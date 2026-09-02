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Valentin Crețu (37 de ani) a fost la un pas să plece de la FCSB, după ce a fost implicat într-un scandal la echipă. Fundașul lateral a avut discuții aprinse cu Arnold Garita și cu Mihai Stoica, iar Gigi Becali era gata să-i rezilieze contractul. Totuși, omul de afaceri l-a primit înapoi în lot, însă a dezvăluit că fundașul lateral a avut o cerere incredibilă, de care patronul nici nu a vrut să audă.

Ce i-a cerut Vali Crețu lui Gigi Becali după scandalul de la FCSB în care a fost implicat

Mihai Stoica a povestit despre Valentin Crețu că este un tip foarte vocal în timpul antrenamentelor, iar ultimul astfel de comportament aproape că i-a adus rezilierea de contract. Gigi Becali a fost foarte supărat de conflictul creat de veteranul lui FCSB și a fost gata să se despartă de el, însă în cele din urmă l-a reprimit în lot, după ce a lipsit pentru meciul cu UTA.

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Omul de afaceri a povestit că, deși Valentin Crețu a venit cu pretenția de a primi un salariu mai mare: „Dacă vă spun ce mi-a zis Crețu, leșinați de râs. «Nea Gigi, eu mi-am dat viața la echipă, dar dacă vrei să mai joc titular să-mi faci salariul de la 10.000 la 15.000». A înnebunit lumea! Pe Crețu nu trebuie să-l bagi în seamă. Auzi tu, ca să uite el tot. Ce să uiți, mă? Că l-ai înjurat pe Garita, de-ți dădea ăla o palmă de te făcea una cu pământul? Tu-ți dai seama că lumea asta a înnebunit? Eu te primesc la echipă, iar tu vii și vrei mărire de salariu?

Prostiile lui Crețu mă deranjează pe mine? O să joace și cu asta basta, titular. Îl aleg pe Crețu titular, că își dă viața. Aleargă mult, mai dă și câte o centrare bună. El este băiat bun, inimos”, a declarat Gigi Becali la

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Ce s-a întâmplat, de fapt, între Valentin Crețu și Arnold Garita

Mihai Stoica a povestit în emisiunea „MM la FANATIK” ce s-a întâmplat la antrenamentul în urma căruia Deși a fost prezentat ca un scandal de amploare, managerul general al lui FCSB a explicat că nu a fost vorba de un conflict atât de aprig.

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„Auzind ce s-a întâmplat, am ieșit și eu pe teren. Am văzut antrenamentul, a fost ok antrenamentul. La sfârșitul antrenamentului, o chestie care se întâmplă destul de des la o echipă. Crețu s-a luat cu Garita, dar nu ceva foarte, foarte rău. Și a zis ceva la modul: ‘În China, bă, la tine acolo’.

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Trecând pe acolo, Crețu tot bolborosea, iar eu i-am zis: ‘Gata, bă, ajunge!’ / ‘Ce, nu am voie să vorbesc?’ a răspuns el. Eram și eu capsat, după tot ce s-a întâmplat cu Tănase, și i-am spus: ‘Bă, tu vrei să te bat?’. Și a plecat. Eu cu Crețu am mai avut foarte multe în trecut, dar, așa cum am avut, s-au stins. El nu a zis nimic acum și a plecat”, a explicat conducătorul FCSB în emisiunea „MM la FANATIK”.