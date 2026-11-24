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Florin Tănase ar putea reveni la FCSB în anumite condiții. Impresarul Florin Vulturar a dat detalii de ultimă oră despre posibilul transfer al internaționalului român de la Omonia Nicosia. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că „Tase” s-ar putea întoarce la echipa în tricoul căreia a atins cifre incredibile.

Detalii de ultimă oră despre transferul lui Florin Tănase la FCSB: „Dacă nașu și-l dorește foarte mult, se poate rezolva”

FCSB are un sezon dezamăgitor, iar Gigi Becali speră să redreseze corabia cu revoluția pe care a pornit-o deja la club. La nivel de lot, printre cele mai sonore mutări pe care le pregătește patronul fostei campioane a României , plecat în septembrie la Omonia Nicosia, în Cipru.

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Florin Vulturar, impresarul lui Florin Tănase, a venit cu ultimele detalii în direct la FANATIK SUPERLIGA. „Am văzut că a explodat internetul cu știrea cu Florin Tănase. Știm foarte bine că Florin are contract cu Omonia încă un an și jumătate din iarnă. Nu e foarte ok să discutăm în momentul de față despre transferul lui la FCSB. Știm foarte bine relația noastră cu FCSB, cu patronul, cu nașul și se poate întâmpla orice.

Cel mai important în momentul de față este să treacă perioada asta cu meciurile pe care Omonia le are în Europa și după discutăm. Undeva la sfârșitul lui decembrie putem discuta, dacă va fi ceva concret. În momentul de față, el trebuie să se concentreze aici, Omonia are meci cu Juventus în Europa League, să fie focusat pe toate fronturile.

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„Pentru Florin Tănase, FCSB este viața lui”. În ce condiții s-ar putea face transferul

„După ce se deschide perioada de transferuri se poate discuta orice. Repet, Tănase are contract cu Omonia. Chiar dacă Tănase vrea, și Omonia trebuie să fie de acord. Nu e o chestiune simplă, dar dacă nașu și-l dorește foarte mult, cu siguranță, știi cum e. Dacă îl dorește, se poate rezolva cu siguranță. Pentru Florin, FCSB este viața lui, tot ce înseamnă fotbal pentru el este FCSB, chiar dacă a mai fost plecat în străinătate, gândul lui tot acolo a fost. Este echipa lui de suflet. Este un jucător care cunoaște toate firele din iarbă din ce înseamnă FCSB, vestiar, tot. Se impunea tot timpul și în vestiar, și în fața conducerii. Ai nevoie de un jucător care să fie lider. Din păcate, se găsește greu un astfel de lider”, a dezvăluit Florin Vulturar, la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum s-a acomodat Florin Tănase în Cipru, la Omonia Nicosia: „Un club de Europa”

Florin Tănase a plecat de la FCSB la începutul lunii septembrie. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că în Cipru, internaționalul român are , plus 100.000 de euro la semnătură. Florin Vulturar susține că „Tase” s-a adaptat foarte bine la Omonia Nicosia, fiind primit excelent de conducere și colegi. Totodată, agentul FIFA a comparat campionatul cipriot cu SuperLiga României.

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„Tănase s-a adaptat bine, clubul, echipa, grupul și conducerea l-au primit foarte bine, îi place mult. Mi se pare o echipă foarte bine pusă la punct. Un club într-adevăr de Europa. Țara o știm foarte bine, ai acolo tot ce îți dorești. Important e ca Tănase să fie conectat 100% în iarnă la Omonia și după vom vedea.

Campionatul din Cipru e asemănător cu al nostru. Sunt 2-3 echipe bune, în rest campionat cam la nivelul României, părerea mea. Ei au echipe care joacă în Europa, asta e diferența, joacă an de an acolo”, a mai spus Florin Vulturar.