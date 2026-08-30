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FCSB a organizat sâmbătă seară o întâlnire cu reprezentanții fanilor, la care au participat Marius Baciu, MM Stoica și patru jucători din lot: Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti. Discuția, care a durat peste două ore, a abordat nemulțumirile suporterilor după eliminarea din Europa în fața echipei Auda și evoluțiile slabe din campionat. Antrenorul a cerut răbdare și a promis că, dacă va fi liniște, echipa poate câștiga titlul.

Fanii FCSB, ședință cu Marius Baciu, MM Stoica și o parte din jucători târziu în noapte

După ce la conferința de presă susținută înaintea partidei din etapa 7-a a SuperLigii a anunțat că pentru a lămuri situația existentă, Marius Baciu a avut parte de această întâlnire.

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Din informațiile obținute de FANATIK, duminică seară, galeria FCSB, în frunte cu Gheorghe Mustață, a stat de vorbă cu staff-ul tehnic, cu cei patru reprezentanți ai jucătorilor, Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti, dar și cu MM Stoica.

Cu această ocazie, suporterii și-au exprimat dezamăgirea față de eliminarea prematură din Europa, în fața unei echipe mai mult decât modeste, Auda. Antrenorul FCSB le-a explicat problemele pe care le-a avut și le are în continuare pentru a face echipa să funcționeze perfect. FANATIK a aflat că Marius Baciu, căruia , a cerut răbdare și le-a spus suporterilor că, dacă va fi liniște la echipă, FCSB poate câștiga titlul de campioană. Discuția a durat mai mult de două ore și s-a terminat aproape de miezul nopții.

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Mesajul Peluza Nord după întâlnire

La finalul întâlnirii, Gheorghe Mustață a apreciat faptul că staff-ul și jucătorii i-au invitat pe suporteri să vorbească față în față pentru a se rezolva problemele existente la echipă. Liderul Peluzei Nord a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că este optimist după această întrevedere. ”Sunt mulțumit, normal. Ne bucurăm pentru că am fost invitați la dialog. 90% sunt liniștit după această întâlnire. Și eu, și liderii brigăzilor. E nevoie de liniște. Am aflat lucruri pe care nu le știam și contează că ne-au fost spuse direct. Suntem optimiști. Mergem la Târgoviște numai cu gândul la victorie. Echipa are nevoie de susținere, de liniște.

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Am vorbit cu Marius Baciu, cu o parte a jucătorilor și, spre final, cu MM. Un asemenea dialog sincer nu poate duce decât la încredere și susținere reciprocă. După jocul cu UTA voi da mai multe detalii despre ce s-a vorbit în spatele ușilor închise”, a declarat Mustață, pentru FANATIK.

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Ianis Zicu, posibil înlocuitor pentru Marius Baciu la FCSB

Chiar dacă Gigi Becali a promis că Marius Baciu , scaunul tehnicianului se clatină serios după ce evoluțiile echipei din acest sezon au fost sub așteptări. În plus el are probleme și în vestiar, după ce a intrat într-un .

Între timp, FANATIK a dezvăluit faptul că patronul ”roș-albaștrilor” , actualul antrenor de la Metaloglobus. Cei doi au discutat posibilitatea ca tehnicianul să vină în locul lui Baciu.