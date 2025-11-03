„Dacă știați că Gâlcă e atât de norocos, îl mai dădeați afară?”. Mihai Rotaru a reacționat imediat: „Dacă jucăm tot așa, luăm titlul!”. Polemică pe arbitraj cu Robert Niță!

ADVERTISEMENT

În iulie 2023, Mihai Rotaru l-a demis de la cârma Universităţii Craiova pe Eugen Neagoe. Atunci, finanţatorul surprindea cu motivul pentru care l-a demis pe antrenor, pentru că era prea ghinionist.

Mihai Rotaru e sigur că Universitatea Craiova poate să câştige titlul

Costel Gâlcă a fost antrenorul Universităţii Craiova între aprilie 2024 şi ianuarie 2025. Mihai Rotaru l-a înlocuit cu Mirel Rădoi, iar , Rădoi şi Gâlcă au fost în postură de adversari.

ADVERTISEMENT

În acest context, Horia Ivanovici l-a întrebat, mai în glumă mai în serios, pe Mihai Rotaru în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Dacă ştiaţi că e atât de norocos Gâlcă, „

„Eu m-am trezit cu regrete de dimineaţa, dar sunt mândru de băieţii noştri. Rar vezi la noi o echipă cu o asemenea intensitate şi o asemenea dominare. O echipă bună, să nu uităm. Rapidul este pe primul loc.

ADVERTISEMENT

Noi, dacă arătăm aşa, nu cred că poate cineva să ne stea în faţă. În sensul că ne vom câştiga toate meciurile. Dar dacă jucăm tot aşa, vom lua titlul. Rapidul este cu Zeiţa Fortuna în acest sezon”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru era convins la 0-1 că Craiova va câștiga fără probleme!

Finanţatorul Universităţii Craiova a declarat că pe teren a fost o singură echipă şi le spunea apropiaţţilor la scorul de 0-1 că nu are nicio emoţie şi echipa sa va reuşi să câştige:

„Am un sentiment de mândrie pentru cum am arătat. Ne-am regăsit faţa de la începutul campionatului şi din preliminariile Conference League. Ne-am regăsit pofta de joc împotriva celei mai bune apărări din campionat.

ADVERTISEMENT

La 0-1 pentru ei spuneam că nu am nicio emoţie. Îi batem, liniştit. Am şi zis că îi batem cu 4-1. A fost un joc frumos, la înălţimea suporterilor, a echipelor, a locurilor din clasament”, a spus Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Patronul a trimis săgeți la adresa „centralului”, dar și la meciul U Cluj – FCSB 0-2!

Mihai Rotaru a pus tunurile pe arbitrajul lui Marcel Bîrsan. Chiar dacă echipa lui a egalat dintr-un penalty acordat în prelungiri, finanţatorul Universităţii Craiova a fost foarte nemulţumit de prestaţia arbitrilor:

„Mai puţin la capitolul arbitraj. Dar a fost un joc bun şi chiar ne-am bucurat de fotbal. Au fost mai multe întreruperi şi acelea scotea Rapidul din 16 metri. Ne băga pe noi înapoi în 30 de metri.

E ca la box. Când vezi că nu mai poţi, începi să numeri. În ritm de o secundă sau de două secunde la o secundă. Le dai timp de respiro şi îi scoţi de acolo. Au fost faze clare în care ne-au întrerupt dominarea.

Au mai fost câteva faze în care le-a dat posibilitatea celor de la Rapid să respire şi să se adune. Una e să ai presiune continuă, alta e să îi trimiţi înapoi în careul lor la câteva minute. Şi atunci contează.

Rezultatul nu putem să spunem că l-a influenţat sau nu. Poate pe dominarea noastră ne mai prindea Rapidul pe contraatac şi ne mai dădea două. Habar n-am. Dar ne-a scos dintr-o poziţie favorabilă. Eu nu spun că a tras cu Rapidul.

Plus că a transmis o stare de irascibilitate. Una e să îi toci fără nicio posibilitate de a mişca, alta e să vină cu decizii împotriva a ceea ce se vedea pe teren. Ai o poziţie câştigată, de dominare a adversarului ieşi peste el.

Şi vine şi spune că nu mai stai peste el, te trimite înapoi. Nu ştim ce s-ar fi întâmplat. A fost un sentiment de frustrare când am văzut cât costă vicierea rezultatului. Chivulete, după vestitul meci cu Dinamo, a arbitrat după trei etape. A fost trimis la U Cluj – FCSB”, a spus Mihai Rotaru.

Câte puncte a pierdut Craiova din cauza greșelilor de arbitraj în acest sezon

Mihai Rotaru a calculat punctele pierdute de Universitatea Craiova din cauza greşelilor de arbitraj în acest sezon. Finanţatorul a fost foarte supărat de faptul că Andrei Chivulete a revenit foarte rapid după ce a făcut praf derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo 2-2:

„Noi respectăm CCA-ul, îl respectăm pe Vassaras, dar să fim şi noi resprectaţi. Noi, în acest campionat, am câştigat cu noroc două puncte, nu pe o greşeală de arbitraj. Şi vorbim de acea fază cu Hermannstadt când s-a spus că a trecut mingea de linia porţii. Pe reluări se vede că nu e gol.

Însă, am avut noroc la acea fază. Chiţu nu rata de acolo şi ar fi dat gol. Dar am pierdut puncte cu UTA Arad două puncte, cu Botoşaniul am pierdut două puncte, două puncte pe viciere de rezultat pentru că Armstrong ar fi trebuit eliminat cu Dinamo.

Am fost dezavantajaţi şi cel mai flagrant este meciul cu Dinamo. Ce mesaj dai tu, CCA, când îl dai pe Chivulete înapoi după vicierea de rezultat cu Dinamo. Vrem să fie corect”, a declarat Rotaru.