură…". Adi Mihalcea a vorbit despre misterul declarației de după FCSB – UTA 1-0. Exclusiv

Adrian Mihalcea a făcut lumină în legătură cu declarația de la finalul meciului FCSB - UTA 1-0. Ce a vrut să spună, de fapt, antrenorul arădenilor la flash-interviu
Cristian Măciucă
21.03.2026 | 21:45
EXCLUSIV FANATIK
ADVERTISEMENT

Adrian Mihalcea (49 de ani) a fost foc și pară la finalul meciului pe care UTA l-a pierdut pe Arena Națională, scor 0-1, cu FCSB. La flash-interviu, antrenorul arădenilor a făcut câteva declarații misterioase, care au devenit imediat controversate. Tehnicianul „textiliștilor” a făcut lumină la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a vrut să spună, de fapt, Adi Mihalcea, după FCSB – UTA 1-0

UTA Arad n-a reușit să o bată în acest sezon de SuperLiga pe FCSB. În sezonul regulat, roș-albaștrii s-au impus cu 4-0 pe Arena Națională și 4-2 la Arad. A venit acum înfrângerea din play-out, scor 1-0(n.r. – Dezamăgit?) Da, da. Dar încercăm să trecem peste că nu e cazul să rămânem la ce a fost aseară. Acum ne gândim la ce va fi în meciurile următoare. Dar dezamăgiți pentru că aveam speranțe că se poate mai mult. Nu am făcut un meci bun, n-am făcut o prestație solidă, temători.

ADVERTISEMENT

De lucrul acesta am fost și eu supărat și surprins. Vorbisem și făcusem altceva toată săptămâna, dar acum e tardiv. Doar să rămânem cu amărăciunea că nu am reușit să luăm un punct și să avem o altă atitudine la meciurile viitoare. Play-out-ul e dur. Oricând se poate întâmpla ceva.

Am spus că sunt supărat și că nu aș vrea să vorbesc de meci și de echipa mea după. Aici a fost punctul la care m-am abținut de a nu vorbi despre ce s-a întâmplat pe teren și atât. Va fi o discuție internă, în vestiar, cu jucătorii mei. Nu a fost deloc o declarație ciudată. Nu am făcut referire decât la echipa mea, la jucătorii mei, la ce se întâmplă în vestiar. Am o legătură foarte bună cu conducerea, nu a fost cazul de ceva.

ADVERTISEMENT
M-au întrebat de meci și dacă mi-aș fi dat drumul la gură aș fi spus rele despre unul sau altul. Despre jucători. Pe mine mă interesează doar vestiarul și munca pe care o ducem noi. Cunosc de anul trecut lupta în play-out și dacă avem astfel de comportamente și atitudini nu e ok și vom suferi. Tocmai de aceea nu am vrut să vorbesc. O să mă întâlnesc cu ei și vom clarifica. Fiind la cald și surescitat, poate aș fi zis ceva ce aș fi regretat. D-aia m-am abținut”, a declarat Adrian Mihalcea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la...
iamsport.ro
Buget uriaș pentru echipa din SuperLiga care a pierdut ultimele cinci meciuri la rând! Cine e arătat cu degetul pentru forma modestă: 'Sunt bani mulți acolo'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!