„Dacă știam, mai dădeam eu bani ca prostul pe Kiki?”. Gigi Becali a găsit înlocuitorul lui Radunovic

Gigi Becali, încântat de prestațiile lui Ionuț Panțîru

Ionuț Panțîru a fost chinuit de două accidentări grave de când a ajuns la FCSB, însă fundașul stânga a fost motivat și a reușit să revină pe gazon, devenind chiar unul dintre jucătorii importanți ai echipei în acest start de sezon.

În vârstă de 28 de ani, acesta a adunat deja patru apariții în actualul sezon al SuperLigii României, iar revenirea sa este apreciată de finanțatorul Gigi Becali, care a anunțat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că îi va prelungi contractul cu încă un an.

„Și Panțîru va face parte din cuplul pe care eu l-am făcut. «Domle că să vezi că ne încurcă la antrenamente, că nu știu cum..» Dacă știam eu, păi îl mai luam eu pe Kiki? Dădeam eu bani ca prostul pe Kiki? Am dat vreo 200.000 și bani (jucătorului).. Ce să fac, ce prost sunt..Să îl fi văzut eu pe Panțîru, nu mai dădeam bani pe Kiki degeaba..Asta e, s-a dus, dar îmi pare bine că Panțîru îl va ajuta Dumnezeu că a pus multă suferință.. Și acum le-am zis: «Bine mă, nu vă place de el? Prelungiți contractul lui Panțîru!». I-am mai prelungit pe încă un an”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali s-a înțeles cu Hagi pentru transferul lui Mihai Popescu

Patronul grupării roș-albastre a confirmat tot în cadrul emisiunii și , jucător pe care a plătit nu mai puțin de 250.000 de euro. Mihai Popescu evoluează pe postul de fundaș central și a mai fost curtat și în sezonul trecut de campioana României.

Pe lângă acesta, Becali este în continuare în căutarea unui atacant și a făcut o ofertă în direct pentru Daniel Bîrligea, jucătorul celor de la CFR Cluj, care . Gigi Becali oferă 1.5 milioane de euro pentru vârful ardelenilor, plus 20% dintr-un viitor transfer.

Bîrligea a fost lăudat și de președintele Cristi Balaj, care nu a exclus o cedare a sa la un club din SuperLigă. În același timp, Balaj a transmis că o posibilă plecare a lui Bîrligea la FCSB ar reduce considerabil șansele la titlu ale echipei antrenate de Dan Petrescu.

„Dacă Bîrligea și îmi asum acești termeni pe care o să îi folosesc, va ajunge la FCSB, am avea șanse foarte mici pentru a câștiga campionat și ar fi o forță nu doar în România, dar și pe plan internațional, în competițiile europene. Îi cunosc calitățile. Are un caracter puternic și am remarcat, chiar dacă rata, el era consecvent și nu întâmplător a ajuns să înscrie atâtea goluri. FCSB ar fi mult mai puternică cu un atacant de nivelu lui Bîrligea.”, a declarat președintele celor de la CFR Cluj.

