„Dacă pierzi, e dezastru!” Victor Pițurcă avertizează Universitatea Craiova înaintea meciului cu Inter d’Escaldes

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Victor Pițurcă (70 ani) i-a transmis Universității Craiova să nu trateze lejer meciul cu Inter Club d’Escaldes, din etapa a doua a grupei din UEFA Conference League.

Victor Pițurcă, categoric înainte de Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a început cu dreptul campania europeană din UEFA Conference League. Pe Stadionul „Ion Oblemenco”, oltenii au ținut-o în corzi pe Getafe până în minutul 81, când au fost egalați după o „torpilă” expediată de Nemanja Gudelj (34 ani). În următoarea rundă, elevii lui Filipe Coelho (46 ani) se deplasează pe terenul campioanei Andorrei în căutarea primei victorii.

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că Universitatea Craiova trebuie să trateze cu maximă seriozitate duelul cu Inter Club d’Escaldes și să nu creadă că partida e câștigată de la vestiare. În caz contrar, oltenii se vor confrunta cu o reacție ostilă din partea reprezentanților mass-media.

„Bineînțeles că trebuie să ne fie teamă. Nu mai există echipe mici. Au mai rămas cele din San Marino, cele din Gibraltar sunt și ele periculoase, poate Liechtenstein. Nu există meci ușor. Meciul are gradul lui de pericol, mai ales când joci împotriva unor adversari unde toată lumea crede că vei câștiga. Dacă se întâmplă invers, știți ce va fi în mass-media. Dacă o să câștigi, e ceva normal, dacă pierzi e dezastru. Meciul trebuie câștigat, iar pentru Craiova e foarte important acest meci. Trebuie să-și adjudece cele 3 puncte”, a declarat Victor Pițurcă.

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Filipe Coelho nu vrea să audă altceva în afară de victorie cu Inter Club d’Escaldes: „Nu avem scuze!”

Filipe Coelho nu ia în calcul alt scenariu decât victoria împotriva lui Inter Club d’Escaldes. Antrenorul portughez a precizat clar și răspicat că Universitatea Craiova nu are vreo scuză pentru a rata cele 3 puncte puse în joc în Andorra.

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„Nu sunt îngrijorat. Îmi cunosc jucătorii. Nu avem nicio scuză. Trebuie să avem atitudine. Dacă nu vom câștiga, e responsabilitatea mea. Am venit mai devreme aici, terenul e perfect, noi trebuie să facem orice să câștigăm. Cum am spus, nu există scuze să nu câștigăm un astfel de meci”, .

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În prezent, cu un punct acumulat după primul joc, Universitatea Craiova ocupă locul 19 în clasament. Oltenii țintesc primele opt poziții, care duc direct în „primăvara europeană”. Dacă vor termina pe unul dintre locurile 9–24, vor disputa un play-off pentru calificarea în optimile de finală. Pentru a fi cap de serie în această fază, trebuie să se claseze pe unul dintre locurile 9–16.