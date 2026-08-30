FCSB a organizat sâmbătă seară o întâlnire cu reprezentanții fanilor, la care au participat Marius Baciu, MM Stoica și patru jucători din lot: Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti. Discuția, care a durat peste două ore, a abordat nemulțumirile suporterilor după eliminarea din Europa în fața echipei Auda și evoluțiile slabe din campionat. Antrenorul a cerut răbdare și a promis că, dacă va fi liniște, echipa poate câștiga titlul.
După ce la conferința de presă susținută înaintea partidei din etapa 7-a a SuperLigii a anunțat că își dorește să stea de vorbă cu liderii Peluzei Nord pentru a lămuri situația existentă, Marius Baciu a avut parte de această întâlnire.
Din informațiile obținute de FANATIK, duminică seară, galeria FCSB, în frunte cu Gheorghe Mustață, a stat de vorbă cu staff-ul tehnic, cu cei patru reprezentanți ai jucătorilor, Joyskim Dawa, David Miculescu, Ștefan Târnovanu și Juri Cisotti, dar și cu MM Stoica.
Cu această ocazie, suporterii și-au exprimat dezamăgirea față de eliminarea prematură din Europa, în fața unei echipe mai mult decât modeste, Auda. Antrenorul FCSB le-a explicat problemele pe care le-a avut și le are în continuare pentru a face echipa să funcționeze perfect. FANATIK a aflat că Marius Baciu, căruia i s-a cerut demisia după eșecul cu CFR Cluj, a cerut răbdare și le-a spus suporterilor că, dacă va fi liniște la echipă, FCSB poate câștiga titlul de campioană. Discuția a durat mai mult de două ore și s-a terminat aproape de miezul nopții.
La finalul întâlnirii, Gheorghe Mustață a apreciat faptul că staff-ul și jucătorii i-au invitat pe suporteri să vorbească față în față pentru a se rezolva problemele existente la echipă. Liderul Peluzei Nord a mărturisit în exclusivitate pentru FANATIK că este optimist după această întrevedere. ”Sunt mulțumit, normal. Ne bucurăm pentru că am fost invitați la dialog. 90% sunt liniștit după această întâlnire. Și eu, și liderii brigăzilor. E nevoie de liniște. Am aflat lucruri pe care nu le știam și contează că ne-au fost spuse direct. Suntem optimiști. Mergem la Târgoviște numai cu gândul la victorie. Echipa are nevoie de susținere, de liniște.
Am vorbit cu Marius Baciu, cu o parte a jucătorilor și, spre final, cu MM. Un asemenea dialog sincer nu poate duce decât la încredere și susținere reciprocă. După jocul cu UTA voi da mai multe detalii despre ce s-a vorbit în spatele ușilor închise”, a declarat Mustață, pentru FANATIK.
Chiar dacă Gigi Becali a promis că Marius Baciu va rămâne la FCSB cel puțin până în iarnă, scaunul tehnicianului se clatină serios după ce evoluțiile echipei din acest sezon au fost sub așteptări. În plus el are probleme și în vestiar, după ce a intrat într-un conflict cu veteranul Florin Tănase.
Între timp, FANATIK a dezvăluit faptul că patronul ”roș-albaștrilor” s-a întâlnit în mare secret cu Ianis Zicu, actualul antrenor de la Metaloglobus. Cei doi au discutat posibilitatea ca tehnicianul să vină în locul lui Baciu.