”Dacă se făcea minunea de 3-2, vineri te bătea Metaloglobus!”. Declarație virală după derby-ul Rapid – FCSB

În ciuda unei în partida de pe Arena Națională, Rapid a scos un rezultat de egalitate cu FCSB , scor 2-2, însă a mai avut o ocazie mare pe final când ar fi putut produce o adevărată minune.

ADVERTISEMENT

Robert Niță, bucuros că giuleștenii nu au produs minunea în Rapid – FCSB

Prezent în studioul , fostul atacant Robert Niță consideră că revenirea Rapidului din finalul jocului poate fi pusă și pe schimbarea forțată a lui Mihai Toma ce i-a dat planurile peste cap lui Elias Charalambous, care ar fi vrut să-l trimită în teren pe Vlad Chiricheș.

”Nu cred că mai erau rapidiști încrezători în minutul 80 la 2-0 pentru FCSB. Știi unde cred că se schimbă puțin jocul? Și aici iar vorbim de ghinionul copilului (n.r. – Mihai Toma) care face un joc bun, dar cred că e o contractură, un cârcel.

ADVERTISEMENT

Când l-am văzut și pe Chiricheș la marginea terenului, Chiricheș era acolo cu delegatul FCSB -ului să intre în teren, și iese copilul. Și atunci îl cheamă pe Chiricheș și îl bagă în față pe Stoian. Și cu Chiricheș acolo, undeva în fața fundașilor centrali, cu talie, cu experiență, nu cred că se mai ajunge nici să protejeze Koljic, nici la greșeală fundașului de la FCSB (n.r. – Ngezana) când nu joacă lung.

Una peste alta, după minutul 80 echipa revine, pune presiune pe adversar. Publicul… de mult nu am mai văzut așa public când echipa este condusă, la 2-1 senzațional”, a declarat Robert Niță.

ADVERTISEMENT

Inspirația lui Gâlcă la schimbări

Analistul FANATIK SUPERLIGA a glumit și a spus că în cazul în care Rapid se impunea cu 3-2 în derby-ul cu FCSB, atunci ar fi pierdut în etapa următoare cu nou promovata Metaloglobus și crede că giuleștenii sunt în grafic, în ciuda jocului nesatisfăcător.

ADVERTISEMENT

”Dacă meciul ăsta mai dura puțin se putea întâmpla și minunea. Are Kramer cu capul acolo la 2-2. Dacă întorceam, la 3-2 se rupea stadionul. Și știi ce se întâmpla vineri? Te bătea Metaloglobus. Așa e mai bine, toată lumea e în alertă.

ADVERTISEMENT

Jocul a fost prost, punctul este meritat. Nu știu dacă a părut disperare, dar schimbările îi ies lui Gâlcă. Petrila e unul dintre cei mai buni jucători, Koljic dă două goluri, Grameni nu intră rău, îl mută pe Pașcanu în bandă dreaptă și bate autul de la primul gol.

Anul trecut, tot cu un antrenor nou și cu jucători noi, aveai câteva puncte după 6 meciuri. Și făceai egal după egal, pierdeai, iar egal, iar pierdeai. Acum, sunt de acord că jocul nu este la nivelul așteptărilor, investițiilor, dar dacă te uiți în clasament sus e Craiova care joacă și Rapidul e acolo”, a afirmat Robert Niță.