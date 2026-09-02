Sport

Uluitor! Ce i-a cerut Vali Crețu lui Gigi Becali după scandalul de la FCSB: „Dacă vă spun, leșinați de râs!”

Valentin Crețu a fost în centrul unui scandal uriaș la FCSB în ultima săptămână, iar după toate discuțiile a avut o cerere specială pentru Gigi Becali! Ce a solicitat fotbalistul „roș-albaștrilor”
Ciprian Păvăleanu
03.09.2026 | 00:08
Uluitor Ce ia cerut Vali Cretu lui Gigi Becali dupa scandalul de la FCSB Daca va spun lesinati de ras
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Valentin Crețu i-a cerut lui Gigi Becali o mărire de salariu după scandalul de la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
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Valentin Crețu (37 de ani) a fost la un pas să plece de la FCSB, după ce a fost implicat într-un scandal la echipă. Fundașul lateral a avut discuții aprinse cu Arnold Garita și cu Mihai Stoica, iar Gigi Becali era gata să-i rezilieze contractul. Totuși, omul de afaceri l-a primit înapoi în lot, însă a dezvăluit că fundașul lateral a avut o cerere incredibilă, de care patronul nici nu a vrut să audă.

Ce i-a cerut Vali Crețu lui Gigi Becali după scandalul de la FCSB în care a fost implicat

Mihai Stoica a povestit despre Valentin Crețu că este un tip foarte vocal în timpul antrenamentelor, iar ultimul astfel de comportament aproape că i-a adus rezilierea de contract. Gigi Becali a fost foarte supărat de conflictul creat de veteranul lui FCSB și a fost gata să se despartă de el, însă în cele din urmă l-a reprimit în lot, după ce a lipsit pentru meciul cu UTA.

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Omul de afaceri a povestit că, deși a făcut gestul de a-l reprimi la echipă, Valentin Crețu a venit cu pretenția de a primi un salariu mai mare: „Dacă vă spun ce mi-a zis Crețu, leșinați de râs. «Nea Gigi, eu mi-am dat viața la echipă, dar dacă vrei să mai joc titular să-mi faci salariul de la 10.000 la 15.000». A înnebunit lumea! Pe Crețu nu trebuie să-l bagi în seamă. Auzi tu, ca să uite el tot. Ce să uiți, mă? Că l-ai înjurat pe Garita, de-ți dădea ăla o palmă de te făcea una cu pământul? Tu-ți dai seama că lumea asta a înnebunit? Eu te primesc la echipă, iar tu vii și vrei mărire de salariu? 

Prostiile lui Crețu mă deranjează pe mine? O să joace și cu asta basta, titular. Îl aleg pe Crețu titular, că își dă viața. Aleargă mult, mai dă și câte o centrare bună. El este băiat bun, inimos”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport 1.

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Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Crețu și Arnold Garita

Mihai Stoica a povestit în emisiunea „MM la FANATIK” ce s-a întâmplat la antrenamentul în urma căruia s-a decis ca Valentin Crețu să fie exclus din lot. Deși a fost prezentat ca un scandal de amploare, managerul general al lui FCSB a explicat că nu a fost vorba de un conflict atât de aprig.

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„Auzind ce s-a întâmplat, am ieșit și eu pe teren. Am văzut antrenamentul, a fost ok antrenamentul. La sfârșitul antrenamentului, o chestie care se întâmplă destul de des la o echipă. Crețu s-a luat cu Garita, dar nu ceva foarte, foarte rău. Și a zis ceva la modul: ‘În China, bă, la tine acolo’.

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Trecând pe acolo, Crețu tot bolborosea, iar eu i-am zis: ‘Gata, bă, ajunge!’ / ‘Ce, nu am voie să vorbesc?’ a răspuns el. Eram și eu capsat, după tot ce s-a întâmplat cu Tănase, și i-am spus: ‘Bă, tu vrei să te bat?’. Și a plecat. Eu cu Crețu am mai avut foarte multe în trecut, dar, așa cum am avut, s-au stins. El nu a zis nimic acum și a plecat”, a explicat conducătorul FCSB în emisiunea „MM la FANATIK”.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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