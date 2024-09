“Dacă nu ștergi filmarea, te bat!” Jurnaliștii agresați de Rareș Pop, plângere la Poliție!

Cel mai tensionat moment din Rapid – Oțelul Galați, scor 0-0, nu s-a întâmplat pe dreptunghiul verde, ci lângă ambulanța care avea să îl transporte pe Cristian Chira la spital. Iulian Stoica a fost prezent la meci și a spus cum s-a comportat impresarul Rareș Pop cu jurnaliștii, care au încercat să îi facă poze jucătorului accidentat pe care îl impresariază.

Jurnaliștii agresați de Rareș Pop, plângere la Poliție: “Dacă nu ștergi filmarea, te bat!”

Cristian Chira a fost transportat de urgență la spital, din cauza accidentării din – Oțelul Galați, scor 0-0. Jurnaliștii prezenți pe stadion au mers la ambulanță să facă poze cu jucătorul lui Dorinel Munteanu.

, care își făceau meseria pe stadion. Iulian Stoica, reporterul FANATIK, a spus tot ce s-a întâmplat pe stadion și a dezvăluit că jurnaliștii IamSport și Golazo au depus o plângere.

„Până în minutul 50 a fost un meci destul de sărac pentru jurnaliștii prezenți, totul s-a schimbat în momentul accidentării lui Cristian Chira. Am surprins momentul în care Chira a fost luat pe targă către ambulanță.

Nu mi-a spus nimeni să nu fac acest lucru, am filmat timp de un minut, însă doamna de pe ambulanță mi-a spus să opresc filmarea pentru că nu am voie. M-am conformat, în schimb am început să fac poze. Colegii de la IamSport și Golazo au venit și ei să facă poze.

Totul a fost ok, nu a încercat nimeni să filmeze în ambulanță cum a spus domnul Munteanu de la Galați. Eu și colegii am făcut poze, iar doamna de pe ambulanță a spus încă o dată să nu mai filmăm în ambulanță”, a spus Iulian Stoica.

Impresarul Rareș Pop l-a amenințat pe reporterul Fanatik: „Jandarmii erau lângă și nu au avut nicio reacție”

„Atunci parcă i s-a aprins un beculeț domnului Rareș Pop și a început să fie foarte violent. Colegului de la Golazo a încercat să îi smulgă telefonul din mână, iar pe colegul de la IamSport l-a împins. Sala Rapid e aproape dacă vrea să facă lupte de contact, e un loc mai indicat acolo.

Jandarmii erau ca la cinema, se uitau la noi, dar nu aveau reacție. În momentul în care domnul Rareș Pop l-a împins pe colegul meu s-au luat de el, nu de domnul Rareș Pop. Mie personal mi-a spus: «Dacă nu ștergi filmarea te bat».

Mi-a spus asta fără niciun fel de perdea, jandarmii erau lângă și nu au avut nicio reacție. I-am spus să se gândească de două ori. S-a luat de cel mai mic jurnalist de acolo, nu știu ce luptător de MMA e el”, a mai spus reporterul FANATIK.

„Au mers să dea declarație la poliție, m-au invitat și pe mine”

„Cătălin era vizibil afectat, era palid la față. A spus că merge cu Iosif Popescu, colegul de la Golazo, să dea declarație la Poliție, m-au invitat și pe mine doar că ora era târzie și nu am putut să mă duc. Domnul Rareș Pop a stat permanent lângă ambulanță, Chira e jucătorul lui.

M-am dus la ambulanță să îl întreb pe domnul Rareș Pop cum se simte jucătorul, pentru că el a ținut legătura permanent cu doamna de pe ambulanță. Mi-a spus că e ok, este stabil și că a vorbit cu mama lui și o să își revină.

După mi-a spus că a împins doi colegi de-ai mei care au vrut să facă poze în ambulanță. Posibil că a uitat că și eu am filmat, poate de asta a fost ok cu mine. Eram acolo, mi-a dat seama la ce nivel a fost acest incident după ce am văzut imaginile mai atent.

Nu am simțit teamă, am realizat ce s-a întâmplat când i-am văzut pe colegii mei speriați. Am mai fost la meciuri pe Giulești, au mai fost jucători luați pe targă, dar am putut filma și face poze. Suntem acolo să ne facem meseria și să livrăm oamenilor de acasă ce se întâmplă pe teren”, a dezvăluit Iulian Stoica.

