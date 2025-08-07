Dacă primești acest mesaj pe WhatsApp sau Facebook, nu îl deschide! Este un virus periculos

Tot mai mulți români au primit în ultimele zile un mesaj scurt, ciudat, de la prieteni sau rude: „Tu ești în videoclip?”, însoțit de un link aparent banal. În realitate, este una dintre cele mai agresive tentative de scam digital din 2025 și poate compromite complet conturile de WhatsApp, Messenger sau chiar de e-mail.

Virusul periculos care circulă pe WhatsApp și Facebook. Nu da click!

Curiozitatea este cea care declanșează totul. Cine nu ar fi tentat să vadă un clip video în care apare? Mulți apasă pe link fără să-și dea seama că sunt redirecționați către un site fals, care arată ca o platformă de social media. Acolo, li se cere să se logheze. În acel moment, Mai grav este că, odată ce ai picat în capcană, virusul trimite automat același mesaj tuturor contactelor tale. Așa se propagă frauda iar tu devii, fără să vrei, parte din problemă.

Mesajele vin în general pe WhatsApp, Facebook Messenger sau chiar Instagram. Textul e scurt, fără explicații, exact cât să te panicheze sau să-ți stârnească curiozitatea. Linkul poate părea inofensiv, dar duce către un site creat special pentru a-ți fura parola.

Uneori, site-ul imită pagina de login a . Alteori, te invită să dai „Play” unui videoclip, dar îți cere întâi să te conectezi. Nu mai vorbim doar despre e-mailuri enervante sau reclame. În 2025, spam-ul poate părea o conversație reală cu cineva apropiat. Un mesaj personalizat, un link familiar, o imagine. Tocmai de aceea, atacurile funcționează atât de bine, pentru că profită de încrederea dintre oameni.

Cum ne putem proteja de virușii din online

Conform , spam-ul este orice mesaj nesolicitat, trimis în masă, cu scopul de a obține date, bani sau acces la conturi. Nu deschide linkul. Șterge mesajul imediat și întreabă persoana care l-a trimis dacă știe de el, pentru că în majoritatea cazurilor oamenii habar nu au de acest lucru.

De asemenea, dacă ai apucat să accesezi linkul și ai introdus date personale, schimbă parola urgent și activează autentificarea în doi pași. În același timp, sună-ți prietenii și spune-le că că ai fost victima unei tentative de scam.

Nu este o rușine. Se întâmplă tot mai des și chiar specialiștii în IT pot cădea în capcană. Scam-ul „Tu ești în videoclip” este una dintre cele mai răspândite metode de atac digital din România în acest moment. Este simplu, dar eficient. Și poate avea consecințe grave: de la furtul de identitate până la infectarea telefonului sau blocarea conturilor tale.