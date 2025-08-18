Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB

Rapid a avut o mică șansă să producă minunea și să câștige meciul cu FCSB, însă Robert Niță a explicat la FANATIK SUPERLIGA de ce nu și-ar fi dorit acest lucru.
Traian Terzian
18.08.2025 | 20:48
Daca se facea minunea de 32 vineri te batea Metaloglobus Declaratie virala dupa derbyul Rapid FCSB
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu și-ar fi dorit Robert Niță minunea ca Rapid să învingă FCSB. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

În ciuda unei prestații mediocre în partida de pe Arena Națională, Rapid a scos un rezultat de egalitate cu FCSB , scor 2-2, însă a mai avut o ocazie mare pe final când ar fi putut produce o adevărată minune.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, bucuros că giuleștenii nu au produs minunea în Rapid – FCSB

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, fostul atacant Robert Niță consideră că revenirea Rapidului din finalul jocului poate fi pusă și pe schimbarea forțată a lui Mihai Toma ce i-a dat planurile peste cap lui Elias Charalambous, care ar fi vrut să-l trimită în teren pe Vlad Chiricheș.

”Nu cred că mai erau rapidiști încrezători în minutul 80 la 2-0 pentru FCSB. Știi unde cred că se schimbă puțin jocul? Și aici iar vorbim de ghinionul copilului (n.r. – Mihai Toma) care face un joc bun, dar cred că e o contractură, un cârcel.

ADVERTISEMENT

Când l-am văzut și pe Chiricheș la marginea terenului, Chiricheș era acolo cu delegatul FCSB -ului să intre în teren, și iese copilul. Și atunci îl cheamă pe Chiricheș și îl bagă în față pe Stoian. Și cu Chiricheș acolo, undeva în fața fundașilor centrali, cu talie, cu experiență, nu cred că se mai ajunge nici să protejeze Koljic, nici la greșeală fundașului de la FCSB (n.r. – Ngezana) când nu joacă lung.

Una peste alta, după minutul 80 echipa revine, pune presiune pe adversar. Publicul… de mult nu am mai văzut așa public când echipa este condusă, la 2-1 senzațional”, a declarat Robert Niță.

ADVERTISEMENT
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Digi24.ro
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american

Inspirația lui Gâlcă la schimbări

Analistul FANATIK SUPERLIGA a glumit și a spus că în cazul în care Rapid se impunea cu 3-2 în derby-ul cu FCSB, atunci ar fi pierdut în etapa următoare cu nou promovata Metaloglobus și crede că giuleștenii sunt în grafic, în ciuda jocului nesatisfăcător.

ADVERTISEMENT
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește...
Digisport.ro
”Pare ireal, dar e adevărat”! Înainte de ”nunta secolului”, au semnat contractul: primește o avere, pe viață, în cazul despărțirii

”Dacă meciul ăsta mai dura puțin se putea întâmpla și minunea. Are Kramer cu capul acolo la 2-2. Dacă întorceam, la 3-2 se rupea stadionul. Și știi ce se întâmpla vineri? Te bătea Metaloglobus. Așa e mai bine, toată lumea e în alertă.

ADVERTISEMENT

Jocul a fost prost, punctul este meritat. Nu știu dacă a părut disperare, dar schimbările îi ies lui Gâlcă. Petrila e unul dintre cei mai buni jucători, Koljic dă două goluri, Grameni nu intră rău, îl mută pe Pașcanu în bandă dreaptă și bate autul de la primul gol.

Anul trecut, tot cu un antrenor nou și cu jucători noi, aveai câteva puncte după 6 meciuri. Și făceai egal după egal, pierdeai, iar egal, iar pierdeai. Acum, sunt de acord că jocul nu este la nivelul așteptărilor, investițiilor, dar dacă te uiți în clasament sus e Craiova care joacă și Rapidul e acolo”, a afirmat Robert Niță.

Robert Niță, savuros după Rapid - FCSB 2-2

A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în...
Fanatik
A greșit Târnovanu la golurile lui Koljic? Analiștii Fanatik SuperLiga s-au împărțit în două tabere după Rapid – FCSB 2-2
Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid:...
Fanatik
Amenda uriașă pe care Șumudică o plătește dacă va vorbi urât despre Rapid: „Am semnat cu ochii închiși”. Exclusiv
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu...
Fanatik
Adi Mutu i-a luat la mână pe toți jucătorii FCSB-ului după 2-2 cu Rapid! „Îl așteptăm de doi ani”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Flavius Stoican, ofertat să plece de la CSM Reșița! Decizia luată de antrenor
iamsport.ro
Flavius Stoican, ofertat să plece de la CSM Reșița! Decizia luată de antrenor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!