„Dacă nu pleacă de la FCSB, într-un an nu mai auzi de el”. Profeția-șoc a lui Mitică Dragomir despre favoritul său

Dumitru Dragomir a analizat situația favoritului său de la FCSB. Fostul șef LPF nu îi prevede un viitor strălucit dacă va continua să joace la campioana României. Despre cine este vorba, de fapt.

Dumitru Dragomir, profeție șocantă despre favoritul său de la FCSB

Dumitru Dragomir a făcut tot timpul predicții în fotbal, iar marea majoritate s-au adeverit. De data aceasta, fostul șef LPF a vorbit despre situația lui Octavian Popescu, „perla” de la FCSB care a decăzut de la sezon la sezon.

Mai exact, „Corleone” este de părere că la o echipă precum Universitatea Craiova sau chiar la una din străinătate. În caz contrar, Dragomir crede că talentatul fotbalist va dispărea complet în maxim un an.

„George Popescu, la orice echipă pleacă, se face jucător de peste 10-15 milioane de euro. Oriunde pleacă! Și dacă se duce la Craiova acum sau la o altă echipă din Europa, se face jucător tare. Dacă mai joacă la FCSB, într-un an nu mai auzi de el!”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu

La finalul lunii octombrie, Gigi Becali avea o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA în care l-a criticat dur pe Octavian Popescu după FCSB – Bologna 1-2. Patronul bucureștenilor

„E fotbalist de fotbal de sală cred, nu e de fotbal mare. La fotbalul mare trebuie să câștigi dueluri. E un pariu pierdut, eu așa cred!”, spunea Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Fotbalistul despre care Dumitru Dragomir îl sfătuiește pe Gigi Becali să nu îl readucă la FCSB

Dumitru Dragomir a vorbit de asemenea și despre Florinel Coman, cel care nu mai intră în planurile celor de la Al-Gharafa și pe care Fostul șef LPF nu îl sfătuiește pe latifundiarul din Pipera să ia această decizie.

„S-o fi îngrășat de atâția bani. Nu l-aș lua înapoi dacă aș fi Gigi! Jucător bun, dar dacă nu joacă în Qatar și joacă în România?”, a mai spus Dumitru Dragomir la emisiunea „Profețiile lui Mitică”.