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Vineri, 25 septembrie, naționala României debutează în noua ediție de UEFA Nations League, împotriva Suediei. Acest meci coincide și cu prima partidă oficială a lui Gică Hagi în noul mandat pentru „tricolori”. Cu această ocazie, mai mulți foști colegi ai „Regelui”, printre care Bogdan Stelea, Dorinel Munteanu, Jean Vlădoiu, Pițurcă și Adrian Ilie, i-au transmis mesaje de încurajare prin intermediul FANATIK.

Bogdan Stelea, printre puținii care nu pun la îndoială optimismul lui Gică Hagi înainte de meciurile din UEFA Nations League

Unul dintre primii foști colegi ai lui Gică Hagi contactați de FANATIK a fost Bogdan Stelea, unul dintre cei mai importanți portari din istoria României. Deși multă lume a luat în derâdere optimismul lui Gică Hagi, care vizează 12 puncte din cele 4 meciuri din Nations League, „Stelică” este unul dintre puținii care sunt de părere că Hagi are motive întemeiate pentru a-și impune astfel de obiective:

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„Gică, eu îți transmit doar să ai noroc. Tot timpul contează asta. Mă bucur că ești optimist și sunt convins că ai motivele tale. Asta e foarte bine pentru jucători și pentru atmosferă, dar asta trebuie să se reflecte și pe teren. Hagi trebuie să nu își pună o presiune suplimentară și cred că ar trebui să îl tratăm la fel cum au fost și ceilalți selecționeri. Nu îl sun pentru că el nu prea răspunde la telefon și probabil e foarte concentrat pe ce are de făcut. E un meci greu și consider că Suedia e o echipă valoroasă”, a fost mesajul lui Bogdan Stelea pentru Gică Hagi.

Dorinel Munteanu, sătul de „românisme”. „Neamțul” cere încredere și răbdare pentru selecționerul Gică Hagi

Dorinel Munteanu este încrezător în Gică Hagi, care, în afara regretatului Mircea Lucescu, este singurul antrenor român cu o experiență vastă în formarea a generații întregi de fotbaliști. „Neamțul” cere răbdare pentru noul selecționer și spune că rezultatele din aceste patru meciuri nu ar trebui să conteze.

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„Trebuie să îi dăm lui Hagi încredere 100% pentru că de-asta a fost adus la echipa națională. Este singurul răspunzător de tot ceea ce face, așa cum își dorește. Are toată susținerea noastră pentru că nu este un proiect foarte ușor, dar și l-a asumat și pentru asta trebuie susținere necondiționată. Schimbarea nu se poate face după o săptămână, este nevoie de cel puțin doi ani. Doar așa poți forma o echipă competitivă. Hagi nu depinde de primele rezultate și de aceste 4 meciuri. Fotbalul nostru este la pământ și are nevoie de Hagi.

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Trebuie să sprijinim ideile lui Hagi pentru că nu am avut răbdare și am schimbat mulți selecționeri. Din păcate românismele din noi nu ne lasă și ne fac să cerem tot timpul schimbarea, deși nu asta e soluția. Hagi are experiența ca manager, a format echipe, generații, ceea ce selecționerii de până acum nu au reușit. Ăsta este un mare plus. O victorie poate conta mult și jucătorii trebuie și ei să creadă în acest proiect și în filosofia lui. Sunt convins că își va alege jucătorii care gândesc exact ca el la nivel de proiect și nu la nivel de joc. S-a înhămat la o misiune foarte grea care necesită mult timp”, a declarat Dorinel Munteanu pentru FANATIK.

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Și Adrian Ilie are o opinie asemănătoare, aceea că Gică Hagi a trecut prin toate etapele și că este omul potrivit pentru a aduce România pe culmile gloriei: „Gică, îți doresc multă baftă și mult succes! Sper să îți îndeplinești toate obiectivele propuse. Trebuie să avem încredere în Hagi chiar dacă nu putem să vedem viitorul. Are un plus că a creat o academie și a reușit să facă performanță. Merita să aibă această șansă, să fie din nou selecționer”, a transmis „Cobra” pentru FANATIK.

Jean Vlădoiu, categoric înainte de aventura lui Gică Hagi la echipa națională: „Dacă nici tu nu poți, ne va fi foarte greu…”

Performanța lui Edi Iordănescu de la EURO 2024 a adus foarte mare încredere în echipa națională, care a dezamăgit, din păcate, în mandatul lui Mircea Lucescu. România nu a reușit să termine nici măcar pe locul 2 în grupele preliminare pentru CM, iar în baraj a pierdut împotriva Turciei. După ce regretatul „Il Luce” nu a reușit să obțină rezultate cu generația actuală, Jean Vlădoiu este sigur că Gică Hagi este ultima speranță a fotbalului românesc:

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„Mereu am fost alături de tine, Gică, și de echipa națională. Mi-aș dori din tot sufletul să reușești. Dacă nici tu nu poți, atunci va fi foarte greu. Cunoști foarte bine jucătorii, chiar dacă sunt anumite probleme și sperăm să începi bine, să ne calificăm și echipa națională să scoată din nou în stradă suporterii cum am făcut-o și noi acum mulți ani. Cred că ești omul potrivit la locul potrivit și tu, Gică, ai crescut aceste generații, îi cunoști foarte bine, ești un tip corect și poți aduce calificări României. Cred că este momentul și ai tot ce trebuie: experiență, ai trăit momentele astea și nu cred că acum există unul mai bun și mai potrivit decât tine. Nu există meciuri ușoare pentru noi și calificarea se joacă în două săptămâni. Dacă prindem o perioadă bună și vei fi inspirat, eu cred că putem reuși. Avem și grupul Generației de Aur și acolo îi transmitem toate gândurile noastre bune”, au fost cuvintele transmise de Jean Vlădoiu pentru Gică Hagi.

Ca de la selecționer la selecționer! Mesajul lui Victor Pițurcă pentru Gică Hagi

De asemenea, Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, are mare încredere în Gică Hagi. El este conștient de valoarea echipelor cu care ne vom lupta, însă o formă bună de moment ar putea aduce calificarea „tricolorilor” în doar două săptămâni, ținând cont că se vor juca patru meciuri în această acțiune.

„Îi doresc multă baftă și sper ca băieții să fie în cea mai bună formă și să fie concentrați la maximum, să joace rolul pe care Hagi l-a regizat pentru ei. Sunt convins că, dacă vor reuși asta, vor obține un rezultat foarte bun. Depinde de forma de moment, de inspirația lor și de strategia lui Gică Hagi pentru că sunt convins că au lucrat mult, iar Suedia e o echipă care totuși a participat la Campionatul Mondial.

Hagi este un nume uriaș, o personalitate în lumea fotbalului, iar asta contează mult pentru un selecționer. Să vedem acum cum vor reuși băieții să aplice ceea ce au pregătit la antrenament. Din păcate, jucăm 4 meciuri într-o perioadă scurtă cum am mai văzut doar la un turneu final. E ceva nou, dar totuși e fotbal și trebuie să fie bucuroși că au șansa asta. Că ai meciuri sau antrenamente nu ar trebui să fie mare diferență. Eu cred că jucătorii pot trece peste acest examen”, i-a transmis Victor Pițurcă lui Gică Hagi, prin intermediul FANATIK.

Gică Mihali nu se teme de Suedia și îi ține pumnii lui Hagi

Chiar dacă în următoarea perioadă, și a ajuns până în șaisprezecimile de finală, Gică Mihali nu se teme de acest lucru și speră ca prietenul său, Gică Hagi, să debuteze cu o victorie în UEFA Nations League:

„Gică, sper să îți meargă totul bine! Noi, cei care te cunoaștem atât de bine, suntem aproape de tine și știi asta foarte bine. Îți ținem pumnii orice ar fi! Știu că își dorește enorm să înceapă cu o victorie și ar da mare încredere asta jucătorilor, pentru că el este un optimist incurabil. Sperăm să aibă șansa de această dată la naționala României.

Suedia nu trebuie să ne sperie, chiar dacă a fost la Mondiale, pentru că e altceva acum. E o nouă campanie. Toată lumea trebuie să fie alături de el și să nu îl criticăm prea tare dacă nu vor ieși lucrurile cum trebuie și să avem răbdare. El îi cunoaște cel mai bine pe jucători și cred că a lucrat cu 80% dintre ei. Știe cum să scoată maximum de la fiecare”, a declarat Mihali pentru FANATIK.