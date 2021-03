Dacă retrogradează, Dinamo dispare! Anunț sumbru al DDB: ”Pierdem TOT, palmares, culori, siglă!”

Sezonul în curs ar putea fi ultimul pentru Dinamo. Dacă nu se va salva de la retrogradare, gruparea din Ștefan cel Mare va dispărea au anunțat suporterii-acționari ai clubului.

Deși pare o glumă proastă, membri Asociației Doar Dinamo București (DDB) au explicat într-un comunicat în ce condiții clubul își poate păstra palmaresul, culorile și sigla.

Concret, dacă Dinamo va retrograda întregul patrimoniu va ajunge la gruparea din Liga 4, AFC Dinamo, controlată de omul de afaceri Nicolae Badea, cel care deține și palmaresul și sigla.

DDB: ”Dreptul de folosință a numelui, culorilor și a siglei este valabil doar în Liga 1”

De când clubul a fost preluat de presupușii investitori spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, suporterii-acționari ai lui Dinamo au strâns rândurile și au redus datoriile clubului de la 1,2 milioane de euro, la sub 300.000. Totul se va nărui dacă echipa nu se salvează de la retrogradare sau dacă nu va primi licența pentru sezonul viitor, caz în care va fi retrogradată administrativ.

”Am făcut tot ce este omenește posibil, ca suporteri, în ultimul an, pentru a ne salva clubul. Am pornit de la o datorie de 1.200.000 euro și am ajuns la doar 245.000 de euro, cu 8 zile rămase să o strângem! Din păcate însă, rezultatele echipei ne sunt potrivnice. Dinamo a fost folosit, exploatat și chiar furat, ani în șir, era imposibil ca DDB să rezolve toate problemele în doar câteva luni.

Dinamo e obligatoriu să rămână în Liga 1, pentru a nu pierde suma considerabilă din drepturi TV și nici patrimoniul (palmares, culori, stemă). Acestea sunt ale clubului doar în Liga 1. E obligatoriu să luăm licența, altfel Dinamo va retrograda, iar asta înseamnă dispariția lui, practic!”, a transmis DDB într-un comunicat.

30 aprilie termenul limită pentru depunerea dosarului de licențiere

Dacă problema licențierii va fi rezolvată, așa cum promit suporterii-acționari, problemele sportive nu sunt deloc de neglijat. Cum la ”omul sărac nici boii nu trag”, antrenorul Gigi Mulțescu se confruntă cu mari probleme de efectiv, mai mulți jucători fiind accidentați.

Pe locul 14 în clasament, Dinamo este mai aproape de retrogradarea sportivă, decât de una administrativă. Perioada Cortacero a lăsat răni adânci și chiar dacă fotbaliștii au salariile achitate la zi, rămân de rezolvat multe alte probleme, cele mai multe financiare, datorii vechi, care apar ca ciupercile după ploaie.

Cel mai probabil și resursele financiare ale suporterilor-acționari se vor termina, mai devreme sau mai târziu, caz în care clubul va avea nevoie de noi finanțatori. Soluții și oameni dispuși să plătească s-ar găsi, dar mai întâi ar trebui ca pachetul majoritar de acțiuni să fie răscumpărat de la Pablo Cortacero, omul responsabil cu situația în care a ajuns al doilea cel mai titrat club de fotbal din România.

